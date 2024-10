Sotto l'ultimo quarto lunare si svilupperà la giornata del 24 ottobre, l'oroscopo annuncia che al primo posto in classifica ci sono i Pesci, mentre la Bilancia si posiziona quinta, in una giornata in cui sarà piuttosto bugiarda.

L'oroscopo del giorno 24 ottobre: i segni flop e top

Capricorno: 12° posto. Siete tormentati da pensieri cupi che vi causano agitazione. La piega che sta prendendo la situazione generale non fa altro che alimentare le vostre preoccupazioni. Non lasciate che queste sensazioni negative vi rovinino la giornata. Avete bisogno di fermarvi e trovare un rifugio sicuro dove rilassarvi.

È il momento di riflettere su come migliorare la qualità della vostra vita e agire di conseguenza. Ripenserete ai cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi. Forse vi manca lo stimolo per darvi da fare, intanto cercate di scoprire che cosa non vi piace più ed eliminatelo dalla vostra esistenza. Una camomilla e un libro positivo vi aiuteranno a conciliare il sonno. I single dovrebbero lasciarsi andare e aprirsi a nuove opportunità. Organizzate un incontro o una cena romantica. Per ottenere risultati nelle vostre attività, è importante circondarvi di persone positive e carismatiche, evitando chi ama spettegolare o seminare negatività.

Sagittario: 11° posto. Secondo l'Oroscopo del giorno, non vedete l'ora di voltare pagina dopo un periodo difficile.

Gli ultimi mesi non sono stati affatto piacevoli, per questo vi ritroverete ad affrontare una giornata che vi metterà alla prova. Cercate di non immischiarvi in discussioni familiari su temi delicati come eredità, politica o denaro. Alcuni di voi saranno impegnati in attività domestiche. Chi è single da poco tempo dovrebbe evitare di cercare consolazione in nuove relazioni e prendersi del tempo per curare le proprie ferite interiori.

Le vostre finanze non sono floride, infatti faticate a sbarcare il lunario. Provate a vendere ciò che non vi serve più e considerate un'ulteriore attività extra. Fate attenzione alla distrazione, potreste incappare in piccoli incidenti domestici.

Ariete: 10° posto. State attraversando un periodo di sentimenti contrastanti, tra tristezza e irritazione e tra voglia di emergere e divertimento.

Anche in tempi così difficili è possibile andare avanti. La voglia di pace e tranquillità è tanta. Fate attenzione alle persone che vi circondano, potrebbero esserci amici falsi o colleghi che tramano alle vostre spalle. Mantenete il controllo della vostra vita e non lasciate che fattori esterni vi facciano deviare dai vostri obiettivi. I giovani innamorati desiderano convivere o sposarsi, ma realizzare questo progetto potrebbe essere più complicato del previsto. Per il momento non rivelate i vostri progetti a nessuno, per evitare interferenze. Non vorrete mica lasciarvi demoralizzare dal parere non richiesto degli altri? Piuttosto, approfittate della giornata per concedervi un trattamento di bellezza.

Se state affrontando difficoltà coniugali, provate a spezzare la routine facendo qualcosa di nuovo insieme al partner, come una passeggiata serale o iscrivendovi a un corso di ballo o tennis.

Toro: 9° posto. Le cose iniziano a migliorare leggermente. Dopo una settimana impegnativa, ora dovete affrontare una giornata turbolenta, soprattutto nei rapporti con familiari o conoscenti loquaci. Prendetevi cura di voi stessi e dei vostri hobby rilassanti. Presto potreste rivedere un vecchio amore. Restate concentrati sui vostri progetti e continuate a sfruttare le opportunità finché ci sono. Cercate di riposare di più e non fate le ore piccole. Qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro sostegno. In coppia non amate essere messi sotto pressione, mentre i single si divertono a flirtare ma a volte sentono il desiderio di incontrare la persona giusta.

Fate attenzione a dove mettete i piedi.

Acquario: 8° posto. È una giornata in cui dovrete darvi da fare e impegnarvi a fondo per ottenere soddisfazioni e approvazioni. Presto sarete coinvolti in sviluppi interessanti, ma dovrete mostrarvi determinati e autentici. Nessuna vittoria arriva senza sforzo. Lasciate andare il rancore e affrontate le difficoltà con saggezza. Dedicatevi al lavoro arretrato o allo studio, colmando eventuali lacune. Il vostro entusiasmo sarà contagioso. Vi alzate presto e lavorate duramente, sia in casa che fuori. Avrete degli impegni da portare a termine e delle richieste da soddisfare, ma non sentitevi obbligati ad accontentare tutti. In serata, godetevi un po' di relax e tv.

Giornate più serene e produttive stanno per arrivare.

Gemelli: 7° posto. Presto vi libererete definitivamente delle persone negative, vincendo così una battaglia importante. Sarà una giornata produttiva e introspettiva, da cui trarrete dei preziosi insegnamenti. Ignorate chi vi porta negatività e cercate nuove strade da percorrere. Alcuni di voi potrebbero fare un incontro promettente e appassionato. Studiate nuove strategie e tenetevi sempre al passo con i tempi. Rivedete la vostra alimentazione e scegliete cibi freschi e salutari. È facile per voi sentirvi insoddisfatti, magari a causa di rimpianti o situazioni difficili che avete vissuto in passato. È normale avere momenti di sconforto, ma ricordatevi di pensare alle cose belle che avete.

Se desiderate qualcosa, come un vestito o un cellulare, concedetevi questo piccolo piacere. Se il budget è limitato, aspettate un’occasione favorevole.

Leone: 6° posto. Alcuni vi invidiano, altri vi stimano. Forse perché percepiscono la vostra vita come migliore della loro. Non abbattetevi per questo, anzi, riscoprite le qualità che ancora non avete pienamente riconosciuto in voi stessi. Potreste fare delle scoperte importanti su voi stessi. Con il partner c'è una lieve tensione. Avete bisogno di aiuto: troppe cose da fare e le finanze non sono sotto controllo. È possibile che abbiate avuto discussioni o vi siate arrabbiati con qualcuno, ma ora è il momento di lasciar andare i sensi di colpa e concedervi una pausa.

Se avete un ammiratore segreto, non chiudetevi alle opportunità sentimentali. Anche se le circostanze non sembrano ideali, l’amore potrebbe sorprendervi. Prestate attenzione a possibili problemi domestici.

Bilancia: 5° posto. Le esperienze passate, belle o brutte, vi hanno reso ciò che siete oggi. Continuate a coltivare la vostra personalità e cercate soluzioni per migliorare la vita di tutti i giorni. Evitate le persone false, che avete incontrato troppo spesso. Affronterete con il partner una questione molto importante. Nascondete qualcosa, forse una bugia. Siete stanchi del vostro lavoro e desiderate fare qualcos'altro, magari qualcuno aspetta di andare in pensione. Concentratevi sul benessere ed eliminate influenze e abitudini nocive.

Se ci sono problemi, parlatene con chi di dovere e cercate un compromesso. Spesso basta confidarsi con una persona cara per ritrovare il buon umore. In coppia, momenti di passione vi aspettano.

Scorpione: 4° posto. Presto si apriranno nuove opportunità nella vostra vita personale. Questa giornata potrebbe portare novità entusiasmanti e risposte che aspettavate da tempo. Chi ha avuto problemi di salute si sentirà molto meglio. Sono in corso dei progetti con la persona che amate. Non siate troppo parsimoniosi, potete concedervi qualche sfizio. Rafforzate il vostro sistema immunitario. Sono possibili chiacchierate e scambi di opinione, oltre a novità in arrivo. Tendete a procrastinare e a preoccuparvi inutilmente, perciò riflettete su ciò che va e ciò che non va, e cercate di apportare i giusti cambiamenti.

Vergine: 3° posto. I vostri programmi potrebbero cambiare all'ultimo secondo. Meglio evitare i problemi e sfruttare la giornata per riconciliarvi con chi avete avuto recenti divergenze. Potrebbero arrivare delle sorprese piacevoli. Sarà più facile conquistare chi vi interessa. Siete già proiettati verso il futuro, ma fate attenzione a non esagerare con le spese. Lo stress si allenterà, lasciando spazio alla serenità mentale. Considerate di iscrivervi a un corso, di frequentare nuovi posti o di pianificare un weekend fuori. Migliorare le vostre abilità culinarie potrebbe tornarvi utile in futuro.

Cancro: 2° posto. Dopo un periodo difficile, questo fine settimana in arrivo segnerà la fine di molti dei vostri problemi.

Se vi impegnerete, riuscirete a fare ciò che spesso ritenete impossibile. La fortuna vi tornerà a sorridere e sarà un momento ideale per riscoprire vecchi sogni. Lasciate da parte le tensioni e apritevi a nuove opportunità sentimentali. State spendendo troppo, fate attenzione alle spese. Una passeggiata nella natura vi aiuterà a ritrovare energia. La giornata sarà frenetica, ma produttiva. In amore avete bisogno di maggiore presenza e romanticismo. Stare con voi è un duro lavoro ma soddisfacente!

Pesci: 1° posto. Vi aspetta una giornata piena di entusiasmo e di sorrisi. Riprenderete in mano i vostri progetti e li porterete avanti con determinazione. Un'idea brillante potrebbe migliorare le vostre finanze e in generale la vostra vita. Nuove conoscenze online o intensi momenti di passione con il partner. Ci sono novità importanti in arrivo. Bevete più acqua e riducete il consumo di sale.