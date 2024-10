L'oroscopo della giornata di lunedì 7 ottobre prevede un Sagittario più morbido in amore, aiutato dalla posizione favorevole della Luna, mentre i Pesci dovranno avere maggiore pazienza e comprensione verso il partner. I Gemelli saranno più aggressivi nel lavoro, cercando di ottenere il meglio, mentre il Leone potrebbe intravedere qualcosa di più nella persona che ama.

Previsioni oroscopo lunedì 7 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: aspettatevi qualcosa di più dalla vostra relazione di coppia in questa giornata di lunedì. Con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, qualcosa potrebbe muoversi a vostro favore con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro invece dovrete avere l'umiltà di ripartire dal basso per poter ambire verso le vette più alte. Voto - 7️⃣

Toro: la vostra creatività sembra come essersi bloccata a causa di Mercurio in opposizione. Le energie non mancheranno grazie a Marte in buon aspetto, ma non saprete come sfruttarle al meglio. In amore non sarà facile ottenere il sostegno del partner a causa di Venere. Se siete single, avrete bisogno di comprendere qualcosa di più su voi stessi in questo periodo. Voto - 6️⃣

Gemelli: con questo cielo abbastanza sereno nei vostri confronti, sarete più aggressivi in campo professionale, pronti a mettere in campo la vostra esperienza e prendervi ciò che è vostro. In amore la Luna si troverà in opposizione.

Single oppure no, dunque, attenzione a non avere pretese troppo elevate. Voto - 7️⃣

Cancro: le emozioni saranno abbastanza forti secondo l'Oroscopo. Venere in trigono vi trasmette buone energie, aiutandovi a costruire una relazione di coppia forte e sana nel lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro sarà il momento giusto per sfruttare le vostre abilità e poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi aiuterà a intravedere qualcosa di più della vostra anima gemella, nonostante Venere contro. Forse questa potrebbe essere la chiave per uscire da questa crisi. Nel lavoro sappiate che la comunicazione sarà fondamentale per riuscire a gestire i vostri progetti con la giusta sintonia.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale sottotono in questa giornata di lunedì. La settimana non inizierà benissimo a causa della Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole incomprensioni con il partner, che fortunatamente non dureranno a lungo. Nel lavoro avrete le giuste capacità per mettere sul piatto progetti ben strutturati. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro carisma e la vostra sicurezza, abbinato alla Luna in buon aspetto, vi permetterà di godere di una relazione di coppia migliore secondo l'oroscopo. Se siete single, conoscere nuove persone sarà un'esperienza interessante e appagante. Nel lavoro le energie a disposizione non saranno molte, ciò nonostante dovrete comunque portare a termine le vostre mansioni.

Cercate di fare uno sforzo. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale convincente anche all'inizio di questa nuova settimana di ottobre. Single oppure no, con Venere in buon aspetto, non mancheranno belle emozioni da condividere con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio e Marte saranno al vostro servizio, pronti ad aiutarvi a raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Sagittario. con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarete più morbidi nei confronti del partner, con la voglia di fare qualcosa in più per la vostra relazione di coppia, e godere di un'intesa migliore. Sul fronte professionale prendetevi del tempo per esplorare nuovi orizzonti, e provare a mettere sul piatto nuovi progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra ambizione sarà molta in questo periodo, ma con Marte in opposizione dal segno del Cancro, dovrete essere capaci di gestire le energie a vostra disposizione. In amore la vostra empatia verso il partner vi spingerà ad assecondare ogni sua richiesta. Farete di tutto purché possiate essere felici. Voto - 8️⃣

Acquario: le emozioni non saranno il vostro forte in questo periodo a causa di Venere, ma con la Luna in sestile dal segno del Sagittario, cercherete di preoccuparvi maggiormente della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale non sarà il momento più adatto per prendere decisioni cruciali per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: cercate di avere maggiore pazienza e comprensione verso il partner.

Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, attenzione a non prendervi troppe libertà. In campo professionale sarete sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi, grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte, Mercurio e Saturno. Voto - 7️⃣