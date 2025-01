Secondo l'oroscopo dal 10 al 16 febbraio 2025, per i Pesci sarà una settimana armoniosa per le coppie e tranquilla per i cuori solitari, inoltre è richiesta massima prudenza nelle spese e attenzione ai ritardi nei pagamenti. Per i Gemelli, sarà un periodo positivo per le coppie, con possibilità di risolvere problemi e rafforzare il legame. Incontri sorprendenti per i single di questo segno, anche con ritorni di fiamma. Sul fronte finanziario, il Sagittario avrà un successo inaspettato e ricompensa per gli sforzi.

Oroscopo della seconda settimana di febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questa settimana, la Luna intensificherà la vostra sfera emotiva, ma potrebbe anche offuscare il vostro senso della realtà nelle questioni intime. Le vostre aspettative romantiche potrebbero essere eccessive e impedirvi di vivere appieno un piacere semplice e naturale. Desidererete ardenti slanci romantici per sentirvi appagati. La vostra ricerca non è sbagliata, ma se la prendete troppo sul serio, potrebbe causarvi delusioni. Ricordatevi che siete esseri umani, un'unione di anima e corpo, non angeli. Sul fronte finanziario, l’influsso di Giove si farà sentire con forza. Preparatevi a fare un bilancio delle vostre finanze e, in alcuni casi, potreste anche vedere un aumento delle entrate.

Siate saggi e non spendete subito tutto ciò che avete guadagnato. Questa settimana è propizia per gli investimenti, quindi valutate attentamente le vostre opzioni. Voto: 7

Toro – Grazie all'influsso positivo del pianeta Mercurio, l'amore arriverà al momento giusto per consolarvi dei vostri piccoli e grandi problemi in altri ambiti della vostra vita.

Se siete ancora senza un legame stabile, una persona raffinata, sensibile e colta porterà una meravigliosa armonia nella vostra vita. Per quanto riguarda le coppie già consolidate, lungi dal voler incrinare il rapporto, rafforzeranno la loro unione, dandole una base ancora più solida. Siete preoccupati per il denaro? Non lasciate che la paura della mancanza vi paralizzi.

Cercate di avere meno bisogni e desideri più contenuti. Un noto proverbio cinese recita così: "Riduci i tuoi desideri e aumenterai la tua salute". Voto: 7

Gemelli – Nessun pianeta sembra ostacolare la vostra vita sentimentale durante questa settimana, anzi. la Luna vi aiuterà a risolvere eventuali difficoltà. Pertanto, dovreste essere in grado di mantenere un'atmosfera piacevole nella vostra relazione di coppia. Vi sentirete in armonia e vi piacerà trascorrere del tempo insieme, soprattutto se avrete l'opportunità di partire per un viaggio. Per coloro che sono single, la configurazione astrale attuale favorisce un incontro significativo e persino sorprendente. Alcuni di voi potrebbero vedere riaffiorare un amore del passato, mentre altri potrebbero innamorarsi perdutamente a due passi da casa.

I pianeti che transitano in uno dei vostri settori finanziari dovrebbero aiutarvi a portare a termine importanti transazioni economiche in questi giorni. Potete fare affidamento sul sostegno di Nettuno e Urano. Tuttavia, fate attenzione: anche se il cielo sembra promettere interessanti opportunità, se non sarete prudenti o non userete il buon senso, potreste compromettere le vostre possibilità di successo. Voto: 8

Cancro – In amore, vi impegnerete a fondo per consolidare il legame con il vostro partner. I vostri sforzi saranno ampiamente ripagati, portando gioia e armonia nella vostra relazione. Se siete single, una passione sopita potrebbe risvegliarsi inaspettatamente, cambiando il corso della vostra vita.

Di fronte a una tale evenienza, potreste sentirvi inizialmente disorientati, ma il vostro cuore è sempre pronto ad accogliere un nuovo amore. L'influenza di Urano potrebbe portare a una revisione dei vostri piani finanziari. Per molti di voi, si tratterà di semplici aggiustamenti a un progetto di acquisto, investimento o spesa. Tuttavia, alcuni potrebbero dover rimettere in discussione le proprie strategie all'ultimo momento, proprio quando pensavano di aver concluso un'importante transazione economica. In questo caso, valutate attentamente i rischi prima di prendere qualsiasi decisione. Voto: 7

La situazione amorosa e finanziaria nella settimana 10-16 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Durante questa settimana, l'atmosfera per i single sarà infuocata, passionale, tesa e complessa a causa di Plutone in posizione sfavorevole.

Ciò potrebbe rendere la ricerca dell'amore particolarmente difficile, soprattutto se frequentate persone nate sotto il segno dello Scorpione o del Toro. Per le coppie, invece, non ci saranno particolari influenze planetarie dirette. Se avete superato da poco un periodo di crisi, questa settimana potrebbe portare un senso di rinnovato equilibrio. Tuttavia, prestate molta attenzione alle vostre finanze. Una configurazione astrale sfavorevole potrebbe portare a sorprese spiacevoli e squilibri. L'Oroscopo consiglia di evitare rischi finanziari e di posticipare eventuali operazioni importanti. Anche la gestione dei vostri investimenti potrebbe richiedere prudenza in questo momento. Voto: 6

Vergine – Se siete single, potreste avere difficoltà a gestire la concorrenza nella vostra vita sentimentale durante questa settimana.

Ciò potrebbe portare a scene di gelosia, il più delle volte infondate. Ricordate che “la gelosia spegne l'amore come la cenere spegne il fuoco” (Ninon de Lenclos). È probabile che si instauri un clima di incomprensione. Se scegliete di lasciare che la situazione si incancrenisca, sperando che le cose si risolvano da sole, prestate attenzione a non incorrere in gravi difficoltà! Per quanto riguarda il denaro, non lasciatevi tentare da affari che offrono la prospettiva di grandi guadagni ma poche garanzie. Rifiutate categoricamente di investire soldi in imprese di cui non avete il controllo permanente. Voto: 6

Bilancia – Se siete single, cercate dolcezza e tenerezza. Tuttavia, non sarete disposti a compiere lo sforzo necessario per scegliere il partner più adatto alle vostre esigenze.

Forza, siate ragionevoli e fate uno sforzo. Per le coppie, si prevede un periodo di armonia. Sotto l'influsso della Luna, vi dimostrerete reciprocamente tolleranti, il che sarà particolarmente positivo per voi che non siete sempre fedeli. Questo non è il momento di azzardare speculazioni; limitatevi a investimenti sicuri. Evitate di imporre la vostra volontà in modo contrario, poiché potreste essere sopraffatti. Voto: 7

Scorpione – Con diversi pianeti che influenzano il settore dell’amore e dei sentimenti, dovrete brillare e sedurre. Beneficerete anche del sostegno di Venere che vi ispirerà desideri intensi. Se siete single, sarete pronti a prendere fuoco alla minima scintilla. Per le coppie è una settimana armoniosa: chi sta uscendo da un periodo di broncio e di piccole discussioni dovrebbe riuscire a trovare un terreno comune.

L'area legata al denaro sarà a vostro favore. Sarete in grado di gestire il vostro budget in modo efficace. Se state uscendo da un periodo di magra, dovreste finalmente essere in grado di bilanciare le vostre finanze. Molto probabilmente vincerete qualcosa, meglio tenere d’occhio il vostro numero fortunato della settimana. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche da lunedì 10 a domenica 16 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete persone che amano stare per conto proprio, all'inizio della settimana potreste avere la sensazione che l'amore vi stia evitando. Tuttavia, un incontro del tutto inaspettato potrebbe cambiare totalmente questa situazione. Se avete una relazione stabile, vi sentirete ispirati a introdurre elementi di originalità nella vostra vita amorosa, ravvivando così la fiamma della passione.

In ambito finanziario, potreste ottenere un successo che non vi sareste mai aspettati. I vostri sforzi saranno finalmente premiati con risultati positivi, anche se questi potrebbero essere molto diversi da quelli che avevate immaginato. Voto: 8

Capricorno – Se siete sposati, vi aspetta una settimana piena di emozioni. La potente protezione fornita dal Sole, da Giove e da Saturno nel settore dell’amore dovrebbe rendere la vostra vita di coppia molto felice. Se siete single, è probabile che la settimana sia segnata da una bella storia d'amore. Il problema è che il vostro partner potrebbe diventare rapidamente geloso e questa passione esclusiva potrebbe finire per essere piuttosto invasiva e ingombrante.

Per quanto riguarda il denaro, dovrete tenere un occhio di riguardo per voi stessi. Infatti, l'influenza euforica di Giove potrebbe avere effetti perversi su di voi. Spenderete in modo indiscriminato e la vostra frenesia di acquisto potrebbe assumere proporzioni catastrofiche. Fortunatamente, Giove favorisce anche colpi di fortuna e opportunità molto interessanti. Voto: 7,5

Acquario – In coppia, durante questa settimana sarete l'emblema della tenerezza e della passione più autentica. Forse avvertirete una leggera carenza di immaginazione e di brio. Insieme alla persona che amate, vivrete momenti che resteranno impressi nel cuore e difficili da raccontare a parole. Se siete single, l'energia dirompente di Plutone vi infonderà il coraggio di inseguire i vostri sogni d'amore.

Superando la vostra abituale cautela, sarete pronti a osare pur di dar sfogo alle vostre emozioni più profonde. Mercurio, in posizione favorevole, acuirà il vostro intuito, donandovi una sensibilità particolare che vi permetterà di anticipare gli eventi esterni, traendone vantaggio. In tal modo, stimolerà il vostro senso per gli affari e la vostra capacità di ideare strategie finanziarie. Voto: 9

Pesci – Con questo aspetto di Giove, l'entusiasmo per l'amore non vi mancherà, ma dovrete anche agire con un minimo di cautela per evitare potenziali difficoltà. Se siete sposati o avete una relazione stabile, vi godrete una vita di coppia armoniosa, forse priva di un po' di vivacità, ma comunque appagante. Se siete single, la settimana sarà piuttosto tranquilla. Alcuni di voi potrebbero fare incontri interessanti, mentre altri aspetteranno invano una storia d'amore seria. Questa volta, siate un po' più prudenti per quanto riguarda le vostre finanze. Mercurio potrebbe causare ritardi nei pagamenti. Fate attenzione anche se dovete prendere una decisione finanziaria importante: non sarete molto lucidi e sarebbe meglio aspettare un po'. Voto: 7.