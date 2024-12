L'oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre è pronto ad anticipare come saranno queste giornate di festa, analizzando anche la posizione astrale di ciascun segno dello zodiaco. A conquistare il posto più in alto della classifica è il Pesci, mentre allo Scorpione spetta l'ultima posizione.

Classifica e oroscopo della settimana al 29/12

Scorpione: 12° posto. Questa sarà una settimana ideale per staccare dalla routine e concedervi del meritato riposo. Nonostante il desiderio di tranquillità, le giornate saranno movimentate e ricche di incontri, telefonate e messaggi.

Ritroverete vecchi amici e riaccenderete legami che si erano un po' allentati. L’atmosfera sarà piacevole, ma potreste sentire il bisogno di rientrare presto alla normalità, soprattutto se i troppi stimoli vi porteranno a desiderare un po’ di solitudine.

A livello personale, sentirete una forte spinta a riflettere su ciò che desiderate davvero per il futuro. Questo periodo sarà perfetto per mettere ordine nei vostri pensieri e per prepararvi a realizzare nuovi progetti. Tenete sotto controllo le spese, che potrebbero aumentare più del previsto, e cercate di non lasciarvi coinvolgere in discussioni familiari. La serenità sarà la vostra migliore alleata.

Capricorno: 11° posto. Sarà per voi un periodo di introspezione e riflessione.

Vi ritroverete a pensare agli errori commessi, alle persone che non fanno più parte della vostra vita e ai sogni che avete accantonato. Sarà l’occasione giusta per fare ordine dentro di voi e chiudere con tutto ciò che vi impedisce di andare avanti. Cupido potrebbe sorprendervi con una freccia d’amore proprio durante le festività, regalandovi emozioni inattese.

In famiglia, però, potreste dover affrontare discussioni su argomenti delicati, specialmente durante la vigilia o il pranzo di Natale. Sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarvi trascinare in polemiche sterili. Questo periodo vi offrirà anche l’opportunità di riscoprire un vecchio sogno e di iniziare a lavorare per realizzarlo.

Bilancia: 10° posto. Anche se questo periodo è generalmente dedicato al riposo, per voi sarà piuttosto movimentato. Vi ritroverete a dover gestire contemporaneamente lavoro, faccende familiari e imprevisti dell’ultimo momento. Nonostante la fatica, riuscirete a mantenere un equilibrio e a concludere tutto con successo. È possibile che dobbiate accettare un turno extra o approfittare di queste giornate per ultimare un progetto importante, ma non lasciatevi sopraffare dallo stress.

La settimana sarà anche dispendiosa, con uscite significative tra regali, spese per la casa e magari qualche capriccio personale. Il vostro spirito diplomatico vi aiuterà a mantenere la calma anche davanti a piccoli contrasti, specialmente durante la vigilia, quando qualcuno potrebbe infastidirvi.

Sul piano sentimentale, vi sentirete più passionali e desiderosi di rafforzare il legame con il partner. Chi è in coppia potrebbe iniziare a pensare a progetti importanti come un matrimonio o l’allargamento della famiglia. Godetevi le attenzioni e i regali che riceverete: saranno piccoli ma preziosi gesti d’affetto.

Toro: 9° posto. Dopo settimane faticose, in cui il lavoro e le questioni economiche vi hanno messo alla prova, l'Oroscopo dice che finalmente entrerete in un periodo più disteso. Avrete modo di dedicarvi a voi stessi e di trascorrere del tempo di qualità con le persone che amate. Le preoccupazioni saranno messe da parte e vi sentirete più leggeri. Nei primi giorni della settimana farete incontri significativi: potreste rivedere amici di vecchia data, lontani parenti o persino scoprire un ammiratore segreto.

Ogni momento sarà arricchito da gesti affettuosi e regali che vi lasceranno senza parole.

Pur non essendo amanti delle festività, quest’anno vivrete tutto in maniera speciale, con un’atmosfera che vi farà tornare bambini. Durante il weekend, alcuni di voi potrebbero decidere di partire, magari per trascorrere le festività in un luogo che avete sempre desiderato visitare. Sarà importante lasciarvi andare, godendovi ogni attimo senza rimpianti.

Leone: 8° posto. Anche se siete noti per il vostro carattere forte e determinato, sarà importante prestare attenzione al vostro modo di interagire con gli altri in questa settimana. Rispondere in maniera troppo diretta o brusca potrebbe creare tensioni, soprattutto in famiglia, dove non mancheranno piccole incomprensioni.

Tuttavia, il vostro desiderio di esplorare e sognare vi porterà a riflettere su grandi progetti futuri.

Sul fronte sentimentale, vivrete serate piene di passione e intensità, mentre chi ha figli avrà l’opportunità di dedicare loro più tempo, rafforzando il legame familiare. Usate queste giornate per rilassarvi e per pianificare i vostri obiettivi con serenità.

Ariete: 7° posto. Questa settimana rappresenterà un momento ideale per ricaricare le energie e dedicarvi a ciò che avete messo da parte. Avrete l’opportunità di recuperare un po’ di arretrati, sia a livello personale che familiare, e di ricevere un dono inaspettato che vi sorprenderà in modo positivo. Sebbene le sorprese non siano tra le vostre preferite, questa volta vi lasceranno con un sorriso.

La compagnia delle persone care sarà motivo di gioia e conforto, e il legame familiare si dimostrerà particolarmente solido e rassicurante. Tuttavia, durante la vigilia, sarà importante prestare attenzione agli argomenti di conversazione: affrontare temi delicati potrebbe creare tensioni difficili da gestire.

In casa ci sarà molto da fare, tra organizzare gli spazi e accogliere ospiti, ma con un po’ di impegno riuscirete a rendere tutto perfetto. Per i single, questo periodo potrebbe portare incontri stimolanti e intriganti, anche se le nuove relazioni potrebbero non essere destinate a durare a lungo. Le giovani coppie, invece, vivranno momenti di grande intensità e condivisione, facendo progetti per il futuro.

Ricordatevi di prendervi cura di voi stessi, mantenendo un equilibrio anche a tavola, specialmente con i dolci.

Vergine: 6° posto. Dopo settimane impegnative, finalmente potrete rallentare il ritmo, anche se le giornate saranno comunque ricche di impegni. Tra uscite improvvise, regali da acquistare e incontri inaspettati, vi sembrerà di non avere mai un momento per voi stessi. Durante le festività, vivrete emozioni contrastanti: alcune sorprese saranno gradite, altre potrebbero lasciarvi perplessi, ma cercate di mantenere la calma e di non perdere le staffe.

Gemelli: 5° posto. Vi attende una settimana densa di impegni e situazioni che richiederanno tutta la vostra attenzione. Tra le faccende domestiche, gli impegni familiari e le uscite sociali, potreste sentirvi sopraffatti e incapaci di trovare un momento di pace.

Se avete ospiti, vi sembrerà di dovervi occupare di tutto senza alcun aiuto, e questo potrebbe far emergere un senso di frustrazione. Per i single, invece, il periodo sarà più leggero: ci saranno incontri promettenti e occasioni per divertirsi.

Cercate di mantenere un occhio attento al budget, evitando spese superflue che potrebbero pesarvi in seguito. La nostalgia potrebbe farvi ripensare ai Natali della vostra infanzia, quando tutto sembrava più semplice e spensierato. Per chi ama cucinare, questa settimana rappresenterà un’occasione per sperimentare nuove ricette e ricevere i complimenti dei commensali. Mettete da parte le preoccupazioni lavorative e dedicatevi al riposo: iniziare il nuovo anno con energia sarà fondamentale.

Acquario: 4° posto. Anche durante le festività, farete fatica a staccarvi completamente dal lavoro e dagli impegni quotidiani. Sarete molto richiesti, sia in famiglia che tra gli amici, e vi troverete spesso a dover accontentare le esigenze di tutti. I pensieri che vi affollano la mente potrebbero rendervi difficile rilassarvi, ma sarà importante fare uno sforzo per godervi questi giorni.

La vostra creatività troverà modo di esprimersi, soprattutto in cucina: stupirete tutti con piatti originali e gustosi, rendendo il cenone e il pranzo di Natale un vero successo. Anche se qualcuno trascorrerà le festività fuori casa, le emozioni non mancheranno. Le serate saranno un momento perfetto per rilassarsi davanti a un bel film, circondati dall’atmosfera calda e accogliente delle feste.

Fate attenzione, però, alle spese: il rischio di esagerare con gli acquisti è dietro l’angolo.

Cancro: 3° posto. Le giornate che vi attendono saranno intense ma ricche di momenti speciali. Tra lavoro, preparativi e impegni familiari, avrete poco tempo per fermarvi, ma ogni sforzo sarà ripagato dalla gioia di condividere le festività con le persone care. Qualcuno potrebbe accogliere ospiti importanti, mentre altri rivedranno vecchi amici o familiari lontani, riscoprendo emozioni sopite. Durante il cenone della vigilia, preparatevi a domande che potrebbero mettervi in difficoltà: sarà importante mantenere un atteggiamento diplomatico per evitare tensioni.

Per i single più giovani, il periodo porterà occasioni interessanti per fare nuove conoscenze, mentre le coppie di lunga data vivranno momenti di grande intimità e complicità.

Approfittate di queste giornate per rafforzare i legami affettivi e godervi le piccole gioie quotidiane.

Sagittario: 2° posto. Per voi si preannuncia una settimana magica e ricca di sorprese. La vigilia di Natale sarà un’occasione speciale per divertirvi e lasciarvi andare, magari ricevendo dichiarazioni d’amore che vi scalderanno il cuore. Questo periodo è particolarmente favorevole per chi desidera avviare nuovi progetti o espandere la famiglia. Sotto l’albero non mancheranno doni, ma il regalo più grande sarà la serenità ritrovata e la consapevolezza di ciò che conta davvero.

Chi ha vissuto di recente una perdita troverà conforto nella compagnia delle persone care, riscoprendo il valore del tempo trascorso insieme. Le coppie rafforzeranno il loro legame attraverso momenti di grande passione e complicità, mentre per i più giovani ci sarà l’occasione di dedicarsi a giornate di relax, tra film, chiacchiere e qualche eccesso culinario.

Pesci: 1° posto. Le festività da 1° posto. Si prospettano ricche sorprese ed emozioni intense per voi. Avrete la possibilità di decidere come trascorrere questi giorni, ma fate attenzione a non esagerare con gli eccessi, soprattutto a tavola. Rivedrete vecchi amici e familiari che non incontravate da tempo, e qualcuno potrebbe farvi domande sulla vostra vita personale che vi metteranno un po’ a disagio. Non prendetevela troppo: si tratta solo di curiosità innocua.

In casa ci saranno molti compiti da svolgere, e potreste sentirvi frustrati se nessuno si offrirà di aiutarvi. Tuttavia, con un po’ di organizzazione, riuscirete a gestire tutto. Questo è un buon momento per dedicarvi alla famiglia, cercando di partecipare attivamente alle attività comuni. Non dimenticate di prendervi cura del vostro benessere fisico, che nei giorni scorsi potrebbe aver risentito della stanchezza accumulata.