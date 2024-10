L'oroscopo della giornata di mercoledì 16 ottobre vedrà un discreto ottimismo per il Leone, favorito dalla Luna in trigono, mentre il Toro non dovrà essere troppo pretenzioso, sia in amore che nel lavoro. Il Cancro mostrerà una maggiore sensibilità in amore, mentre per lo Scorpione è arrivato il momento di rivedere i propri progetti in grande.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo mediocre nei confronti. La vostra relazione di coppia non sarà particolarmente romantica, ciò nonostante avrete comunque modo di apprezzare il bello della vostra storia d'amore.

In campo professionale è il momento di riflettere bene sulle vostre prossime mosse, perché queste potrebbero portare risvolti interessanti nel breve periodo. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che continua a mettervi alle strette secondo l'Oroscopo, anche se non ancora per molto. In amore Venere sarà in opposizione per qualche altro giorno. È arrivato il momento di uscire da questa situazione buia e trovare un po’ di luce nella vostra vita sentimentale. Nel lavoro fate attenzione a non essere troppo pretenziosi considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Gemelli: vita sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con il partner sarà abbastanza soddisfacente, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici.

Se siete single approfondite i nuovi legami un po’ per volta. Nel lavoro dovrete imparare a gestire le vostre mansioni in autonomia, soprattutto ora che Mercurio non sarà più dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di mercoledì che vi vedrà particolarmente sensibili in amore grazie a Venere. Ci terrete molto al benessere della persona che amate, cercando di vivere un rapporto davvero sereno.

Attenzione però alla Luna in quadratura. Ricordatevi che i vostri desideri, a volte non sono quelli che vorrebbe il partner. Nel lavoro state raggiungendo risultati migliori in questo periodo grazie a Mercurio, che vi stimolerà a fare di più. Voto - 7️⃣

Leone: periodo migliore in amore per voi grazie alla Luna in trigono. Il pianeta Venere sta per uscire dal segno dello Scorpione, e questa giornata potrebbe segnare un punto di svolta per la vostra relazione sentimentale.

Sul fronte professionale una mano d'aiuto si rivelerà molto utile per i vostri progetti. Con Mercurio in quadratura infatti, non sempre le vostre idee sono una garanzia di successo. Voto - 7️⃣

Vergine: vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate in questa giornata di mercoledì. Tra voi e il partner ci sarà un'intesa reciproca, che vi permetterà di fare tutto insieme senza alcun disaccordo. Sul posto di lavoro potrete contare su Marte e Mercurio in buon aspetto. I vostri progetti andranno avanti, e i buoni risultati si vedranno chiaramente. Voto - 9️⃣

Bilancia: questa Luna in opposizione potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner. Fortunatamente, non attraverserete un periodo di crisi, ma sarà necessario chiedere scusa se avete commesso degli errori.

In campo lavorativo dovrete essere più puntuali e precisi in quel che fate, anche se con Marte in quadratura non sarà affatto semplice. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale porterà interessanti novità in ambito professionale secondo l'oroscopo. È arrivato il momento di rivedere i vostri progetti in grande, e realizzare qualcosa di più ambizioso, che vi faccia sentire fieri del percorso che avete scelto. In amore ci penserà il pianeta Venere a regalarvi ancora una volta momenti di gioia con la persona che amate soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: questa Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete illumina la vostra giornata dal punto di vista sentimentale.

Tra voi e il partner ci sarà un gioco d'attrito molto attraente, che vi porterà a intense emozioni nel giro di poco tempo. Sul fronte professionale Giove potrebbe mettere alcuni ostacoli tra voi e il successo. Con le giuste idee, potreste però riuscire a cavarvela. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in questo mercoledì di ottobre. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e il partner, nonostante Venere sia ancora favorevole. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione dal segno del Cancro, non sempre potreste sentirvi in perfetta forma. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato discreta grazie alla Luna in sestile.

Questo cielo sta iniziando a muoversi a vostro favore, e potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro non siate troppo precipitosi nelle vostre mansioni. Potreste commettere degli errori di valutazione. Voto - 7️⃣

Pesci: riuscirete a godervi appieno questa giornata grazie alla posizione favorevole di Venere. Avrete interessanti occasioni per riuscire a fare colpo verso la persona che amate. In campo professionale sarete ben attivi e organizzati per gestire in modo ideale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣