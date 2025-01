L'oroscopo del weekend dall'1 al 2 febbraio annuncia una Luna accattivante per i nati Pesci, che si dimostreranno sensuali e concentrati verso la propria relazione di coppia, mentre per il Sagittario potrebbero esserci ancora piccole tensioni da risolvere in amore. Si apre una via d'uscita per i nati Gemelli, che presto potranno contare su un cielo migliore per far felice il partner, mentre il Leone avrà bisogno di riordinare le proprie idee al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: il primo weekend del mese si rivelerà piuttosto soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti.

Soprattutto durante la giornata di domenica, la Luna sarà dalla vostra parte, regalandovi momenti intimi da condividere con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete maggiore cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ma serviranno anche buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sopra le aspettative. Con la Luna e Venere in sestile dal segno dei Pesci, soprattutto la giornata di sabato si rivelerà dolcissima ed emozionante per il vostro rapporto. In calo il settore professionale, nonostante Marte favorevole. Con Mercurio in quadratura dal segno dell'Acquario, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. Voto - 7️⃣

Gemelli: si aprirà una via d'uscita per voi nati del segno in campo sentimentale.

Questo cielo sarà ancora cupo, ma non lo sarà ancora per molto, e presto, potreste riuscire a ritrovare una buona intesa con il partner. Anche nel lavoro si apriranno nuove possibilità per voi, grazie al sostegno di Mercurio, ora in trigono dal segno amico dell'Acquario. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro sarà in crescita in questo periodo secondo l'Oroscopo, ora che Mercurio non sarà più in cattivo aspetto.

Di contro, dovrete prendere le giuste misure con i vostri progetti fin da subito, in modo tale da non commettere errori fin dall'inizio. Sul fronte amoroso Venere vi accompagnerà verso una relazione di coppia soddisfacente, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Leone: trovare idee produttive quando Mercurio è in opposizione non sarà affatto semplice.

In questo weekend, dovrete imparare a gestire in modo migliore le vostre mansioni, ma soprattutto, riordinare le vostre idee per essere più efficienti. In amore potrete contare sulla Luna in trigono durante la giornata di domenica, che renderà più semplice un approccio romantico con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ancora traballante, anche se per poco. La Luna e Venere negativi renderanno questo weekend complicato, ma da questa esperienza, potreste comprendere cosa è giusto fare per una relazione di coppia più serena. Nel lavoro avrete solo Marte in buon aspetto, che porterà buone energie, ma potreste aver bisogno di qualcosa in più per raggiungere risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Bilancia: non sarà un weekend particolarmente interessante per quanto riguarda i sentimenti. Soprattutto durante la giornata di domenica, farete fatica a godere di un rapporto armonioso a causa della Luna in opposizione, e la situazione non andrà a migliorare purtroppo. Sul fronte professionale invece troverete buone idee per i vostri progetti, grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un weekend molto convincente in amore grazie alla Luna e Venere, ma sappiate che questo periodo sarà destinato a concludersi. Per il momento però, godetevi appieno la vostra relazione di coppia, e fate in modo che possa essere così il più a lungo possibile. In ambito professionale invece, attenzione alle decisioni che prenderete, considerato Mercurio in quadratura dal segno dell'Acquario.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna e Venere in quadratura porteranno un po’ di tensione nella vostra relazione di coppia, che tenderà a sciogliersi a partire da domenica. In ogni caso, il vostro atteggiamento un po’ irrequieto potrebbe non fare bene al vostro rapporto. Bene il settore professionale grazie a Mercurio in sestile, che renderà più semplice lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo fine settimana sarà abbastanza soddisfacente, ma non esente da difetti. Se nella giornata di sabato, infatti, dimostrerete buone emozioni verso il partner, domenica la situazione potrebbe cambiare a causa della Luna in cattivo aspetto. Sul fronte professionale attenzione a non caricarvi troppo di lavoro, considerato Marte in opposizione.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Mercurio in congiunzione porterà buone idee, chiedendovi anche di fare uno sforzo in più per raggiungere i vostri obiettivi. In campo amoroso sforzatevi un po’ per essere più carini nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Pesci: questo weekend vi regalerà intense emozioni grazie a una Luna accattivante e sensuale in buon aspetto, accompagnata da Venere in congiunzione. Single oppure no, non avrete occasione migliore per concedervi momenti di felicità e intesa con la persona che amate. Aspettatevi, inoltre, piccole, ma importanti sorprese. Sul posto di lavoro Marte porterà buone energie, ma servirà anche un pizzico di fortuna per portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣