L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2025 annuncia che la vita amorosa dei Pesci sarà basata sull’onestà, sul rispetto reciproco e sulla condivisione di interessi. Per i single del segno del Leone, sarà una settimana tranquilla, senza grandi emozioni né colpi di fulmine, per le coppie invece ci sarà un aumento dei sentimenti e della passione. Sul fronte lavorativo, i nati in Acquario saranno dinamici e ambiziosi, ma dovranno fare attenzione a non essere troppo aggressivi nelle richieste.

La settimana da lunedì 3 a domenica 9 febbraio secondo l’oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questa settimana, le vostre relazioni coniugali saranno armoniose, anche se tenderete a dare la priorità al lavoro rispetto ai sentimenti. Prestate maggiore attenzione e siate pazienti con il vostro partner. Se siete single, è probabile che questa settimana facciate un incontro sorprendente. Vi sentirete così felici da dimenticare di mangiare o dormire. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di dare il tocco finale ai vostri progetti più importanti e di sviluppare una strategia basata sull'efficienza. In questo modo, avrete le migliori possibilità di portare a termine con successo le vostre imprese.

Grazie alla Luna in posizione favorevole, sarete in grado di mostrare il vostro lato migliore e di convincere anche i più scettici. Voto: 8

Toro – Sotto l'influsso di Venere, la vostra vita sentimentale sarà caratterizzata da dolcezza e leggerezza. Sarete inclini a un approccio seduttivo, privilegiando avventure piacevoli e flirt, senza il peso di preoccupazioni eccessive.

La vostra vita affettiva si svolgerà in modo sereno e fluido, senza tensioni o drammi. Vi sentirete rilassati con la vostra anima gemella, mentre i single potranno godere di momenti di divertimento. A livello professionale, potrebbero presentarsi dei rischi, ma avrete il vantaggio di conoscerli, il che vi permetterà di ridurli al minimo.

Tuttavia, è consigliabile valutare attentamente ogni situazione prima di agire. Voto: 7

Gemelli – La vostra settimana sarà piena di emozioni. Plutone, il pianeta della passione, vi travolgerà con la sua energia. Se siete single, preparatevi a vivere incontri indimenticabili e relazioni intense. Se invece avete una relazione stabile, dovrete rafforzare il legame con il partner. Nettuno potrebbe mettere a dura prova le coppie in crisi, quindi, fate attenzione a non cadere nelle trappole. Nel settore lavorativo, Plutone vi renderà ambiziosi e determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Sarete pronti a tutto per portare a termine i vostri progetti, ma dovrete affrontare delle sfide e superare degli ostacoli.

Non preoccupatevi, con la vostra grinta e determinazione riuscirete a raggiungere il successo. Voto: 8

Cancro – In coppia andrete d'accordo, anche se le discussioni finanziarie potranno causare qualche scontro. Tuttavia, in questo periodo non dovreste esitare ad affrontare di petto questioni delicate. Se siete single, sarete entusiasti e appassionati come non mai e rifiuterete l'amore tiepido. Per voi, questa volta, l'amore non deve fare rima con ragione. Al contrario, sarete pronti a dare molto di voi stessi per rafforzare i legami che significano più di ogni altra cosa per voi. Con il vostro entourage professionale, sarete talvolta ai ferri corti. Quando si tratta di affari, non sarete sentimentali; se avete a che fare con persone difficili, saprete come abbattere la loro resistenza.

Voto: 7

La situazione amorosa e lavorativa durante la settimana 3-9 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, sarà una settimana decisamente tranquilla. Non aspettatevi quindi colpi di fulmine, forti emozioni o passioni deliranti. Questo non significa però che gli incontri non ci saranno, ma che saranno calmi e lucidi, il che può essere garanzia di serietà e longevità. Venere in aspetto armonico risveglierà i sentimenti e la libido dei nati in questo segno che hanno già una relazione. È molto probabile che il loro rapporto si rafforzi. Durante tutta la settimana sarete obbligati a tenere sotto controllo voi stessi. Se non fate attenzione, vi mostrerete timorosi e poco intraprendenti nel lavoro e vi arrenderete al primo ostacolo.

Ma attenzione: questo atteggiamento è ancora più pericoloso in questi tempi difficili, in cui la concorrenza è feroce. Voto: 7

Vergine – Dovete essere ottimisti, perché la recente ripresa della vostra relazione continua a guadagnare terreno. La spiegazione è semplice: Saturno predica una vita di coppia felice e appagata. Quindi voi e il vostro partner andrete d'accordo, ognuno di voi è desideroso di ascoltare l'altro. Se siete single, rischiate di perdere la testa e di farvi prendere dal vortice di una storia d'amore folle e appassionata, con le sue insidie, i suoi tumulti, la sua gelosia, la sua possessività. Come scrisse Jean de La Fontaine: “Niente ha potere sull’amore, ma l’amore ha potere su tutto”.

Nel lavoro, sarete molto efficienti, capaci di superare i vostri concorrenti più agguerriti, ma questa efficienza rischia di essere solo un fuoco di paglia, perché va a scapito della salute. La migliore cosa che potreste fare per stare bene sia mentalmente che fisicamente, sarebbe quella di imparare a conservare le vostre batterie, a riposare e a rilassarvi. C’è un noto proverbio che recita così: “Un arco teso a lungo perde la sua forza”. Voto: 7,5

Bilancia – Single, con Venere in aspetto favorevole, le nuove conoscenze potrebbero darvi molte soddisfazioni. Il vostro fascino e il vostro bisogno di sedurre si decuplicheranno. Se vivete in coppia, vi aspetterete molto dal vostro partner, forse troppo.

Questo potrebbe causare qualche problema nella vostra relazione. Cercate di essere più realistici e non chiedete ciò che la persona amata non può darvi. Durante questa settimana si presenteranno opportunità lavorative molto interessanti e, se le manovrerete abilmente, potreste migliorare la vostra situazione professionale in modo spettacolare. Ma dovrete fare attenzione ad essere diplomatici; non c'è nulla da guadagnare scontrandosi con alcuni dei vostri colleghi o collaboratori. Voto: 7,5

Scorpione – Con questo aspetto di Venere, vi troverete in una posizione privilegiata per quanto riguarda l'amore. Se siete sposati, il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un solido senso di complicità.

Se siete single, Venere potrebbe riservarvi una piacevole sorpresa: curate il vostro aspetto e dimenticate la vostra naturale timidezza, le vostre avances saranno ben accolte. A livello lavorativo, Giove avrà un ruolo di risveglio molto importante. Vi renderà più preoccupati per il vostro futuro e più desiderosi di progredire in generale. Rafforzerà l'audacia e le ambizioni sul piano professionale, dove le iniziative daranno i loro frutti, soprattutto se sostenute da una strategia o da un ragionamento a lungo termine. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche per la prima settimana di febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana piena di sole per le coppie innamorate. Potrete trascorrere delle ore memorabili con la persona amata, quindi non privatevene.

L'Oroscopo vi dà un altro consiglio: provate a fare un viaggio insieme, lontani da qualsiasi tipo di preoccupazioni e dalla solita routine quotidiana. Puntate su una meta esotica e sarete soddisfatti ben oltre le vostre aspettative. Se siete single, con questo ambiente planetario vivrete sentimenti ed emozioni intense e focose. Niente vi fermerà nella ricerca del partner ideale. Farete di tutto per trovarlo e riuscirete in tutti i vostri tentativi di seduzione. I compiti professionali richiederanno una grande dedizione da parte vostra. Se non vi sentite lucidi, non prendete iniziative importanti. Risolvete le questioni pratiche con calma. Voto: 8

Capricorno – Troppo impegnati a risolvere conflitti familiari, professionali o di altra natura, non avrete molto tempo per concentrarvi sulla vostra vita sentimentale.

Sotto l'influsso di Mercurio, questa potrebbe essere una settimana di riflessione interiore. Vi troverete a valutare se la vostra attuale situazione coniugale vi soddisfi appieno e, in caso contrario, se sia necessario apportare dei cambiamenti. Se siete single, vi aspetta una settimana piena di emozioni. I vostri desideri più reconditi potrebbero essere esauditi. In quanto seduttori provetti, userete e abuserete del vostro fascino, a volte senza esserne pienamente consapevoli. L'influenza positiva di Nettuno potrebbe portarvi fortuna e intuizione nel lavoro. Sarete particolarmente produttivi, ispirati e determinati a sfruttare appieno tutto ciò che percepite a livello istintivo. Voto: 8

Acquario – Nella vita di coppia, preservate la vostra intimità personale e rispettate quella del partner.

Ritrovarsi ogni settimana insieme in bagno non è molto eccitante o romantico. Saturno, pianeta del pudore, vi consiglierà di mantenere la vostra nudità erotica e seducente per i vostri momenti a luci rosse, magari in camera da letto. Marte, che influenza il settore lavorativo, risveglia il vostro dinamismo e la vostra ambizione. Ma attenzione: allo stesso tempo, questo pianeta vi renderà troppo aggressivi. Se avete delle richieste da fare, andateci piano. Voto: 7

Pesci – Durante questa settimana, le vostre relazioni coniugali saranno caratterizzate da una grande onestà. Ogni partner rispetterà l'individualità dell'altro, andando oltre l'idea tradizionale di coppia per concentrarsi maggiormente sugli interessi e le passioni che vi accomunano, piuttosto che sulla routine coniugale. Se siete single, l'amore continuerà ad avere un ruolo importante nella vostra vita. Tuttavia, i vostri obiettivi materiali avranno la priorità e vi impegnerete per raggiungere le vostre ambizioni. L'idea principale è quella di assicurarvi un futuro sereno dal punto di vista sentimentale attraverso il successo sociale e professionale. Lavorerete sodo per portare a termine i vostri progetti di lavoro. Se necessario, vi farete sentire e chiederete supporto, soprattutto a livello finanziario. È molto probabile che le vostre richieste vengano accolte. Voto: 10