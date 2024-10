L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre 2024 è pronto a svelare le nuove analisi astrali della settimana con relativa classifica. Si preannunciano assai promettenti i prossimi sette giorni per il l'Acquario, al primo posto nella graduatoria zodiacale. A poca distanza dal migliore in assoluto, ecco spuntare Capricorno e Sagittario, rispettivamente al secondo e terzo posto in scaletta. Per i nativi del Leone, invece, è previsto un periodo poco affidabile, pertanto il segno è stato relegato all'ultimo posto in classifica.

Previsioni zodiacali e classifica della settimana 7-13 ottobre: molto bene anche il segno dei Pesci

12° posto - Leone. La settimana non partirà con l'entusiasmo che vorreste. Si presenterà un'atmosfera pesante e un umore non proprio al massimo. Qualche ombra si allungherà sulle questioni sentimentali, rendendo difficile comprendere l’origine di un’apatia inspiegabile che vi accompagnerà per buona parte del periodo. Il partner potrebbe notare un atteggiamento distante e, anche senza motivi concreti, la malinconia rischierà di prendere il sopravvento. Chi è single avrà la tendenza a rivalutare vecchie scelte e a riconsiderare percorsi che sembravano ormai chiusi. Questo periodo riflessivo, se ben gestito, vi consentirà di guardare le cose da nuove prospettive, forse più lucide.

Sul lavoro, i risultati arriveranno, anche se sarà necessario impegnarsi per non cedere a nervosismi.

11° posto - Vergine. Un simbolico "ko" si abbatterà sulle energie e sull’umore, perciò bisognerà affrontare ogni situazione con prudenza e senza sottovalutare piccoli segnali di disagio. In amore, meglio evitare di amplificare diatribe senza senso con il partner.

Un malinteso potrebbe degenerare se non riuscirete a mantenere la calma e il giusto distacco. Le stelle non escludono momenti di malcontento improvviso, generati magari da frustrazioni non espresse: l’arma vincente sarà la comprensione. Chi è single, invece, avrà davanti un cielo imprevedibile, pronto a regalare sorprese mozzafiato e delusioni senza pari.

Un incontro fulmineo con qualcuno appartenente al Leone, Cancro o Acquario, potrebbe risvegliare sentimenti che credevate ormai sopiti. Nel lavoro, l’impegno richiesto sarà intenso, ma senza il conforto di risultati immediati. Mai demordere!

10° posto - Cancro. La conclusione della settimana non sarà delle migliori. Venerdì e sabato saranno segnati da un umore fluttuante e da un senso di insicurezza che renderà più difficile affrontare le giornate con la solita determinazione. In campo sentimentale, le stelle suggeriscono di prestare attenzione ai segnali di stanchezza emotiva. Mantenete la serenità e non lasciatevi travolgere da piccoli screzi: sarà meglio godere dei momenti di tranquillità senza cercare a tutti i costi di forzare la situazione.

La passione potrebbe subire un calo, soprattutto per chi vive da solo: la tendenza sarà quella di chiudersi, ma aprirsi al dialogo potrebbe evitare peggioramenti. Sul fronte lavorativo, la settimana porterà qualche difficoltà: difficilmente riuscirete a concentrarvi con la solita efficacia. Sarà importante identificarne la causa.

9° posto - Bilancia. Il periodo in analisi avrà un avvio non troppo entusiasmante. Martedì sarà segnato da una Luna poco favorevole, pronta a portare disordine nei rapporti personali e un senso di irritazione generale. Questo si tradurrà in incomprensioni con il partner o in un umore poco incline a gestire eventuali provocazioni. Meglio non reagire d'impulso e cercare di trovare soluzioni pratiche senza lasciarsi trascinare dalla frustrazione.

L’ironia e un po' di leggerezza saranno le armi migliori per disinnescare i momenti di tensione. Anche sul fronte professionale, gli impegni saranno numerosi e rischieranno di sovraccaricare la mente. Organizzatevi con attenzione, evitando di accumulare troppi compiti: un’accurata pianificazione sarà l’unico modo per non perdere il controllo.

8° posto - Toro. La settimana inizierà con una nota negativa, ma non lascerà spazio a particolari sorprese. In generale il periodo non presenterà scossoni né sul fronte emotivo né su quello lavorativo, ma questo non dovrà portarvi a sottovalutare la delicatezza di alcuni momenti. In amore, si consiglia di fare attenzione a non innescare discussioni inutili.

Eventuali contrasti con il partner o con persone vicine potrebbero facilmente degenerare, rendendo complicato il ritorno alla tranquillità abituale. Se ci sono decisioni da prendere, meglio evitare di agire con fretta. Anche chi vive da solo dovrà fare i conti con un’impazienza crescente che andrà domata per non rischiare di rovinare un incontro potenzialmente interessante. Sul lavoro, gli astri annunciano che presto arriveranno occasioni da cogliere: restate vigili e pronti a sfruttare le opportunità.

7° posto - Scorpione. La settimana si annuncia senza particolari ostacoli, ma non sarà priva di insidie nascoste. La tendenza a voler avere tutto sotto controllo potrebbe rivelarsi controproducente, soprattutto nelle relazioni sentimentali.

Se ci sono questioni irrisolte con il partner, meglio affrontarle con tatto, senza insistere troppo. Un atteggiamento meno rigido e un po' più conciliante gioverà nel superare eventuali tensioni con familiari o con chi vi sta vicino. Chi è single avrà l’occasione di partecipare a eventi o riunioni con amici: una cena o un appuntamento in compagnia si trasformerà in un’occasione per rincontrare qualcuno di speciale. L’ambiente professionale, invece, richiederà grande attenzione. Questo è il momento perfetto per dare avvio a progetti di lungo respiro, che richiederanno pazienza e ponderazione.

6° posto - Gemelli. Le previsioni dell'Oroscopo settimanale prospettano un periodo relativamente tranquillo.

Pochi gli ostacoli ma con imprevisti da gestire con decisione e prontezza. Le stelle, dal 7 al 13 ottobre, suggeriscono serenità per chi è in coppia stabile: è il momento ideale per portare avanti con entusiasmo i piani più ambiziosi, purché siate animati da positività. Un approccio ottimistico è fondamentale per ottenere ciò che si desidera. Per chi non è impegnato, questa settimana offrirà l’occasione di approfondire una conoscenza recente che potrebbe rivelarsi sorprendente: basterà solo un po’ di iniziativa per rompere il ghiaccio e superare le prime timidezze. Sul fronte professionale è opportuno fare attenzione se vi trovaste a gestire progetti complessi in autonomia. Prima di metterli in pratica, valutate attentamente la fattibilità.

5° posto - Ariete. La settimana comincerà positivamente, per poi prendere una piega decisamente meno vivace man mano che ci si avvicinerà al weekend. In campo affettivo, l’oroscopo promette momenti speciali, soprattutto per chi vive una relazione consolidata: l’arrivo di una notizia inattesa aprirà scenari nuovi, magari risolvendo un problema su cui vi stavate arrovellando da tempo. Per chi cerca nuove avventure, questa sarà una settimana da vivere con audacia: osate, esplorate e lasciatevi guidare dalla vostra naturale intraprendenza. Le opportunità arriveranno, basta essere pronti a coglierle. In ambito lavorativo, fate attenzione a piccoli indizi o commenti casuali: una semplice chiacchiera da corridoio potrebbe contenere spunti interessanti.

4° posto - Pesci. Durante la settimana si avvertirà un’aria favorevole, capace di concretizzare progetti che fino a poco fa sembravano fuori portata. L’oroscopo indica serenità in campo amoroso: le coppie affiatate vedranno consolidarsi il legame grazie a una comunicazione più aperta. Chi è libero da legami, invece, dovrà affrontare qualche piccola incertezza: sensazioni vaghe e un senso di irrequietezza potrebbero insinuarsi, ma nulla che una buona dose di pazienza e autocontrollo non possa superare. Nel lavoro, il periodo si preannuncia positivo, specialmente all’inizio della settimana: sarà il momento perfetto per chiarire malintesi e confrontarsi costruttivamente con colleghi o superiori.

Il consiglio è di mettere da parte eventuali rimostranze e aprirsi al dialogo con mente e cuore. La collaborazione sincera si rivelerà la chiave per realizzare progetti importanti e ottenere risultati.

3° posto - Sagittario. Dal 7 al 13 ottobre le giornate scorreranno senza intoppi, ma con grandi emozioni tutte da scoprire. L’amore sembrerà brillare di una luce particolare, dall'inizio a metà del periodo. Sarà un ottimo momento per chi è impegnato in una relazione stabile: momenti di complicità rafforzeranno il legame e, con un pizzico di fortuna, qualche sorpresa inattesa potrebbe rendere indimenticabili alcune giornate. I single avranno occasione di mettere alla prova la propria astuzia: fidatevi delle intuizioni e non sottovalutate il potere della calma.

Sul lavoro, il consiglio è quello di pianificare con cura e rimandare gli impegni meno urgenti: con un po’ di ordine, riuscirete a sistemare questioni lasciate in sospeso. La settimana si concluderà con la sensazione di aver finalmente fatto chiarezza su alcuni aspetti importanti.

2° posto - Capricorno. La settimana sarà all’insegna del dinamismo e dell’efficacia. Le giornate tra il 7 e il 13 ottobre vedranno concretizzarsi progetti a lungo termine e soddisfazioni in diversi ambiti. In amore, evitate atteggiamenti troppo distaccati: rischiate di allontanare il partner, lasciando spazio a incomprensioni inutili. Una comunicazione aperta e sincera sarà la scelta migliore per affrontare eventuali discussioni e rafforzare il legame. Chi è single si troverà a interpretare segnali contraddittori: una persona vicina potrebbe usare frasi ambigue, lasciando intuire un interesse nascosto. Non affrettatevi a trarre conclusioni, ma lasciate che le cose si sviluppino con naturalezza. Nel lavoro, il successo sarà alla portata, ma la parola d’ordine sarà equilibrio: non lasciatevi tentare dalla smania di strafare. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma un approccio ponderato e cauto eviterà scivoloni inattesi. Concentratevi sulle priorità, e il resto andrà al suo posto.

1° posto - Acquario. La presenza della Luna in Acquario, venerdì, porterà un’energia rinnovata che favorirà l’intesa nelle coppie e la risoluzione di piccoli dissapori rimasti in sospeso. Coloro che vivono un rapporto traballante vedranno chiarirsi alcune situazioni: potrebbe essere l’occasione giusta per fare un passo in avanti e rinnovare l’impegno. I single dovranno mantenere alta la guardia: la settimana riserverà sorprese e nuovi incontri, ma bisognerà saper riconoscere le persone realmente interessate da chi è solo in cerca di un’avventura passeggera. In ambito finanziario, tutto scorrerà senza scosse: le uscite saranno numerose, ma la situazione non preoccuperà. Il consiglio è di monitorare le spese con attenzione per evitare squilibri futuri.