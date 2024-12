L'oroscopo della giornata di mercoledì 4 dicembre prevede un Capricorno vibrante di emozioni, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre i Gemelli potrebbero mostrare un po’ di pigrizia. Essere sotto pressione potrebbe mettere in crisi i nativi Cancro, mentre i Pesci daranno tutto per la persona che amano.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di dicembre vedrà un cielo che continua a non sostenervi dal punto di vista sentimentale. Cercare di andare d'accordo con il partner sarà difficile, soprattutto quando la Luna e Venere saranno contro di voi.

Sappiate però che è proprio l'unione a fare la forza. Nel lavoro non sarà il momento di lasciarsi andare a spese eccessive, nonostante i buoni progressi fatti con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale semplicemente romantica in questo periodo prenatalizio. Assaporerete la magia delle feste che stanno per arrivare insieme alla persona che amate, ciò nonostante dovrete essere capaci di vivere sempre momenti del genere. In ambito professionale vi darete da fare, ma i risultati a volte potrebbero non soddisfarvi appieno. Voto - 8️⃣

Gemelli: queste stelle contrarie potrebbero rendervi un po’ pigri in questo periodo secondo l'Oroscopo, soprattutto in campo lavorativo. Non vi sentirete così stimolati e sentirete la necessità di fermarvi un momento.

In amore non ci sarà un'intesa perfetta con la persona che amate a causa della Luna, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto attraverserà un periodo di crisi. Voto - 6️⃣

Cancro: la vostra vita sentimentale continua a non essere particolarmente affiatata in questo periodo a causa di Venere. Ciò nonostante, con la Luna in sestile dal segno della Vergine, godrete di un'intesa, un po’ più interessante, che potrebbe stimolarvi a fare qualcosa per vivere un rapporto migliore.

Per quanto riguarda il lavoro potreste sentirvi messi sotto pressione, e ciò potrebbe mettervi in crisi se non sarete in grado di gestire la situazione. Voto - 6️⃣

Leone: la giornata sarà abbastanza tranquilla per la vostra relazione di coppia, grazie a queste stelle poco influenti nei vostri confronti. Vi sentirete bene con il partner, accogliendo ogni sua richiesta con maturità.

Sul posto di lavoro prendere in considerazione nuove strade potrebbe stimolarvi a impegnarvi di più e raggiungere vette più alte. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere porteranno una pioggia di emozioni, e non vi resta che tuffarvi insieme al partner in questo vortice di passione. Sul posto di lavoro Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività, mentre Giove potrebbe rendere difficile portare avanti le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali complicate in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Con Venere in quadratura dal segno del Capricorno, i vostri sentimenti nei confronti del partner non saranno così chiari.

Sul posto di lavoro invece ve la caverete bene, con idee e progetti sempre all'avanguardia. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì che vi vedrà piuttosto affabili sul fronte amoroso. La vostra vena romantica si farà sentire, ma attenzione a non forzare le cose con la persona che amate. Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà ottima, con risultati davvero soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbe rendervi un po’ troppo suscettibili in questo periodo. Alcuni potrebbero starvi alla larga, e in questo caso, dovrete darvi una calmata. Se avete una preoccupazione, affrontarla sarà l'unica soluzione.

Sul posto di lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non con il vostro solito buonumore. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì vibrante di emozioni per voi nativi del segno. Vi sentirete un tutt'uno con il partner: divertitevi pure insieme, ma attenzione a non esagerare! Riguardo il lavoro non perderete tempo nelle vostre questioni, grazie a una buona concentrazione e organizzazione. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo stabile in amore in questo mercoledì di dicembre, ma non per questo ogni cosa andrà per il verso giusto. Starete bene insieme alla persona che amate, ma attenzione a non uscire dal seminato e suscitare nervosismo. In ambito lavorativo saprete gestire bene i vostri progetti e senza sbagliare, grazie a Mercurio e Giove che vi guideranno.

Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, darete tutto per stare bene insieme alla persona che amate. Anche voi single dimostrerete buone emozioni, che forse potrebbero essere ricambiate. In ambito lavorativo invece avrete bisogno di rivedere i vostri progetti e trovare qualcosa di più proficuo. Voto - 7️⃣