L’autunno 2024 secondo l'oroscopo porta con sé molti cambiamenti cosmici significativi: le energie celesti si allineano in modo inedito, influenzando profondamente ogni segno. Con la posizione di Saturno in Pesci, Urano retrogrado in Toro e un Marte che si sposta audacemente in Bilancia, l'equilibrio tra cuore e mente sarà essenziale. Ariete e Bilancia sentiranno la pressione di Marte, mentre per il Leone e l’Acquario sarà un periodo in cui il fuoco dell’ambizione si unirà a una rinnovata saggezza interiore.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti con le pagelle.

Pagelle dall'Ariete alla Vergine

Ariete (Voto: 7.5) - La vostra proverbiale determinazione trova finalmente spazio per esprimersi, grazie a una ritrovata chiarezza d’intenti. La presenza di Giove in Toro amplifica il desiderio di stabilità e sicurezza, facendo emergere lati pragmatici. Attenzione a Marte in Bilancia: il suo influsso vi richiederà maggiore diplomazia, aspetto che non sempre amate coltivare. L’autunno porta occasioni per cementare legami già esistenti, ma richiederà pazienza, soprattutto sul fronte lavorativo, dove i successi arriveranno solo attraverso un’analisi attenta e ponderata delle situazioni. Consiglio: Prendetevi del tempo per riflettere prima di agire. Non tutte le battaglie vanno affrontate con impeto; talvolta, una parola gentile vale più di mille azioni.

Toro (Voto: 8.5) - Con Urano che attraversa ancora il vostro segno, sentirete forti scosse emotive e cambiamenti. L’energia autunnale vi spinge a ridefinire i confini personali e a liberarvi da situazioni stagnanti. Se sul lavoro ci sono novità in arrivo, nei legami affettivi è il momento di consolidare, magari attraverso decisioni importanti.

La posizione di Venere in Vergine dona dolcezza, amplificando la capacità di amare e di prendersi cura degli altri. È una stagione per coltivare pazienza e per rafforzare le vostre radici emotive, riscoprendo la bellezza delle cose semplici. Consiglio: Non abbiate paura di rimettere in discussione i vostri punti fermi. I cambiamenti, se ben gestiti, portano a una crescita autentica.

Gemelli (Voto: 6.5) - L'autunno è iniziato con qualche incertezza: la retrogradazione di Mercurio in Vergine potrebbe rendere più complessa la comunicazione. La vostra mente vivace si troverà a dover rallentare per evitare malintesi e incomprensioni, specie sul piano professionale. Tuttavia, con l’ingresso di Venere in Scorpione verso fine ottobre, la passione e la determinazione prenderanno il sopravvento. Questo è il momento ideale per rivitalizzare i rapporti e per fare chiarezza su ciò che conta davvero nella vostra vita. Consiglio: Evitate di sovraccaricarvi di impegni; concentratevi su ciò che è essenziale e imparate a delegare.

Cancro (Voto: 9) - L’autunno vi accoglie con un abbraccio energetico caldo e avvolgente.

Saturno in Pesci favorisce riflessioni profonde, mentre Nettuno, sempre nei Pesci, stimola la vostra creatività. Questo è un periodo ideale per riscoprire talenti dimenticati o per immergervi in progetti che vi appassionano. Sul fronte sentimentale, troverete un rinnovato equilibrio: le relazioni saranno terreno fertile per emozioni autentiche e momenti di profonda connessione. L’amicizia giocherà un ruolo fondamentale, offrendovi sostegno e stimoli nuovi. Consiglio: Lasciatevi guidare dall’intuizione e non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili. L’autenticità è la chiave del vostro successo.

Leone (Voto: 7) - Per voi l'autunno rappresenta un periodo di introspezione, in cui riflettere su ciò che veramente desiderate.

Con Marte in Bilancia, sarete chiamati a bilanciare ambizioni e realtà, imparando a valorizzare il contributo degli altri. Sul piano lavorativo, avrete opportunità di crescita, ma solo se saprete mettere da parte l’orgoglio e collaborare. L’amore, d’altro canto, richiederà tatto e attenzione ai dettagli: piccoli gesti possono fare la differenza nel consolidare il rapporto con chi amate. Consiglio: Non temete di mostrare le vostre debolezze. Ogni grande re sa che la forza risiede nell’umiltà e nella capacità di ascoltare.

Vergine (Voto: 8) - L’autunno è iniziato sotto l’influsso rassicurante di Venere che transita nel vostro segno, portando armonia nelle relazioni e una maggiore consapevolezza di sé.

La presenza di Mercurio in Bilancia vi aiuterà a comunicare con chiarezza e a trovare soluzioni pratiche ai problemi che si presenteranno. È una stagione propizia per chi è in cerca di stabilità e per chi vuole definire meglio i propri obiettivi. Non mancheranno le sfide, ma la vostra dedizione e attenzione al dettaglio vi permetteranno di superarle con eleganza. Consiglio: Siate flessibili, lasciando spazio anche a un pizzico di improvvisazione. Talvolta la perfezione si nasconde nei dettagli inattesi.

Astrologia da Bilancia a Pesci

Bilancia (Voto: 6) - L’autunno è una stagione di sfide per voi. Marte nel segno accende passioni e vi rende audaci, ma attenzione agli eccessi: la diplomazia sarà essenziale per evitare conflitti.

In ambito sentimentale, ci saranno momenti intensi, ma richiederanno pazienza e autocontrollo. Sul fronte professionale, vi troverete a dover gestire diverse responsabilità, ma con un po' di organizzazione riuscirete a trovare un equilibrio. Cercate di non perdere di vista le priorità. Consiglio: Concentratevi su un obiettivo alla volta, senza disperdere le energie. La vostra tenacia sarà premiata, ma solo con una strategia chiara.

Scorpione (Voto: 9) - L’autunno vi porta un’energia magnetica, accentuata dal transito di Venere nel vostro segno. La vostra aura affascinante vi renderà irresistibili e pronti a vivere emozioni intense e profonde. Sul lavoro, sarà un momento favorevole per intraprendere nuovi progetti, poiché sarete animati da un raro spirito d’iniziativa.

L’autunno è il momento perfetto per liberarvi di ciò che non serve più, abbracciando il cambiamento con coraggio. Consiglio: Non abbiate timore di osare; le stelle sono dalla vostra parte e vi incoraggiano a seguire il vostro istinto.

Sagittario (Voto: 7) - Con Giove in Toro, sarete chiamati a confrontarvi con il concetto di stabilità, aspetto che normalmente non rientra tra le vostre priorità. Tuttavia, l’autunno è un momento ideale per rivedere i progetti in corso e per riflettere su ciò che veramente conta. Le relazioni sentimentali richiederanno attenzione: cercate di non dare tutto per scontato e di mostrare maggiore affetto. Sul piano professionale, sarete guidati verso un percorso di crescita e di nuove responsabilità.

Consiglio: Siate aperti al compromesso e imparate a gestire le emozioni con calma e lungimiranza.

Capricorno (Voto: 8) - L’autunno porta un’atmosfera favorevole per mettere a frutto il vostro impegno costante. Saturno in aspetto positivo vi sostiene nelle decisioni importanti, e le sfide vi troveranno pronti a dimostrare la vostra determinazione. Le relazioni personali saranno caratterizzate da stabilità, e chi è in coppia potrebbe fare un passo importante. Sul lavoro, il periodo è propizio per consolidare progetti e per ricevere riconoscimenti meritati. Consiglio: Coltivate pazienza e riflettete attentamente prima di prendere decisioni cruciali.

Acquario (Voto: 6.5) - L’autunno vi vede oscillare tra momenti di grande ispirazione e periodi di introspezione.

Urano in Toro porta ancora cambiamenti, e avrete bisogno di adattarvi alle novità senza perdere il vostro equilibrio. Le relazioni sentimentali saranno stimolanti, ma dovrete imparare a scendere a compromessi. Sul piano professionale, cercate di non prendere decisioni affrettate, ma piuttosto di analizzare con calma le opzioni a vostra disposizione. Consiglio: Affrontate il cambiamento come un'opportunità di crescita personale.

Pesci (Voto: 10) - Per voi, l’autunno rappresenta un periodo di grande maturazione. Saturno e Nettuno nel vostro segno favoriscono introspezione e riflessioni profonde, guidandovi verso una maggiore consapevolezza. Sul fronte amoroso, sarà un periodo di crescita e di consolidamento, mentre sul lavoro avrete finalmente l'opportunità di mettere in pratica idee innovative.

Siate aperti all'ascolto e alla comprensione delle esigenze altrui, poiché potrebbero arricchire la vostra visione. Consiglio: Approfittate di questo momento per esplorare nuovi orizzonti e consolidare i vostri sogni.