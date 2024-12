L'oroscopo di giovedì 19 dicembre prevede una buona comunicazione da parte dei Leone in campo amoroso, mentre i Gemelli potrebbero sentirsi un po’ incerti riguardo agli ultimi risultati ottenuti. Un significativo aumento delle entrate consentirà agli Ariete di pensare più in grande nel lavoro, mentre i Bilancia si sentiranno più determinati nella propria attività professionale.

Previsioni oroscopo giovedì 19 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: settore professionale che assumerà un valore importante in questo periodo per voi nativi del segno. Questo cielo vi sosterrà, e potrete contare su un buon aumento delle entrate, utile per poter pensare più in grande.

In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, godendo di momenti davvero romantici. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale poco consistente in questo periodo a causa della Luna e di Venere. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa di coppia, rendendo complicato il procedere della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale prenderete spesso l'iniziativa, ma a volte potreste ritrovarvi ad agire alla cieca. Voto - 6️⃣

Gemelli: questo cielo non vi darà molte alternative in campo professionale, considerato Mercurio contro di voi. Vi sentirete un po’ incerti riguardo agli ultimi risultati ottenuti, e sarà necessario rivedere le prossime mosse.

In ambito amoroso le stelle saranno favorevoli. Tra voi e il partner ci sarà intesa, e i consigli della persona che amate saranno molto utili in questo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali stabili in questa giornata di giovedì per voi nativi del segno. Queste stelle saranno poco influenti, ciò nonostante sarete abbastanza lucidi da riuscire a prendere le giuste decisioni, sia in amore che nel lavoro, senza limitare la libertà di chi sta intorno a voi.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà in voi una buona comunicazione in questo periodo secondo l'Oroscopo. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto, dunque, fate comunque attenzione al vostro modo di dire o fare. Nel lavoro continuerete a essere un punto di riferimento in quel che fate, grazie al sostegno di Marte, Mercurio e Giove.

Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un giovedì abbastanza piacevole per la vostra storia d'amore secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà convincente, anche se non particolarmente romantico. Per quanto riguarda il lavoro avrete una gran voglia di fare, ma dovrete anche avere le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: vi sentirete più determinati e pronti a tutto in ambito professionale. Buttatevi a capofitto sui vostri progetti, sviluppando le vostre idee in modo creativo. Sul fronte amoroso potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere in questo periodo. Arriveranno momenti di romanticismo da condividere con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: il vostro approccio all'amore potrebbe risultare meno efficace in questo periodo a causa della Luna e di Venere.

Farete fatica a conquistare il cuore della persona che amate. Di contro, provate a concentrarvi su quei rapporti più cari e stabili. Sul posto di lavoro avrete buona volontà, ma dovrete saperla trasformare in successo. Voto - 6️⃣

Sagittario: la voglia di dolcezza e tenerezze si farà sentire con questo cielo luminoso nei vostri confronti. Questo cielo renderà possibile ogni cosa nel vostro rapporto, anche per voi cuori solitari in cerca dell'amore vero. In ambito lavorativo sarà un periodo di tanta energia positiva da riversare sui vostri progetti, al fine di poter raggiungere importanti risultati. Voto - 9️⃣

Capricorno: sarà una giornata tutto sommato discreta per la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

Questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti, regalandovi discrete soddisfazioni con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete bisogno di un po’ più di ispirazione se volete raggiungere risultati più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono in amore a causa della Luna in opposizione. Venere vi aiuterà a non cadere in incomprensioni e crisi di coppia, ma in ogni caso, non siate troppo invadenti con la persona che amate. Nel lavoro sarete abbastanza precisi in quel che fate, capaci di gestire in maniera ottimale le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: questo cielo non sarà così appagante per quanto riguarda il lavoro. Con Giove e Mercurio in quadratura sarà difficile mettere in atto le vostre idee, soprattutto se richiederanno particolari risorse. In amore godrete di una discreta stabilità all'interno del vostro rapporto, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate. Voto - 7️⃣