L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre sostiene che per i nati del Cancro sarà una settimana positiva per i rapporti familiari e si creeranno nuove amicizie. Tensione nella vita di coppia per i nati in Leone: sarà meglio evitare discussioni su argomenti delicati. Per quelli del Sagittario, le stelle raccomandano di concentrarsi di più sulla famiglia e sul creare un ambiente sereno. Infine, per coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario, è un buon momento per iniziare nuovi progetti e usare un approccio più maturo all’educazione dei figli.

L'atmosfera familiare e sociale da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana sarete chiamati a mettere in campo tutto il vostro carisma e la vostra diplomazia. Relazioni familiari e amicizie trarranno giovamento da un approccio più conciliante e aperto al dialogo. Ogni nube di conflitto si dissiperà, lasciando spazio a un’atmosfera serena e affettuosa. Avrete l’opportunità di brillare nella società, di farvi notare per le vostre qualità, ma attenzione: le stelle vi invitano a non vantare i vostri successi, bensì a mostrarvi umili e discreti. Voto: 7

Toro – Questa settimana, la vostra famiglia sarà un rifugio caldo e accogliente. I vostri cari vi regaleranno momenti di grande gioia. Tuttavia, le influenze lunari potrebbero introdurre qualche piccola nuvola nella vostra casa.

Potreste avere qualche disaccordo con il partner riguardo alle questioni economiche. Non preoccupatevi, riuscirete a trovare un punto d'incontro che soddisfi entrambi. In questo periodo, vi sentirete più emotivi e inclini a dedicarvi ad attività artistiche o spirituali. Concedetevi il tempo di esplorare queste vostre passioni, senza preoccupazioni.

La vostra intuizione sarà particolarmente acuta: fidatevi dei vostri presentimenti. Voto: 6,5

Gemelli – Se ultimamente c’è stata tanta tensione nella vostra famiglia, questa settimana potrete recuperare i vostri rapporti, grazie al dissolversi dell'influenza di Saturno. Per quanto riguarda i vostri figli, l'Oroscopo promette un clima sereno e armonioso.

Preparatevi a brillare! Sarà una settimana in cui il vostro fascino e la vostra intelligenza attireranno l'attenzione ovunque andiate. Potreste anche essere un po' provocatori, ma ricordatevi di dosare bene le vostre provocazioni per evitare reazioni negative. A volte è meglio mantenere un profilo più basso. Voto: 7

Cancro – Il vostro rapporto con i figli vivrà una nuova fase di armonia. Nonostante le tante responsabilità, dedicate più tempo ai vostri piccoli. Dialogare con loro e partecipare alle loro attività sarà fondamentale per rafforzare il vostro legame. Questa settimana vi sorprenderà con nuove amicizie. Potreste stringere più legami in pochi giorni rispetto agli ultimi mesi. Sia gli amici di vecchia data che i nuovi conoscenti si riveleranno preziosi alleati in vari ambiti.

Ricordate, però, di non approfittare della loro generosità. Voto: 8

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo, è meglio evitare di affrontare argomenti delicati con il vostro partner. Ognuno di voi tenderà ad ancorarsi alle proprie convinzioni, scatenando potenziali conflitti. L'atmosfera astrale potrebbe rendere più difficili i compromessi. Ricordate: l'amore e la comprensione reciproca sono i fondamenti di una relazione duratura. Concentratevi su questi aspetti e supererete insieme qualsiasi ostacolo. Voto: 6,5

Vergine – Per molti di voi ci sarà un’ondata di novità e di vivaci emozioni nella quotidianità. Tuttavia, alcuni potrebbero trovarsi a dover affrontare sfide all’interno del proprio nucleo familiare, forse legate a cambiamenti nella sfera sentimentale o professionale.

Data la vostra innata capacità di mediazione, potreste essere chiamati a fare da paciere in qualche disputa. Ricordate però, che è sempre più difficile riconciliare gli amici che i nemici. Se dunque foste coinvolti in una situazione del genere, valutate attentamente se sia davvero la scelta migliore accettare questo ruolo. Voto: 7

Bilancia – La vostra disponibilità potrebbe trovare una splendida comunicazione nei rapporti con i vostri figli. Molti di voi avranno una visione, forse un po' idealizzata, del proprio ruolo di genitori ed educatori. Siete affascinanti e generosi, ma è possibile che qualche delusione si nasconda dietro questo entusiasmo. Piccoli battibecchi e altrettanto veloci riconciliazioni caratterizzeranno i vostri rapporti familiari in questa settimana.

Per quanto riguarda le amicizie, preparatevi a vivere emozioni forti. Voto: 7

Scorpione – In questo periodo, sarete particolarmente generosi nei confronti delle persone che amate. Il vostro desiderio di prendervene cura sarà forte, ma potreste sentirvi un po' delusi se non riceverete lo stesso calore in cambio. Non scoraggiatevi! A volte, le persone vicine a noi hanno bisogno di tempo per esprimere i loro sentimenti. Questa è un'ottima settimana per ampliare i vostri orizzonti e conoscere nuove persone. Gli incontri culturali e intellettuali saranno particolarmente stimolanti. Non abbiate paura di esprimere le vostre idee in modo originale e schietto. La vostra sincerità vi renderà ancora più affascinanti.

Voto: 8

Previsioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il benessere dei vostri cari sarà al centro delle vostre attenzioni. Sentirete un forte desiderio di creare un'atmosfera serena e armoniosa all'interno della vostra famiglia. Questa profonda connessione con voi stessi vi spingerà a ricercare la collaborazione e il sostegno degli altri per portare avanti i vostri progetti. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciarvi sopraffare dall'impulsività che talvolta vi caratterizza. Ricordate che la vostra sincerità, se non dosata con cura, potrebbe ferire la sensibilità di chi vi circonda. Cercate di essere più pazienti e comprensivi, evitando di forzare le situazioni o di aspettarvi che gli altri reagiscano ai vostri tempi.

Voto: 7

Capricorno – I vostri rapporti con le persone a voi più care saranno illuminati da un'atmosfera di grande affetto, grazie all'influenza positiva del Sole e di Venere. Godrete momenti piacevoli in compagnia di genitori e fratelli, caratterizzati da complicità e felicità. Se avete dei figli, trascorrerete con loro del tempo di qualità, vedendoli sereni e in forma. La vostra agenda sarà piuttosto fitta di impegni, ma non rinuncerete ai vostri momenti di relax e svago. Questo potrebbe però portare a qualche piccolo attrito con le persone che vi circondano, che potrebbero sentirsi un po' trascurate." Voto: 7,5

Acquario – Sarete particolarmente attenti all'educazione dei vostri figli. Cercherete di crescere e guidare i vostri ragazzi in modo più equilibrato e rispettoso della loro individualità, allontanandovi da approcci troppo sentimentali o sfarzosi.

Questo approccio più maturo porterà sicuramente a risultati positivi. Il vostro entusiasmo contagioso e la vostra personalità avvincente vi apriranno molte porte. Sarete circondati da persone che apprezzeranno la vostra compagnia e vi offriranno il sostegno necessario per raggiungere i vostri obiettivi. Questo è il momento giusto per dare il via a nuovi progetti, sia che riguardino la vostra vita sociale, le amicizie o gli interessi intellettuali. Le vostre idee troveranno terreno fertile e verranno accolte con favore. Voto: 8

Pesci – Vi sentirete un po' incerti su quanto affetto stiate ricevendo, soprattutto dai vostri figli. Questi dubbi, però, si dissiperanno presto: le persone a cui volete bene vi dimostreranno chiaramente quanto tengano a voi.

La vostra naturale empatia si accentuerà molto in questo periodo. Attenzione, però: potreste finire per prendervi troppe responsabilità e preoccuparvi eccessivamente degli altri. Questo rischio potrebbe portarvi a sostenere dei carichi pesanti, sia dal punto di vista economico che emotivo. Prima di offrire il vostro aiuto, assicuratevi che le situazioni che vi vengono presentate siano effettivamente come vi vengono descritte. Non fatevi ingannare da storie troppo drammatiche. Voto: 7