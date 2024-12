L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. La prima settimana del mese di dicembre sottolinea il passaggio di Venere e Luna nel segno dell'Acquario. Il simbolo astrale di Aria in questo frangente è da considerare a massima fortuna, in amore quanto in ambito lavorativo. Il periodo in analisi vedrà primeggiare anche Pesci, Cancro e Capricorno, mentre per il segno della Bilancia il pronostico è poco confortante.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6.

La settimana di partenza del mese di dicembre si presenta con un mix di emozioni contrastanti, specialmente sul piano sentimentale. Le stelle suggeriscono un periodo di riflessione per chiarire alcuni aspetti affettivi, ma sarà fondamentale mantenere un dialogo aperto per evitare incomprensioni. In campo professionale, vi troverete a fronteggiare situazioni inaspettate che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. Pianificate con attenzione e gestite le risorse in modo oculato, solo così riuscirete a superare ogni ostacolo. Nonostante le difficoltà, l’impegno e la determinazione vi permetteranno di ottenere risultati soddisfacenti. Il periodo è quindi favorevole per chi è pronto a rimboccarsi le maniche.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ sabato 7 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e venerdì 6;

★★★ mercoledì 4 dicembre;

★★ giovedì 5 novembre.

♉ Toro: voto 6. Le stelle portano una ventata di freschezza nelle relazioni affettive: le giornate dal 4 all'8 dicembre saranno caratterizzate da una sintonia profonda con il partner, che avrà un impatto positivo tanto emotivamente quanto fisicamente.

Sarà il momento ideale per coinvolgersi in progetti condivisi, partecipare ad eventi o fare esperienze nuove insieme. Se siete ancora senza un compagno/a, l’energia astrale favorisce l'incontro con qualcuno che potrebbe affascinarvi profondamente. La determinazione che guiderà anche il settore professionale vi spingerà a perseguire con energia gli obiettivi, apportando un miglioramento tangibile.

La settimana in generale darà una forte spinta ad alcune delle vostre idee.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 5 e venerdì 6;

★★★★ mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8;

★★★ martedì 3 dicembre;

★★ lunedì 2 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. In questi giorni, il cielo vi offre una spinta importante per rimanere dinamici e positivi. Sarà il momento perfetto per cercare una connessione più profonda con chi vi sta accanto. In ambito familiare, qualche imprevisto minore potrebbe farvi perdere un po' di tempo, ma riuscirete ad affrontarlo con serenità e lucidità. Sul piano professionale, anche se non vi sentirete al top, si apriranno spazi per piccoli miglioramenti e opportunità da cogliere.

L’atmosfera generale è positiva, quindi non abbiate paura di lanciarsi in nuove sfide. La settimana vi incoraggia a dare il massimo senza cercare la perfezione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

venerdì 6 dicembre; ★★★★★ sabato 7 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2 e giovedì 5

★★★ martedì 3 dicembre;

★★ mercoledì 4 dicembre.

♋ Cancro: voto 8. Escludendo giovedì, le giornate dal 2 al 8 dicembre si preannunciano intense e ricche di passione, sia nelle relazioni di coppia che in quelle amicali. Se siete in una relazione stabile, vivrete un’autentica ondata di affetto, che renderà l’atmosfera davvero speciale. Anche se siete single, l’ambiente sociale sarà pieno di occasioni per fare nuove conoscenze interessanti.

In aggiunta, potreste essere sorpresi da un gesto di gratitudine da parte di un collega che apprezza il vostro lavoro. Rimanete sereni e godetevi i momenti belli senza preoccupazioni. La settimana è propizia per godersi ogni attimo di complicità, sia in ambito familiare che professionale.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

domenica 8 dicembre; ★★★★★ lunedì 2 e sabato 7;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ giovedì 5 dicembre.

♌ Leone: voto 7. Durante questa settimana l'amore è il vero protagonista. Se vivete già una relazione, il vostro spirito positivo e affettuoso contribuirà a rendere la complicità con il partner ancora più forte, creando un’atmosfera romantica che culminerà in momenti indimenticabili.

Per chi è single, l’influenza astrale favorisce la comunicazione e vi invita a intraprendere dialoghi leggeri con chi vi interessa. La vostra naturale abilità nel flirtare e nel creare empatia vi renderà irresistibili. Sul fronte professionale, sarà un periodo in cui le cose prenderanno finalmente la giusta direzione. La determinazione e il vostro impegno vi guideranno verso il traguardo ambito, con soddisfazione.

La valutazione della settimana:

martedì 3 novembre; ★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5 e domenica 8;

★★★ sabato 7 dicembre;

★★ venerdì 6 dicembre.

♍ Vergine: voto 7. La settimana si apre con una fase davvero speciale per chi è in coppia, particolarmente il 5 dicembre, quando la sintonia raggiungerà il suo picco.

Siete pronti ad ascoltare ogni desiderio del partner, sia che si tratti di richieste esplicite o di silenzi da interpretare. Per chi è single, l'influenza della Luna vi invita a sognare e a pianificare un viaggio verso un luogo che vi affascina. Sul piano professionale, l'inizio di dicembre è il momento giusto per portare avanti un progetto che avete in mente da tempo. Non abbiate paura di mettere in pratica le vostre idee più ambiziose: le prospettive sono ottime. Siete in un momento creativo e produttivo, pronto per raccogliere frutti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

mercoledì 4 dicembre; ★★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★★ lunedì 2 e venerdì 6;

★★★ sabato 7 dicembre;

★★ domenica 8 dicembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5.

Durante la settimana, le stelle vi spingono a dare maggiore attenzione alla comunicazione nelle relazioni, sia sentimentali che professionali. Se siete in coppia, sarà il momento di affrontare temi delicati che potrebbero aver fatto capolino in passato. Mantenere un atteggiamento equilibrato e saggio sarà fondamentale per superare qualsiasi malinteso. Per chi è single, vi è la possibilità di lasciar andare vecchi rancori e riprendere il controllo delle emozioni. Evitate reazioni impulsive e canalizzate la vostra energia in attività più costruttive. Nonostante qualche stress sul lavoro, la vostra capacità di risolvere problemi vi aiuterà a ritrovare serenità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 6 dicembre;

★★★★ mercoledì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8;

★★★ lunedì 2 dicembre;

★★ martedì 3 dicembre.

♏ Scorpione: voto 6.

In questa settimana la routine quotidiana, secondo l'Oroscopo, potrebbe essere interrotta da alcuni eventi imprevisti, ma la vostra intraprendenza vi consentirà di gestire le situazioni con disinvoltura. Se siete in coppia, vivrete momenti di complicità che rinnoveranno la vostra intesa, mentre per chi è single si prevede un periodo di attrazione con qualcuno che sembra affascinante. Tuttavia, è consigliato prendersi del tempo per riflettere prima di agire. Sul fronte professionale, vi troverete nella posizione ideale per mettere in pratica la vostra creatività. La settimana invita a dare il massimo nelle opportunità che si presentano, con attenzione alla salute, che richiederà qualche cura in più.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 dicembre;

★★ sabato 7 dicembre.

♐ Sagittario: voto 6. La settimana vi invita a rinnovare l’intesa con il partner, aggiungendo nuovi stimoli e avventure alla relazione. Anche qualche piccola divergenza non intaccherà il clima armonioso che attualmente caratterizza la vostra vita di coppia, anzi, contribuirà a rafforzarlo. Se siete single, le stelle vi esortano a lasciar andare il passato e ad aprirvi con coraggio alle nuove emozioni. Sarà un periodo in cui il cuore si farà sentire con forza. Sul piano professionale, si preannunciano opportunità straordinarie: non abbiate paura di coglierle al volo.

La settimana promette nuove prospettive e un’accresciuta consapevolezza del proprio valore.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 2 e domenica 8;

★★★★ martedì 3, venerdì 6 e sabato 7;

★★★ mercoledì 4 dicembre;

★★ giovedì 5 dicembre.

♑ Capricorno: voto 8. Se vivete una relazione stabile, la settimana sarà caratterizzata da momenti di intimità che vi aiuteranno a riscoprire la profondità del legame con il partner. Sarà una buona occasione per ritrovare l’armonia dopo eventuali recenti disaccordi. Se siete single, l’abilità nel gestire le questioni di cuore vi permetterà di superare eventuali difficoltà che potrebbero presentarsi, anche in modo inaspettato. Sul fronte lavorativo, vi sentirete pronti a fare grandi cose: una vostra decisione porterà a risultati apprezzabili, rendendo questa settimana decisiva per il futuro.

La determinazione sarà la chiave del successo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

lunedì 2 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 3 e mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7;

★★★ domenica 8 dicembre.

♒ Acquario: voto 10. La settimana promette grandi soddisfazioni grazie all'arrivo nel segno di Venere e Luna. Nel settore lavorativo molti dei vostri sforzi saranno finalmente premiati ed i buoni risultati ottenuti vi daranno una sensazione di completezza, anche se condita da un po' di stanchezza (che non guasta). La famiglia sarà un rifugio sicuro, un porto dove trovare conforto nelle difficoltà. Amici e socialità saranno fonte di allegria e di spensieratezza. Se siete single, la possibilità di un incontro importante è concreta: state attenti a non farvi scappare un’opportunità. Le coppie più consolidate rafforzeranno il legame, mentre quelle più recenti potrebbero godere di momenti più leggeri, ma comunque significativi.

La valutazione della settimana:

giovedì 5 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 3, venerdì 6 e sabato 7 (Venere nel segno);

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e domenica 8.

♓ Pesci: voto 9. La settimana inizia con un’onda di romanticismo che vi accompagnerà per tutta la durata. Se siete in coppia, un messaggio dolce e affettuoso renderà tutto più luminoso. Il partner si rivelerà una grande fonte di gioia e sostegno, rendendo la relazione ancora più forte. Per i single, il periodo è ottimo per godersi la compagnia degli altri senza alcuna restrizione, senza forzare nulla. La positività vi guiderà anche nel lavoro, dove otterrete ottimi risultati se riuscirete a fare affidamento sulle vostre capacità. La settimana nel complesso segna un periodo in cui si raccolgono i frutti di impegni passati: tenete alta la fiducia in voi stessi.

La graduatoria settimanale con le stelle: