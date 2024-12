L'oroscopo della giornata di mercoledì 18 dicembre vedrà un Leone più ottimista in ambito amoroso, aiutato dalla Luna in congiunzione, invece, l'Acquario dovrà essere in grado di comprendere meglio i sentimenti del partner. I Pesci si fideranno maggiormente delle proprie intuizioni, mentre per l'Ariete sarà un buon momento per consolidare i propri progetti.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: questo cielo tornerà ad essere ben allineato nei vostri confronti, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e con Venere in sestile sarà più facile per voi entrare in empatia con il partner.

Sul posto di lavoro sarete più abili e previsi nelle vostre mansioni grazie a Mercurio. Marte in trigono invece porterà buone energie da investire. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che si complicano in ambito amoroso per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia faticherà molto a prendere il volo considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. Se siete single meglio non giocare troppo con i sentimenti degli altri. Nel lavoro attenzione a non accusare nessuno dei vostri colleghi in caso di difficoltà. Non farà bene al vostro ambiente professionale. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo favorevole in amore per voi secondo l'Oroscopo. Venere in trigono accenderà il vostro entusiasmo verso il partner, mentre la Luna in sestile metterà in mostra il vostro lato più emotivo e maturo.

In campo lavorativo ci saranno ancora evidenti difficoltà da superare. Questo cielo non sarà così clemente con voi, e sarà necessario trovare soluzioni migliori per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrologica che non sarà particolarmente influente in questa giornata di giovedì. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, ciò nonostante non aspettatevi momenti estremamente romantici.

Sul posto di lavoro sfruttate questo periodo per organizzare le vostre prossime mosse, anche in vista del nuovo anno. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale in lieve ripresa in questo mercoledì di dicembre. La Luna passerà dal vostro segno zodiacale, permettendovi di essere più ottimisti, ma soprattutto comprensivi nei confronti della vostra anima gemella.

In campo professionale avrete una tabella di marcia ben chiara e definita, ragion per cui, non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di mercoledì discreta in amore per voi nativi del segno. Il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo, ma anche sterile di emozioni. Avrete bisogno di dare un tocco di brio alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sentirete l'esigenza di cambiare qualcosa nei vostri progetti, affinché possiate raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una giornata davvero soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a questo cielo magnifico. I vostri sentimenti nei confronti del partner saranno molto chiari, e vi spingeranno a vivere un rapporto sincero e trasparente.

Per quanto riguarda il lavoro sarete mossi da idee molto interessanti, che potrebbero darvi importanti soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: con la Luna in Leone e Venere in Acquario meglio non avere grandi pretese sul fronte sentimentale in questo periodo. Anche solo la parola "amore" v'infastidisce in questo periodo, probabilmente perché avrete bisogno di chiarire alcune cose più importanti con il partner. Bene invece il settore professionale, anche se faticherete un po’ a prendere il ritmo in questo periodo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale divina in questo periodo grazie all'astro argenteo e il pianeta dell'amore in buon aspetto. Single oppure no, avrete le occasioni giuste per riuscire a fare colpo verso la persona che amate.

Anche nel lavoro i vostri progetti si muoveranno lungo la giusta direzione, con risultati anche sopra le vostre aspettative. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo in rialzo in amore per voi nativi del segno, ora che la Luna non sarà più contraria. Ritroverete stabilità ed entusiasmo verso la persona che amate, ma attenzione a non essere troppo estroversi. Stabile anche il settore professionale, dove vi darete da fare per gestire le vostre mansioni, senza gonfiare troppo le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Acquario: anche se Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in opposizione dal segno del Leone, non sarà sempre così semplice comprendere i sentimenti della persona che amate. Bene invece il lavoro, grazie all'ottima posizione di Mercurio e di Giove, che v'indicheranno la strada verso il successo.

Voto - 7️⃣

Pesci: dovrete fidarvi maggiormente delle vostre intuizioni in campo professionale. Questo cielo non vi darà punti di riferimento, per cui dovrete essere capaci di costruirvi da soli il vostro successo. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo sarà poco influente, ma vi permetterà comunque di sentirvi bene insieme alla persona che amate. Voto - 7️⃣