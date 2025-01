Per l''oroscopo del giorno di domenica 26 gennaio, i nati Pesci saranno più lucidi in amore, incoraggiati dalla Luna nuovamente a favore, mentre per l'Ariete ci saranno parecchie oscillazioni emotive. Il Toro sarà irresistibile nei confronti del partner e il Cancro dovrà essere meno dispersivo al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di domenica 26 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana si rivelerà piena di ostacoli a causa della Luna in quadratura. Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche discordia da risolvere, e in alcuni casi, potrebbe volerci un po’ di tempo.

Sul posto di lavoro tenderete a essere impulsivi in quel che fate e, con Mercurio in quadratura, potreste incappare in qualche errore. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Avrete modo di chiudere al meglio questa settimana, aiutati dalla posizione favorevole di Venere e, più tardi, della Luna. Single oppure no, approfittate delle occasioni romantiche che arriveranno. In ambito professionale sarà un bel periodo per provare a investire qualche risorsa in più in quei progetti che potrebbero darvi tanto. Voto - 9️⃣

Gemelli: vi piacerà fare ogni cosa con il vostro stile, soprattutto in campo amoroso. Dovrete però comprendere che con questo atteggiamento, la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne particolarmente.

Nel lavoro non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Apritevi a nuovi consigli, soprattutto da parte di chi ne sa più di voi. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che si farà meno intensa di emozioni, soprattutto nel pomeriggio, quando la Luna si troverà in opposizione. Attenzione dunque a non essere troppo permalosi o gelosi nei confronti della persona che amate.

Nel lavoro dovrete essere meno dispersivi e concentrarvi maggiormente su quegli aspetti delle vostre mansioni che contano davvero. Voto - 7️⃣

Leone: sarete mossi da buone emozioni in questo periodo, nonostante questo cielo poco influente. Ciò nonostante dovrete fare attenzione a non imporre a tutti i costi il vostro amore, soprattutto se dall'altra parte non ci sarà lo stesso affetto.

In ambito lavorativo avete sicuramente vissuto periodi migliori, ma in questo periodo riuscirete comunque a dire la vostra. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna tornerà ad agire a vostro favore nel pomeriggio, ciò nonostante, il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto. Single oppure no, avrete bisogno di risolvere le dispute in corso e cercare di far ripartire il vostro rapporto. In ambito professionale sarete messi molto bene in questo periodo, grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. Sarà possibile gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa domenica di gennaio non sarà semplice per la vostra relazione di coppia. Il rapporto con il partner non vi darà molte soddisfazioni, a causa della Luna in quadratura.

Se siete single dovrete lavorare maggiormente su voi stessi e sul vostro carattere. Sul fronte professionale non ci saranno grandi prospettive di crescita al momento. Avrete bisogno di trovare nuove idee da applicare ai vostri progetti per recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete in grado di godere al meglio del vostro rapporto in questo periodo, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Single oppure no, sarà un bel periodo per vivere un legame migliore con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale è arrivato il momento di mostrare il vostro talento, e prendervi il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale in questa domenica di gennaio.

Il pianeta Venere prenderà nuovamente largo, mettendo in luce gli aspetti negativi del vostro rapporto. Alcuni lati della vostra relazione non vi soddisfano più, e potrebbe essere necessario parlarne con il partner pacificamente. Sul posto di lavoro non fatevi prendere dagli scrupoli, e cercate rimanere concentrati sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Vi attende una domenica di serenità con la persona che amate, che raggiungerà l'apice nel tardo pomeriggio, quando la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti. Nel lavoro non fatevi prendere dagli scrupoli: avrete le carte giuste per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello.

Voto - 9️⃣

Acquario: vita sentimentale che potrebbe farsi meno romantica a causa di questo cielo anonimo, ma non per questo non sarà possibile vivere una domenica interessante con la persona che amate. Avrete buone occasioni per stare bene insieme all'anima gemella, dovrete soltanto trovare il giusto pretesto. In ambito professionale calcolate bene gli obiettivi che intendete raggiungere: alcuni di essi potrebbero richiedere grande impegno. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna tornerà ad agire a vostro favore in questo periodo, regalandovi grandi opportunità per conquistare la persona che amate. Siate maturi e lucidi nei confronti del partner, senza nascondere il vostro lato romantico. Riguardo al lavoro dimostrerete di essere pronti per ogni ostacolo, capaci di raggiungere con agilità i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣