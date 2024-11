L'oroscopo della giornata di martedì 19 novembre vedrà l'Ariete in crisi dal punto di vista sentimentale, messa alle strette dalla Luna e da Venere, mentre Mercurio e Marte porteranno energie e buone idee al Sagittario. Una passione ardente muoverà i Pesci in amore, mentre il Capricorno non sarà sempre così romantico.

Previsioni oroscopo martedì 19 novembre 2024 segno per segno

Ariete: seconda giornata della settimana che vedrà ancora un cielo difficile sopra di voi. Essere romantici e uniti nei confronti della persona che amate non sarà così semplice quando la Luna e Venere sembrano essersi messi contro di voi.

Attenzione inoltre a non isolarvi. Nel lavoro invece la vostra collaborazione porterà importanti risultati. Voto - 7️⃣

Toro: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'Oroscopo. Con la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti, vivrete una relazione di coppia sincera, grazie anche alla vostra gentilezza e al vostro modo di amare. Sul fronte professionale avrete bisogno di alcune novità, e questo martedì potrebbe darvi ciò che cercate. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante si creeranno comunque i presupposti per riuscire a stare bene insieme alla persona che amate. Sul posto di lavoro invece non sarete così sicuri delle vostre decisioni a causa di Marte e Mercurio.

Alcune di esse infatti potrebbero contribuire negativamente sullo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di martedì sopra le aspettative in ambito amoroso. Questo cielo vi darà uno sprint eccezionale nei sentimenti, aiutandovi a costruire un legame forte con la persona che amate. Se siete single non dubitate dei vostri sentimenti e siate più decisi.

Nel lavoro vi sentirete abbastanza sicuri delle vostre capacità, abili nel gestire le mansioni che vi verranno assegnate. Voto - 9️⃣

Leone: periodo tutto sommato piacevole in amore per voi nativi del segno. Attenzione però a non sottovalutare il vostro legame con il partner, che sarà piuttosto delicato in questo periodo. Sul fronte professionale la vostra produttività sarà ottima, con risultati più che soddisfacenti grazie al sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Giove.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che aumenta la vostra positività e scherzosità in ambito sentimentale. Costruirete un bel legame con il partner, iniziando un periodo niente male per la vostra vita amorosa. Sul fronte professionale invece, avrete bisogno di costruirvi il vostro successo, ma con un cielo così complicato, anche solo gettare le basi sarà difficile. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un martedì produttivo in campo professionale per voi nativi del segno. Vi darete da fare in questo periodo, dimostrando di avere le idee chiare in quel che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore invece non ci saranno grandi soddisfazioni. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, mettendovi in difficoltà con il partner.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vi farà sentire unici in questa giornata di martedì grazie alla Luna e Venere. Avrete modo di costruire un legame molto forte con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Anche nel lavoro non ve la caverete male, dimostrando di essere ancora abili e affidabili nelle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: in arrivo un'altra giornata produttiva in campo professionale per voi nativi del segno. Marte e Mercurio vi metteranno nelle condizioni di poter gestire in modo ottimale le vostre mansioni, e ottenere risultati appaganti e stimolanti. In campo amoroso la vostra spontaneità sarà molto apprezzata dal partner, permettendovi di godere di un rapporto sincero, affiatato.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali altalenanti in ambito amoroso per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, a volte potrebbe esserci qualche malinteso tra voi e la persona che amate. Nel lavoro riuscirete a svolgere bene le vostre mansioni, nonostante qualche distrazione di troppo. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì nel complesso stabile in campo amoroso secondo l'oroscopo. Questa Venere neutrale vi consentirà di vivere il rapporto con il partner come meglio credete, nei limiti del rispetto reciproco. In ambito lavorativo sarete ancora influenzati positivamente da Mercurio e Giove, anche se con Marte opposto le energie per portare avanti i vostri progetti non saranno molte.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarete mossi da una passione ardente in questa giornata di martedì grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Questo può essere il momento adatto per regalare attimi di felicità alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete ancora qualche difficoltà in quel che fate. Un aiuto potrebbe rivelarsi molto prezioso. Voto - 7️⃣