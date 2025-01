L'oroscopo di venerdì 31 gennaio annuncia un Leone più rigido al lavoro, nel tentativo di recuperare terreno, mentre le stelle saranno in una buona posizione per i Gemelli. Il Cancro avrà voglia di coccole ed emozioni, mentre il Toro non dovrà essere contraddittorio al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 31 gennaio e classifica

Ariete: l'ultima giornata del mese non sarà così male per la vostra relazione di coppia. Tra voi e il partner scorreranno buoni sentimenti ed emozioni, forse non estremamente romantiche ma comunque sufficienti per vivere un rapporto appagante.

Nel lavoro sarete più aperti a nuove iniziative, che possono elevare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Toro: la vostra vita sentimentale andrà a gonfie vele secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio in amore, regalandovi momenti pieni di gioia, da condividere con chi amate. Sul posto di lavoro dovrete essere più aperti a nuove idee, e non limitarvi a fare sempre le solite cose, con risultati a volte discutibili. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive per quanto riguarda il lavoro. Attraverserete un periodo di crescita in questo periodo, dove accumulare esperienza e mettere insieme nuovi progetti sarà produttivo e stimolante. Sul fronte amoroso invece avrete ancora qualche gatta da pelare, e con la Luna e Venere in quadratura dal segno dei Pesci non sarà facile trovare la giusta armonia di coppia.

Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna e Venere in buon aspetto, avrete una grande voglia di coccole ed emozioni in questo periodo. Godetevi il momento, perché sarà molto importante fortificare il vostro legame con la persona che amate. Nel lavoro dovrete essere più convinti in quel che fate. La strada che state seguendo è giusta, dovrete solo crederci.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale positiva in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà soddisfacente, anche se mai eccessivamente romantico. Se siete single fare nuove conoscenze sarà molto piacevole per voi. In campo professionale sarete più rigidi nei vostri progetti, calcolando bene entrate e uscite, per cercare di raggiungere risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà un venerdì fantastico per la vostra relazione di coppia considerate queste stelle contro di voi. Evitate di forzare le cose tra voi e il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi terrà sull'attenti, ciò nonostante potreste sentirvi un po’ spaesati in questo periodo. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo produttivo al lavoro grazie a Mercurio in trigono. Saprete come mettere in pratica le vostre idee, e costruire progetti di successo grazie alla vostra costanza. Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe rallentarvi un po’. In amore questo cielo sarà poco influente. Single oppure no, siate spontanei con la vostra fiamma, mostrandovi per ciò che siete.

Voto - 8️⃣

Scorpione: vi attende un'altra giornata d'amore secondo l'oroscopo, grazie a queste stelle straordinarie nei vostri confronti. Single oppure no, guardate dritto negli occhi la persona che amate, e dimostrate i vostri sentimenti con grande passione. In campo professionale valutate bene i pro e i contro dei vostri progetti, cercando di ottenere sempre il meglio da ogni situazione, anche le più difficili. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di venerdì che vedrà ancora qualche tensione con il partner. La Luna e Venere non vi daranno respiro in questo periodo. Agire alle spalle della persona che amate non farà altro che danneggiare il vostro rapporto. Sul posto di lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, dimostrandovi pronti a tutto.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale godibile in questa giornata di venerdì. Potrete contare sull'appoggio della Luna e di Venere, che vi regaleranno un rapporto sano e armonioso insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro Marte potrebbe stancarvi parecchio. Fortunatamente, avrete un percorso già stabilito per i vostri progetti, evitando sprechi di risorse. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in campo professionale. Con Mercurio in congiunzione al vostro segno, tutto girerà perfettamente come un orologio. Sarà possibile dunque poter raggiungere i vostri obiettivi senza troppi problemi. In amore, per vivere un rapporto appagante, dovrete essere in grado di costruire da voi buoni momenti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: queste stelle assumeranno una posizione magnifica per voi in questa giornata di venerdì. Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni amorose che arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo abbastanza tranquillo per voi, dove sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni, senza troppo stress. Voto - 8️⃣