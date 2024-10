L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre prevede uno Scorpione intento a dedicarsi a nuovi progetti, sfruttano la posizione favorevole di Mercurio, mentre il Leone sarà in attesa di novità sul lavoro. Venere sorride ai Sagittario, che godranno di una relazione di coppia equilibrata e appagante, mentre l'Ariete, in amore, si sentirà al centro dell'attenzione.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana di ottobre sarà abbastanza soddisfacente, con interessanti momenti da condividere con il partner, che vi faranno sentire al centro dell'attenzione, soprattutto tra le giornate di venerdì e sabato, grazie alla Luna in buon aspetto.

In ambito lavorativo, un po’ di stanchezza si farà sentire, ma non per questo smettere di dare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale tutto sommato godibile. La vostra relazione di coppia sarà una fase di crescita. Se siete single, avrete bisogno di costruire una certa fiducia con la persona che amate. Attenzione dunque a non correre troppo. In ambito lavorativo Marte sarà favorevole, ma con Mercurio opposto, a volte potreste prendere decisioni poco proficue. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un cielo molto complicato, dalla quale sarà difficile ottenere qualcosa di buono. In amore, Venere continua a mettere in crisi la vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro avrete la sensazione di aver perso la bussola, ciò nonostante sarete ancora in tempo per svolgere bene i vostri progetti. Guardatevi indietro e capirete quanto siete arrivati lontano. Voto - 6️⃣

Cancro: l'armonia con il partner sarà un motivo più che valido per poter andare avanti in questo periodo.

Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, e avrete modo di dimostrarlo tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà favorevole. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, e con Marte in congiunzione saprete come metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Leone: sarete in attesa di importanti novità in campo professionale.

Ci terrete molto a poter partecipare a nuove importanti iniziative, che non solo possono darvi soddisfazioni economiche, ma anche darvi fiducia e poter sognare più in grande. Per quanto riguarda i sentimenti, potrete contare su Venere in buon aspetto, che vi regalerà una relazione di coppia romantica e intima. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà una settimana ricca di emozioni a causa del pianeta dell'amore in quadratura. La Luna vi darà una mano in prossimità del weekend, ma sappiate che i problemi di coppia non si risolveranno dall'oggi al domani. In ambito professionale dimostrerete di essere abbastanza preparati in quel che fate, sempre con un'idea nuova da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante.

Venere in sestile vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Sarà un periodo da esplorare e vivere al meglio con la persona che amate. Attenzione però durante le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà contraria. In campo professionale Mercurio stimolerà la vostra creatività, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Scorpione: nuovi progetti all'orizzonte. Mercurio in congiunzione al vostro cielo vi darà lo spunto per buttarvi in nuove mansioni, che potrebbero darvi grandi soddisfazioni nel breve periodo. In amore la vostra relazione di coppia sarà tutto sommata discreta. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone però, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni da risolvere.

Voto - 8️⃣

Sagittario: riuscirete a godere di una relazione di coppia romantica e appagante. L'intimità con la persona che amate sarà fondamentale per costruire un rapporto sincero e trasparente, capace di superare ogni ostacolo. In ambito lavorativo attenzione a non scaricare tutte le vostre tensioni sulle persone o i progetti sbagliati, anche perché avrete le potenzialità adatte per poter fare bene. Voto - 8️⃣

Capricorno: il vostro umore non sarà affatto male, anche se non si potrà dire che tutto andrà sempre per il verso giusto. La Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto tra le giornate di martedì e mercoledì. In ogni caso, mostrate ottimismo verso la vostra relazione di coppia. Non ve ne pentirete.

In ambito professionale Mercurio sarà favorevole. Cercherete di mettere in mostra le vostre capacità, ma con Marte in opposizione a volte potrebbe esserci qualche ostacolo di troppo da superare. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una settimana migliore per la vostra relazione di coppia. Con Venere in sestile il rapporto con la persona che amate sarà in crescita, anche se a volte ci saranno comunque piccole incomprensioni, soprattutto nel weekend. Sul fronte professionale attenzione a non avere pretese troppo elevate con i vostri progetti, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in declino a causa del pianeta dell'amore in cattivo aspetto. Potreste provare emozioni contrastanti verso la persona che amate, e sarà importante cercare di chiarire bene cosa non funziona tra voi. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a fare valere le vostre idee, e con la giusta dose di ambizione, potreste raggiungere importanti obiettivi. Voto - 6️⃣