L'oroscopo di questa domenica 13 ottobre si presenta favorevole per i nati del Gemelli, posizionati al primo posto in classifica. A sorridere, secondo le stelle del giorno, saranno anche Bilancia, Pesci e Cancro. Al contrario, il segno del Leone si sentirà fuorigioco.

I peggiori del giorno secondo le stelle

12° posto - Leone. Giornata out, se solitamente amate dominare la scena, questa domenica preferirete rimanere in disparte, magari trascorrendo il tempo sotto le coperte. Potreste sentirvi irritabili e poco inclini a interagire con gli altri, rischiando così di scontrarvi con amici e familiari.

Respirate profondamente e cercate di rilassarvi: la tempesta passerà e tutto tornerà alla normalità.

11° posto - Acquario. Vi sveglierete un po’ stanchi e con poca voglia di fare. L'apatia vi ha colpito da un po' di tempo e state faticando a concentrarvi. Questo aspetto è in parte responsabile del cattivo umore che aleggia in famiglia. Forse avete esagerato la sera precedente, e adesso tutto ciò che desiderate è riposare. Non preoccupatevi, da lunedì tornerete in pista. Mangiate bene, dormite abbastanza, bandite lo stress e fate attività fisica. Se avete dubbi su alcune scelte fatte di recente, ricordate che potete sempre cambiare direzione. Prendetevi cura della vostra salute e, se avete un vizio che sapete essere dannoso, questo è il momento giusto per lasciarlo andare.

10° posto - Toro. Ci saranno momenti di incertezza nell'arco della giornata. Potrebbe riaffiorare qualche dolore legato a una persona che non fa più parte della vostra vita. Questo pensiero vi farà soffrire. Tuttavia, dovete andare avanti. Anche se la giornata potrebbe sembrare pesante, cercate di non dar troppo peso ai pettegolezzi.

Presto delle nuove avventure vi aiuteranno a ritrovare la serenità che al momento sembra essere un lontano ricordo. Sfogatevi con una persona che sa ascoltarvi senza giudicare. Chi si è separato, potrebbe presto innamorarsi di nuovo.

9° posto - Sagittario. Questa domenica sarà a dir poco significativa, anche se potrebbe sembrare un po’ lenta e interminabile.

Avrete l'opportunità di riconnettervi con una persona cara o con qualcuno che non vedete da tempo. Anche se siete immersi nei ricordi, sapete come guardare avanti. Le nuove amicizie che nasceranno in queste 24 ore potrebbero durare a lungo, quindi approfittate di questa giornata per organizzare una cena o un'uscita fra amici. Anche se le cose non vanno come vorreste, cercate sempre di vedere il lato positivo. Non permettete all'apatia di vincervi: rialzatevi.

I segni zodiacali con una domenica così così

8° posto - Scorpione. All'interno delle relazioni possono emergere incomprensioni e tensioni. Attenzione a come vi ponete. Le liti, a volte, nascono da semplici differenze di opinione, ma questo non significa che non ci sia affetto.

In fondo, ogni persona ha il proprio punto di vista. Ciò che per voi sembra giusto, per l'altro potrebbe non esserlo. Prendetevi un momento per rilassarvi: anche stare a casa e guardare un bel programma in tv potrebbe essere un ottimo modo per ricaricare le energie in vista della settimana a venire. Serata di coccole con la persona che vi fa battere forte il cuore.

7° posto - Vergine. Non riuscite mai a fermarvi, nemmeno di domenica. Sempre impegnati tra lavoro e faccende domestiche, siete una presenza indispensabile anche nelle uscite con gli amici. Siete nel pieno di una trasformazione personale, lavorate sodo per raggiungere un obiettivo importante. Se necessario, non esitate a prendere decisioni drastiche, come trasferirvi per inseguire i vostri sogni.

Attenzione solo a non spendere troppo: cercate di mantenere un occhio attento sul budget. Per quanto riguarda l'amore, avete bisogno di sentirvi corteggiati e desiderati, anche se siete in una relazione che va avanti da tanti anni. Avete ragione, ma assicuratevi di dare se volete ricevere. Non pretendete soltanto!

6° posto - Capricorno. Per l'Oroscopo questa sarà una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Basta poco per sentirvi soddisfatti, grazie alla capacità che avete di saper apprezzare le cose semplici. Attenzione, però, perché potrebbe esserci qualche piccolo contrattempo nel pomeriggio, forse dovuto a qualche pettegolezzo che vi infastidisce. Rimanete calmi e non lasciatevi coinvolgere da inutili discussioni.

Alla fine della giornata, tutto si risolverà senza troppi problemi. Parenti serpenti.

5° posto - Ariete. Il vostro è un bel segno, anche se spesso viene sottovalutato. In queste 24 ore sarete pronti a prendere l'iniziativa, del resto amate affrontare ogni sfida con intraprendenza e coraggio. Questa è una giornata perfetta per mettere in mostra tutte le vostre qualità. Se siete single, potreste sentirvi particolarmente attratti da qualcuno, mentre chi è in coppia vivrà nuove emozioni. Approfittate di questa energia per lanciarvi in nuovi progetti o per sperimentare qualcosa di insolito. Le novità vi stuzzicano. Un pizzico di avventura è sempre gradito per ravvivare la quotidianità. Non pensate al lavoro o agli impegni che vi attendono nella settimana in entrata.

Classifica e oroscopo del giorno: i migliori

4° posto - Cancro. La vostra sensibilità è nota a tutti. Però, spesso vi immedesimate nel dolore degli altri, soffrendo inutilmente. Le stelle vi vengono in soccorso, regalandovi una giornata condita di momenti di svago e leggerezza. Le risate non mancheranno, che sia perché qualcuno saprà farvi ridere (tenetevi stretta questa persona) o magari un programma tv capace di distrarvi dalla sofferenza. Potreste anche ricevere una chiamata o un messaggio da un familiare. C'è anche la possibilità di rivedere una persona legata alla vostra infanzia, il che potrebbe suscitare emozioni forti. Prendetevi del tempo per rilassarvi con un buon film e una cioccolata calda: è una giornata perfetta per godervi un po' di calma e risollevare il vostro spirito.

Abbiate fiducia nell'amore e nel futuro. Ottimismo attrae ottimismo, quindi fate dei bei pensieri.

3° posto - Pesci. Romantici e sognatori, tendete a idealizzare il partner. Il problema è che così facendo vi portate dritti fra le braccia della delusione, perché la realtà non corrisponde alle vostre aspettative. Dovete imparare a essere più flessibili. L'amore non piove dal cielo. Questa sarà la giornata giusta per incontrare la persona del cuore, ma sarà necessario uscire e mettersi in gioco. Socializzate, le stelle vi supporteranno. Non dimenticate di rilassarvi: concedetevi una passeggiata nella natura e magari un bagno rigenerante. Dovreste bilanciare l'impegno con gli hobby, altrimenti rischierete di sentirvi male.

Del resto, non vi manca nulla per vivere serenamente questa giornata.

2° posto - Bilancia. Siete particolarmente innamorati e desiderate trascorrere più tempo possibile con il vostro partner. Forse siete separati da qualcuno o da qualcosa, ma se il sentimento è forte, supererà ogni ostacolo. Il tempo aggiusta tutto, per cui non mollate. La vostra creatività è in pieno fermento. Le idee non mancano di certo e sono tutte valide. Generalmente non vi accontentate di osservare la superficie delle cose: avete bisogno di approfondire e comprendere a fondo ogni dettaglio, dalle persone agli oggetti che vi circondano. Le vostre amicizie sono poche ma selezionate. Anche in casa siete sempre pronti a rendervi utili.

Approfittate di questa domenica positiva ed energetica per portare avanti i vostri sogni del cuore. Dite di sì ad un invito, specie se siete soli e pronti ad aprire il cuore.

1° posto - Gemelli. L'oroscopo del giorno vi dona gioia e affetto. Il vostro cuore trabocca d'amore per i vostri cari, per i figli e per il partner. Se siete single, fareste bene a uscire di casa. Dovreste vivere più intensamente la vita sociale, senza fermarvi all'apparenza: "è bello ciò che piace". Vi sentirete in pace con voi stessi, soprattutto dopo le recenti vicissitudini che vi hanno incasinato l'anima. Per molti Gemelli, queste 24 ore saranno di gran sollievo spirituale. Avete molti amici che vi stimano e apprezzano il vostro spirito socievole e comunicativo.

Siete sempre pronti ad ascoltare e la vostra curiosità vi rende affascinanti agli occhi degli altri. Questa è la giornata ideale per sorprendere qualcuno con una ricetta innovativa o un’uscita fuori programma. Il buonumore è garantito.