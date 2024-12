L'oroscopo della fortuna della settimana tra il 9 e il 15 dicembre è pronto. A essere sottoposti a previsione, come sempre, i dodici simboli dello zodiaco. Il periodo settimanale interessante i prossimi sette giorni del mese preannuncia tanta buona sorte all'Ariete, primo in classifica, con Toro, Gemelli e Cancro a seguire a breve distanza. Un po' di incertezza generale e poco sostegno da parte della dea bendata, invece, per l'Acquario, inserito in coda alla scaletta.

Molto fortunato anche lo Scorpione

12° posto - Acquario. Questa settimana sarà segnata da giornate difficili.

Vista l'assenza di buona sorte si consiglia di evitare passi avventati, concentrandovi invece su compiti quotidiani e attività semplici che non comportino rischi. In amore, il desiderio di chiudervi in voi stessi sarà più forte del solito, e vi sentirete meno propensi a esplorare nuove possibilità. Tuttavia, concedetevi di ascoltare i sentimenti di chi vi sta vicino: con un po’ di impegno, potrete gestire il rapporto in modo sereno, trovando un equilibrio accettabile. Per chi non ha legami sentimentali, è il momento di mettere in gioco il proprio fascino naturale: mostrate le vostre qualità migliori e lasciate che siano gli altri a scoprirvi per ciò che siete davvero. Sul lavoro, si prevedono giorni carichi di imprevisti e cambiamenti.

Gli equivoci saranno all’ordine del giorno, specialmente verso metà settimana. Restate concentrati sulle priorità, evitando distrazioni. Solo mantenendo la calma riuscirete a evitare errori e a gestire i problemi con pragmatismo.

11° posto - Pesci. La fortuna questa settimana sarà scarsa e la sensazione di dover affrontare ostacoli vi accompagnerà per molti giorni.

Non abbattetevi, però: mantenere un atteggiamento positivo sarà essenziale per superare le difficoltà. Nel campo amoroso, la vostra natura emotiva rischierà di creare incomprensioni, soprattutto se avete un carattere incline alla suscettibilità. Chi condivide la vita con voi potrebbe sentirsi messo alla prova dai vostri sbalzi di umore.

Cercate di essere più pazienti e di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni, evitando così conflitti inutili. Per chi non è impegnato, Venere in dissonanza potrebbe alimentare la confusione tra affetto e attrazione: prendetevi tempo per riflettere, senza affrettare decisioni che richiedono chiarezza. In ambito professionale, procrastinare sarà una scelta controproducente. Dovrete affrontare le questioni rimaste in sospeso con fermezza per evitare che si trasformino in problemi più grandi. La capacità di organizzazione e il controllo delle emozioni vi aiuteranno a superare questo periodo complicato senza gravi conseguenze.

10° posto - Vergine. Una settimana contraddistinta da alti e bassi vi attende.

La fortuna non sarà dalla vostra parte in modo costante, ma alcune giornate offriranno spiragli di positività. Prestate attenzione a decisioni importanti, evitando scelte impulsive che potrebbero rivelarsi controproducenti. Nei rapporti affettivi, martedì e mercoledì richiederanno maggiore calma e attenzione: piccoli contrasti potrebbero emergere, mettendo alla prova la vostra capacità di mediazione. Non permettete che situazioni momentanee influenzino il vostro umore. Per chi è libero da legami, il desiderio di essere più aperti agli altri si alternerà a momenti di riservatezza. Sul piano lavorativo, preparatevi a gestire cambiamenti imprevisti con sangue freddo. Evitate competizioni inutili e concentratevi su ciò che sapete fare meglio.

Le giornate più favorevoli vi permetteranno di raccogliere i frutti del vostro impegno passato, garantendo una piccola ma significativa soddisfazione.

9° posto - Capricorno. Dal 9 al 15 dicembre vi aspetta una settimana di alternanza tra momenti positivi e situazioni più complesse. La fortuna sembrerà oscillare, lasciandovi a volte con una sensazione di incertezza. Cercate di sfruttare i momenti favorevoli per fare progressi nei vostri progetti, evitando di perdere tempo in discussioni sterili o in questioni poco rilevanti. Nei rapporti personali, mantenere la calma sarà fondamentale per evitare tensioni inutili con amici o parenti. In amore, l’atmosfera potrebbe risentire del vostro stato d’animo, e sarà importante non forzare situazioni che necessitano di tempo per evolversi.

Per chi è solo, il piacere delle piccole cose quotidiane sarà il rifugio perfetto in attesa di momenti più favorevoli. Nel lavoro, le stelle consigliano prudenza: riflettete attentamente su ogni decisione prima di agire e concentratevi sugli obiettivi a lungo termine. La pazienza sarà il segreto per affrontare il periodo senza troppi intoppi.

8° posto - Leone. La settimana sarà moderatamente positiva, con poche sorprese ma anche senza grandi problemi. È un buon momento per rafforzare ciò che avete già costruito e per pianificare il futuro con serenità. La stabilità sarà la parola d’ordine, specialmente nei rapporti sentimentali. Non lasciatevi influenzare dalle parole altrui e vivete ogni momento con intensità, apprezzando i gesti e le attenzioni di chi vi sta accanto.

Per chi non è impegnato, le stelle suggeriscono di guardare con curiosità alle nuove persone che entrano nella vostra vita, poiché alcune conoscenze potrebbero trasformarsi in legami significativi. Nel lavoro, riuscirete a risolvere piccoli problemi in modo efficace, dimenticando le tensioni accumulate nelle scorse settimane. È un periodo ideale per ritrovare equilibrio e ottenere soddisfazioni che vi daranno la carica per guardare avanti con entusiasmo.

7° posto - Sagittario. La fortuna vi accompagna discretamente questa settimana, garantendo opportunità che, tuttavia, richiederanno impegno e determinazione per essere colte. Restate concentrati e non perdete di vista i vostri obiettivi principali.

In amore, il legame con il partner si rafforzerà, diventando un porto sicuro in cui rifugiarsi e condividere pensieri e progetti. Dimostrate la vostra dedizione con piccoli gesti che sapranno fare la differenza. Per chi non ha legami sentimentali, il desiderio di libertà e spensieratezza guiderà le scelte, favorendo situazioni leggere ma piacevoli. In ambito lavorativo, si prevede qualche imprevisto, ma con un approccio pragmatico e una buona dose di autocontrollo riuscirete a superare qualsiasi difficoltà. Non lasciatevi scoraggiare da risposte che tardano ad arrivare: il tempo giocherà a vostro favore, quindi mantenete la calma e continuate a lavorare con costanza.

6° posto - Bilancia. Le previsioni dell'Oroscopo prevedono il periodo con una fortuna moderata.

Potrebbero arrivare opportunità, ma richiederanno attenzione e una certa prontezza nel coglierle. Comunque, non aspettatevi una settimana travolgente, anche se momenti di discreta soddisfazione non mancheranno. In amore, è importante armarsi di pazienza: se le situazioni sembreranno evolvere con lentezza, ricordate che spesso il tempo è un prezioso alleato. Lasciatevi guidare dai suggerimenti di chi vi vuole bene e accogliete i loro consigli con gratitudine. Chi non è in coppia dovrebbe sfruttare questo periodo per chiarire le proprie intenzioni: la trasparenza vi permetterà di ottenere risposte chiare e di costruire rapporti basati sulla fiducia. In ambito lavorativo, si prospetta una proposta intrigante: prima di accettare, analizzate ogni dettaglio con scrupolo per essere sicuri che le scelte fatte si rivelino lungimiranti e vantaggiose.

L’equilibrio sarà la chiave per navigare tra opportunità e possibili ostacoli.

5° posto - Scorpione. Una settimana positiva, con una fortuna spesso a portata di mano, pronta a farvi avanzare in progetti ambiziosi. Alcuni imprevisti potrebbero rivelarsi vantaggiosi, aprendo porte inaspettate che vi aiuteranno a fare passi avanti significativi. Nei rapporti affettivi, sarà fondamentale mettere da parte l’orgoglio e concentrarsi sul dialogo: le stelle favoriscono un’atmosfera conciliatoria, utile per risolvere vecchi dissapori e consolidare il legame con chi vi è accanto. La complicità ritrovata potrà regalarvi momenti di profonda armonia e intimità. Per chi è libero da legami sentimentali, è il momento di agire con discrezione e ponderazione, specialmente se i sentimenti sono rivolti verso qualcuno di difficile accesso.

Sul lavoro, riuscirete a unire dovere e piacere, trovando il giusto equilibrio tra impegni e occasioni di crescita personale. Prestate attenzione alle novità: potrebbero portare con sé possibilità di espansione, sia professionale che economica.

4° posto - Cancro. La fortuna sarà un’alleata preziosa in questa settimana, regalandovi energia e determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. In amore, le relazioni di coppia saranno baciate da un clima di fiducia e serenità: cogliete l’occasione per dedicare tempo di qualità al partner, riscoprendo insieme le piccole gioie della quotidianità. Lasciatevi trasportare dall’atmosfera positiva e non abbiate timore di esprimere i vostri sentimenti con gesti semplici ma significativi.

Chi è single potrà beneficiare dell’influsso di Venere, che vi renderà particolarmente affascinanti: sarà facile catturare l’attenzione di qualcuno di speciale, basta non lasciare che la timidezza prenda il sopravvento. In ambito lavorativo, la fortuna vi sosterrà, trasformando piccole situazioni in grandi successi. Siate audaci nel prendere iniziative e non sottovalutate il potere della vostra determinazione: la fiducia in ciò che sapete fare vi porterà lontano.

3° posto - Gemelli. Una settimana brillante per la fortuna, che vi offrirà numerose occasioni per progredire e ottenere risultati concreti. Le stelle sono dalla vostra parte, rendendo ogni momento carico di possibilità. In amore, lasciatevi guidare dall’intuizione e puntate sull’empatia per rafforzare il legame con la persona che amate: anche un piccolo gesto o una parola dolce avranno un effetto significativo. La Luna amplificherà la vostra capacità di creare un’atmosfera gioiosa e spensierata, rendendo più facile recuperare armonia nei rapporti. Per chi è libero da legami, il periodo è perfetto per mettere in risalto le proprie qualità personali: liberarvi di vecchie abitudini vi aiuterà a scoprire nuove prospettive e a sentirvi più in sintonia con voi stessi. Nel lavoro, il favore degli astri vi permetterà di consolidare la posizione e di instaurare collaborazioni vantaggiose. Non abbiate timore di esplorare nuove strade: il futuro appare promettente.

2° posto - Toro. Una settimana che brilla per opportunità e successi in arrivo. La fortuna sarà al vostro fianco, aprendo porte e favorendo i progetti che più vi stanno a cuore. In amore, la fiducia sarà l’elemento centrale: seppure alcuni obiettivi sembrino complessi, la determinazione vi guiderà verso il traguardo. Lunedì sarà una giornata particolarmente propizia per le relazioni, in cui potrete contare su momenti di intensa armonia con chi amate. Chi è single troverà nella propria capacità di attrarre gli altri una fonte di grande soddisfazione: approfittate di questo periodo per costruire un futuro ricco di serenità e di relazioni genuine. Sul lavoro, il momento è favorevole per strategie ambiziose: sfruttate la settimana per proporre idee innovative e concentrarvi su obiettivi a lungo termine. La determinazione sarà la vostra arma vincente, mentre un atteggiamento diplomatico vi permetterà di mantenere la serenità con chi collabora con voi.

1° posto - Ariete. Questa sarà una delle settimane migliori per voi, con una fortuna che toccherà vette altissime. Gli astri vi accompagneranno verso grandi successi, rendendo ogni giornata un’opportunità per ottenere riconoscimenti e gratificazioni. In amore, la Luna nel vostro segno esalterà la sintonia con la persona amata, rendendo il rapporto ancora più profondo e significativo. Sarà il momento ideale per dedicarsi a gesti che rafforzino il legame e per condividere sogni e desideri. Chi non ha ancora trovato la persona giusta scoprirà in questi giorni un’incredibile capacità di comprendere ciò che desidera davvero: la fortuna sarà dalla vostra parte, rendendo il cammino verso la felicità più chiaro. Nel lavoro, vi sentirete carichi di energia e determinati a cogliere ogni occasione. Ogni iniziativa avrà successo, permettendovi di raccogliere i frutti del vostro impegno passato e di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.