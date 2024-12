L'oroscopo di venerdì 6 dicembre vedrà i nativi Scorpione con i piedi per terra in amore, invece per l'Acquario sarà il momento adatto per lasciarsi andare alle emozioni. Il Sagittario sarà collaborativo in ambito professionale, mentre la Bilancia sarà un po’ più aperta nei confronti del partner.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 6 dicembre e pagelle

Ariete: questo venerdì di dicembre non sarà così appagante in amore, considerato Venere in quadratura. Di contro, la Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a vedere il vostro rapporto da un punto di vista differente.

Sul posto di lavoro vi sentirete creativi, con le idee giuste per mettere insieme interessanti progetti. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe rendervi facilmente irritabili in questo periodo. Basterà un po’ di pressione per andare in crisi, e questo potrebbe non fare bene alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata abbastanza tranquilla, che vi permetterà di fare buoni passi avanti nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: vivrete il vostro rapporto in maniera più sincera secondo l'Oroscopo. L'astro argenteo sarà in trigono in questa giornata, e vi permetterà di stare bene insieme alla persona che amate. Se siete single curerete di più il vostro aspetto, cercando di non passare inosservati.

In campo professionale vi sentirete come bloccati, faticando molto a uscire da alcune situazioni difficili da gestire. Voto - 7️⃣

Cancro: ancora instabilità sulla vostra relazione di coppia a causa di questo cielo grigio. Avrete necessità di prendervi del tempo per voi, per riflettere su voi stessi e dove potete migliorare. Bene il settore professionale, anche se a volte basterà poco per mandarvi nel pallone.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale un po’ incerta in questa giornata di venerdì a causa della Luna. Le relazioni private e sentimentali potrebbero farsi tese. Riversare prepotentemente i vostri problemi addosso agli altri non vi aiuterà a stare bene. Nel lavoro la vostra produttività sarà buona, ciò nonostante sentirete la necessità di migliorare la vostra situazione economica.

Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un venerdì piacevole dal punto di vista sentimentale, ma che richiederà una certa attenzione da parte vostra. Il weekend che sta per arrivare infatti potrebbe rivelarsi difficile per voi e il partner, e sarà necessario saldare il vostro legame finché siete in tempo. Nel lavoro avrete bisogno di certezze, e questo cielo non sarà favorevole. Se necessario, cercate la vostra fortuna altrove. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi permetterà di essere più aperti e confidenti verso la persona che amate secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà contro, potreste finalmente riuscire a trovare dei punti in comune con il partner per ricostruire un buon rapporto insieme.

Nel lavoro continuerete a mettere insieme buoni successi, e sarete incoraggiati a ottenere di più. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione in questo venerdì di dicembre. Single oppure no, meglio rimanere con i piedi per terra in questo periodo, evitando discussioni superflue. In ambito professionale il vostro impegno sarà presto riconosciuto, e potrete ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Sagittario: il vostro modo di fare collaborativo vi aiuterà a fare buoni progressi nel vostro lavoro. Il supporto di stelle come Marte e Mercurio sarà importante per i vostri progetti. In amore la Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario, invitandovi a regalare un sorriso in più alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Capricorno: con Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale vi sentirete piuttosto felici insieme alla persona che amate. Single oppure no, concentratevi sui vostri sentimenti e quelli del partner, concedendovi attimi intensi solo per voi. Sul posto di lavoro sarà un momento abbastanza fortunato, che dovrete sfruttare appieno per ottenere ciò che desiderate. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno. Sarà il periodo adatto per lasciarsi andare alle emozioni, e cercare di vivere il vostro rapporto in modo differente. In ambito lavorativo dimostrerete sicurezza e buone conoscenze in quel che fate. Con questo approccio, sarà possibile mettere a segno interessanti successi.

Voto - 8️⃣

Pesci: periodo ricco di fascino in ambito sentimentale durante questa giornata di venerdì grazie a Venere in buon aspetto. Single oppure no, godetevi questa magica atmosfera con una persona a voi cara al vostro fianco. In ambito lavorativo alcune situazioni presto si sbloccheranno. Per il momento, dovrete essere in grado di limitare i danni. Voto - 7️⃣