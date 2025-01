L'oroscopo della giornata di venerdì 10 gennaio vedrà i Gemelli più comprensivi verso il partner, aiutati dalla Luna in congiunzione, mentre Vergine passerà ai fatti con il lavoro, dimostrando le proprie capacità. I pianeti saranno ben allineati e disposti per i nativi Toro, invece il Sagittario dovrà essere cauto in quel che fa al lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 10 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: questo venerdì non sarà affatto male per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi sosterrà dal segno dei Gemelli, portando armonia e buone emozioni da condividere con il partner.

Sul posto di lavoro dovrete essere più concreti in quel che fate. Non badate ai dettagli per il momento e mirate al sodo. Voto - 7️⃣

Toro: le stelle saranno ben allineate nei vostri confronti durante la giornata di venerdì. Venere in sestile riempirà la vostra relazione di coppia di dolci momenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single cercate di trovare il giusto pretesto per conquistare il cuore della vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio in trigono vi permetterà di essere organizzati, mentre Marte in sestile porterà buone energie. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione vi permetterà di entrare più in empatia con il partner in questo periodo, contrastando la posizione sfavorevole di Venere.

Mostrate il vostro lato più sincero e prendetevi più cura del vostro rapporto. In campo professionale state recuperando terreno, ciò nonostante dovrete essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere vi sorriderà dal segno dei Pesci, portando armonia e passione all'interno del vostro rapporto.

Voi single potrete fare interessanti conquiste: dovrete soltanto riuscire a mettere in mostra la parte migliore di voi. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie, ma serviranno anche le giuste idee per centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di venerdì migliore in ambito amoroso secondo l'Oroscopo grazie alla Luna in sestile.

Vivrete un rapporto più leggero, grazie anche alla vostra gentilezza nei confronti del partner. Sul fronte professionale dovrete mettere in campo tutta la vostra esperienza per riuscire a gestire in modo migliore le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: è arrivato il momento di passare ai fatti sul posto di lavoro. Questo cielo vedrà stelle come Marte e Mercurio dalla vostra parte, pronti a darvi il sostegno necessario per prendervi il successo che meritate. In amore invece non sarà il momento adatto per lasciarsi andare alle emozioni, considerate la Luna e Venere contro di voi. Attenzione a non trascurare il rapporto con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole in questo periodo per voi nativi del segno.

Questo cielo vi metterà a vostro agio con il partner, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Sul posto di lavoro invece dovrete tenere gli occhi aperti. Con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, non sempre riuscirete a costruire progetti ben elaborati. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un venerdì di gennaio migliore per la vostra vita sentimentale. La Luna smetterà di remarvi contro, lasciando spazio al pianeta Venere in trigono. Lasciatevi coinvolgere all'interno della vostra relazione di coppia, in momenti che non dimenticherete. Nel lavoro è arrivato il momento di fare sul serio e dimostrare che siete pronti per ambire più in alto. Voto - 9️⃣

Sagittario: cercate di essere più cauti e attenti a quello che fate sul fronte professionale.

Questo cielo vedrà Giove in opposizione e non sempre potreste avere la miglior soluzione per i vostri progetti. Anche sul fronte sentimentale non sarà una giornata particolarmente amorevole a causa della Luna e di Venere negativi. Cercate di non nascondere nulla al partner che possa compromettere il vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo venerdì non sarà affatto male per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in sestile dal segno dei Pesci, vi attendono momenti di passione tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee in mente, ma non sarete sempre così attivi a causa di Marte in opposizione, che vi toglierà delle energie.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali in rialzo sul fronte amoroso ora che la Luna tornerà ad agire a vostro favore. Single oppure no, essere sinceri verso la persona che amate vi aiuterà a costruire un rapporto più solido. Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Giove in questo periodo, ma per raggiungere i vostri obiettivi dovrete rimboccarvi le maniche. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, vi avvierete verso un fine settimana meno entusiasmante in amore. Probabilmente avrete piccole, ma importanti questioni da risolvere con il partner. Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre idee, ma se necessario, una revisione in più non farà male. Voto - 7️⃣