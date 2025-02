Secondo l'oroscopo del weekend del 1° e 2 marzo per il Leone si prospettano due giornate romantiche, sia per le coppie che per i cuori solitari. Per la Bilancia sarà un weekend appassionato per le coppie e ci sono possibili nuovi amori per i single. Marte influenza la vita finanziaria dei nati sotto il segno dell'Acquario, con opportunità di guadagno ma anche rischio di spese impulsive. Approfondiamo ora le previsioni per tutti.

Oroscopo di sabato 1 e domenica 2 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L'influsso solare favorirà l'amore e l'armonia con i vostri cari, specialmente se siete sposati o convivete.

Voi single, aprite gli occhi. Le configurazioni astrologiche di questo periodo sono buone per la vita sentimentale. Non chiudetevi in voi stessi, superate le vostre insicurezze e osate. Questo fine settimana sarà particolarmente propizio per gli incontri e le relazioni amorose. Evitate investimenti finanziari azzardati: le stelle non vi sono favorevoli. Piuttosto che agire di testa vostra, ascoltate i consigli di chi vi circonda. Voto: 7

Toro – Durante il weekend, i rapporti di coppia potrebbero incontrare qualche ostacolo. Piccole discussioni e questioni economiche potrebbero creare tensioni. Tuttavia, la vostra determinazione a mantenere vivo il legame vi spingerà a superare questi momenti.

Se siete single, il vostro fascino sarà particolarmente efficace, ma potreste esitare a impegnarvi in una relazione stabile. Prestate attenzione alle finanze: anche il più piccolo errore potrebbe avere conseguenze significative. Mantenete la disciplina, evitate di contrarre debiti o di spendere oltre le possibilità. Le spese eccessive sono sconsigliate.

Questo approccio prudente vi aiuterà a evitare preoccupazioni economiche. Voto: 7

Gemelli – Con questo assetto planetario, la vostra vita di coppia non dovrebbe presentare particolari difficoltà, ma non aspettatevi un weekend di intensa euforia. Sarà un periodo di normalità, una piacevole routine, a patto che comprendiate che la felicità si trova nelle piccole cose quotidiane, non nei grandi slanci di passione.

Se siete single, grazie all'influenza positiva di alcuni pianeti, molti di voi faranno un incontro inaspettato e significativo. Questo weekend è favorevole per consolidare o incrementare il vostro patrimonio, grazie agli influssi benefici di Giove. Sarà un momento propizio per firmare contratti, effettuare acquisizioni o portare a termine transazioni. Voto: 7,5

Cancro – Durante questo fine settimana, una cosa è certa: non vi accontenterete di una relazione di coppia statica. Desiderate movimento e vivacità, quindi è meglio che il partner stia al vostro passo. Se siete single, è improbabile che accada qualcosa di significativo in amore. Tuttavia, potreste scoprire che una situazione ambigua si evolve a vostro favore.

Se lo desiderate, spetta a voi prendere l'iniziativa e stimolare la conversazione. La situazione finanziaria, che ultimamente è stata piuttosto instabile, dovrebbe darvi meno preoccupazioni questa volta. Il motivo? Innanzitutto, nessun pianeta influenzerà direttamente il settore delle finanze, proteggendovi così da possibili imprevisti. In secondo luogo, Nettuno sarà molto meno ostile. Prestate comunque attenzione alla mancanza di chiarezza e ai malintesi, che potrebbero causarvi qualche problema. Voto: 8

Il primo weekend di marzo dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il vostro fine settimana di coppia sarà ideale per godere dei benefici di Giove in posizione favorevole.

Desidererete condividere momenti più intimi, sia in coppia che in famiglia. Se siete single, vi sorprenderà scoprire di vivere questo romanticismo con serietà, senza averlo pianificato. In altre parole, il fascino della persona che state frequentando vi avrà conquistato. Vi chiederete come sia potuto accadere! Non fate spese eccessive. Soprattutto, evitate investimenti rischiosi che potrebbero farvi credere in una fortuna rapida e senza sforzo. Ricordate che "la fortuna sorride solo a chi non la cerca" (Van Minh). Voto: 8

Vergine – Le relazioni coniugali potrebbero oscillare tra momenti di grande intensità e altri di maggiore difficoltà. Prestate attenzione a possibili tensioni. Evitate di intraprendere nuove avventure, poiché eventuali complicazioni o infedeltà potrebbero creare problemi.

Se siete single, questo weekend potrebbe non essere favorevole per incontrare qualcuno, ma non scoraggiatevi, questa fase non durerà a lungo. Armatevi di pazienza! L'influenza di Urano e Nettuno sul settore finanziario potrebbe portare sia a colpi di fortuna che a rovesci per i più imprudenti. Data la natura imprevedibile di questi pianeti, l'Oroscopo vi consiglia di astenervi da acquisti impulsivi o investimenti rischiosi. Voto: 6

Bilancia – Per chi è single, l'amore potrebbe bussare alla porta. I sensi e il cuore saranno in perfetta sintonia, amplificando il vostro fascino e il vostro potere di seduzione. Grazie all'influsso positivo della Luna, avrete l'energia necessaria per conquistare la persona che desiderate.

Giove, in aspetto armonico, favorirà la vostra vita di coppia, regalandovi un weekend appassionato che potrebbe farvi pensare di allargare la famiglia o di investire in un progetto comune. Tuttavia, la gestione delle finanze familiari potrebbe creare qualche tensione. Cercherete di stabilire un piano di risparmio, ma i vostri cari potrebbero essere riluttanti. Nonostante ciò, sarete in grado di fare degli ottimi investimenti. Voto: 7

Scorpione – Durante il weekend sarete molto impegnati a far progredire la carriera o lo status sociale, pertanto avrete probabilmente poco tempo da dedicare alla vostra vita sentimentale. Nel caso in cui abbiate una relazione amorosa, i vostri rapporti di coppia rimarranno stabili, forse anche troppo, sfociando in una certa routine.

Se siete single, Marte potrebbe riservarvi una sorpresa. Questo astro della passione e della sensualità potrebbe rendervi molto attraenti e allo stesso tempo farvi vivere una storia molto piacevole, anche se non destinata a durare a lungo. Anche se siete preoccupati per il denaro, manterrete alto il morale. L'atteggiamento positivo di Mercurio vi aiuterà a cogliere un'opportunità inaspettata e a ribaltare la situazione. Voto: 7,5

Previsioni astrali per il weekend 1-2 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In coppia, evitate di esercitare un'autorità inflessibile. Spiegate con chiarezza al partner le ragioni delle vostre azioni o richieste. Siate diplomatici e flessibili. Se siete single, la libertà sarà la vostra parola d'ordine.

Gli impegni seri non vi attirano, ma una scappatella potrebbe essere proprio ciò che vi serve. Non resistete al fascino di una nuova infatuazione! Godetevi il momento, perché Venere ha in serbo delle sorprese per voi. È noto che la gestione delle finanze non è tra le vostre passioni principali, e tendete a essere un po' negligenti in questo ambito. Tuttavia, tenete sotto controllo il vostro budget, altrimenti potreste incappare in spiacevoli sorprese! Inoltre, è probabile che le entrate previste subiscano ritardi. Voto: 5

Capricorno – Le configurazioni astrali di questo weekend suggeriscono che potreste incontrare qualcuno per cui proverete sentimenti intensi, di natura più spirituale che carnale.

A meno che non siate attratti da una persona che, pur suscitando il vostro interesse, non sarebbe in grado di ricambiare i vostri desideri a causa di un legame preesistente. Giove vi sosterrà, garantendo una protezione generale del vostro equilibrio finanziario. Tuttavia, prestate attenzione a Plutone in aspetto disarmonico! Evitate di correre rischi eccessivi con il denaro. Per molti di voi, questo weekend sarà caratterizzato da una decisione finanziaria importante. È possibile che cambierete il vostro approccio al denaro, adottando un atteggiamento più distaccato rispetto al passato. Voto: 6,5

Acquario – Sentite il bisogno di una ventata di novità nella vostra relazione. Anziché lasciare che il vostro partner si adagi nella consuetudine di una vita di coppia monotona, preferite stimolarlo, anche a costo di irritarlo.

Perché non considerare l'idea di intraprendere insieme un'attività che vi appassioni? Se siete single, è probabile che un'avventura sentimentale si sviluppi in modo incerto e che non siate ancora pronti a prendere una decisione definitiva. Ad ogni modo, non avrete motivo di lamentarvi riguardo alla sfera affettiva. L'influenza di Marte si manifesterà con aspetti sia positivi che negativi. Il lato positivo è che vi spingerà e vi motiverà a impegnarvi per incrementare le vostre entrate. Tuttavia, fate attenzione al lato negativo della sua influenza: Marte vi rende impulsivi e imprudenti. Potreste ritrovarvi con un impianto hi-fi di ultima generazione e un conto in banca prosciugato, semplicemente perché avete trascurato di riflettere.

Voto: 7.

Pesci – Con Saturno fuori dalle orbite, si aprono nuove opportunità per la vostra vita amorosa. Dimenticate le tensioni e le difficoltà del passato, è tempo di lasciarsi andare e vivere appieno le emozioni. Questo weekend si preannuncia speciale, con un'energia astrale che favorisce l'amore in tutte le sue forme. Nettuno, nel frattempo, vi ricorda l'importanza di gestire saggiamente le risorse economiche e finanziarie. Siate aperti ai consigli, ma prendete le decisioni con la vostra testa. Voto: 7.