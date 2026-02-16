Secondo l'oroscopo del 17 febbraio, i Gemelli vivono un momento vivace in cui devono sfruttare carisma e sincerità per migliorare i rapporti, godendosi al contempo un’ottima stabilità professionale. I nati sotto il segno del Toro farebbero bene a pesare le parole per evitare conflitti sentimentali, potendo però contare su grandi successi lavorativi. Infine, i Pesci dovrebbero ignorare la diffidenza e le critiche altrui, concentrandosi invece sulla preziosa collaborazione con i colleghi per far avanzare la propria carriera.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 17 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Attenzione ai malintesi. In questo periodo il vostro atteggiamento appare un po’ criptico e chi vi sta accanto potrebbe insospettirsi. Se avete dei pesi sullo stomaco, parlarne apertamente è la scelta migliore per non complicare le cose a causa dell’orgoglio. Per fortuna, le notizie sono ottime sul piano materiale: grazie a delle scelte finanziarie azzeccate, oggi le vostre risorse sono in crescita e la situazione economica appare decisamente brillante. Voto: 7,5

Toro – In questo periodo, misurate bene le parole. Il rischio di ferire qualcuno involontariamente è dietro l'angolo. Fate particolare attenzione all'ironia pungente o ai doppi sensi: se con gli amici possono passare inosservati, con il partner rischiano di scatenare un vero dramma.

Per una volta, meglio optare per il silenzio. Sul fronte professionale, invece, arriva una bella soddisfazione: un vostro progetto sta dando frutti superiori alle aspettative. Voto: 7

Gemelli – State attraversando un periodo frizzante in cui l’imprevisto è il vostro miglior alleato. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, è l'ora di uscire dal guscio: sfruttate il vostro carisma e la rete di contatti per rimettervi in gioco. Chi vive già un legame affettivo dovrebbe invece puntare sulla fantasia per rinvigorire l'intesa. In ogni situazione, però, la sincerità resta fondamentale: chi vi circonda si aspetta trasparenza. Sul fronte professionale, godetevi una fase di grande equilibrio, con entrate soddisfacenti e una posizione solida.

Voto: 9

Cancro – Se uscite da una storia finita male o tormentata dai rimpianti, sappiate che finalmente si apre uno spiraglio di luce. Questi giorni vi offrono la tregua necessaria per riconnettervi con la vostra essenza e, se avrete il coraggio di abbassare le difese, potreste persino riscoprire il batticuore. Evitate però di ricadere in dinamiche logoranti: meglio la leggerezza che un legame soffocante. Sul fronte professionale, i traguardi arriveranno con meno sforzo del solito, ma restate vigili sulla gestione del portafoglio. Voto: 7,5

La giornata di martedì 17 febbraio secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a vivere momenti memorabili, specialmente se troverete il coraggio di fare il primo passo con quella persona che ha catturato la vostra curiosità.

Che sia una semplice simpatia o una forte attrazione fisica, riuscire a rompere il ghiaccio renderà la vostra giornata davvero vibrante. Tuttavia, cercate di restare con i piedi per terra per quanto riguarda il portafoglio: le vostre finanze non sono al top, quindi evitate acquisti impulsivi e fissate un budget rigoroso. Voto: 7,5

Vergine – In questo momento, la scelta migliore è stare lontani dai conflitti, specialmente con chi ha tradito la vostra fiducia di recente. È fondamentale risolvere alcuni dubbi, ma fatelo con moderazione, senza alzare i toni. Se sentite di non avere ancora la tranquillità necessaria per un confronto civile, non abbiate paura di aspettare tempi migliori. Ricordate che in ogni discussione le responsabilità sono divise; puntare il dito è inutile, meglio puntare alla riconciliazione.

Sul fronte professionale la pressione è alta, ma mantenete la calma: i sacrifici odierni si trasformeranno presto in ottimi guadagni. Voto: 6,5

Bilancia – Mettete da parte la tristezza che vi accompagna ultimamente e apritevi a nuove avventure. Non servono gesti eclatanti; è sufficiente dare una piccola scossa alla routine per ritrovare la bussola, dato che di recente sembrate aver smarrito la via. Iniziate dalle piccole cose: un nuovo look o un cambio di stile possono fare miracoli per l'umore. Restate vigili, perché una sorpresa è all'orizzonte e richiede la vostra massima attenzione. Sul fronte professionale, sono in arrivo opportunità per posizioni più solide e gratificanti. Voto: 7,5

Scorpione – In questo periodo vi sentite un po' fragili, ma cercate di non riversare ogni vostra incertezza sul partner.

Chiedere rassicurazioni continue rischia di appesantire il rapporto; provate a lasciare un po' di respiro a chi vi sta accanto per evitare che si senta sotto pressione. Ricordate che l'eccessivo controllo allontana le persone anziché avvicinarle. Sul fronte professionale, c'è un'ottima notizia: quel progetto che avevate accantonato mesi fa sta per tornare in auge, con prospettive di guadagno persino migliori rispetto all'inizio. Voto: 6,5

Astrologia dedicata alla giornata di martedì 17 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa giornata il vostro umore è piuttosto instabile, rendendovi poco coerenti agli occhi degli altri; tendete a cambiare idea troppo rapidamente. Fate attenzione: chi vi sta vicino potrebbe dubitare della vostra affidabilità e finire per ignorare i vostri suggerimenti.

L’oroscopo vi consiglia di pesare bene le parole ed evitare di ostinarvi su temi che non padroneggiate del tutto. Non scoraggiatevi, i prossimi giorni saranno più sereni. Sul fronte professionale, invece, siete impeccabili: la vostra lucidità vi porterà ottimi risultati, anche a livello economico. Voto: 6,5

Capricorno – Provate ad ammorbidire i toni con chi vi è vicino. Ricordate che se qualcuno vi mette in guardia da certi pericoli, lo fa solo perché nutre una profonda stima nei vostri confronti e vuole il vostro bene. Spesso i suoi suggerimenti nascono da vissuti personali: non ignorateli, ma mostratevi più aperti al dialogo verso chi desidera supportarvi. Sul fronte economico, evitate gli acquisti superflui e concentrate le energie nel pianificare nuovi progetti professionali.

Voto: 7

Acquario – Durante la giornata potreste cambiare idea su qualcuno che, in passato, vi ha ferito o amareggiato. Provate a guardare oltre il risentimento e sforzatevi di comprendere le motivazioni dietro le sue azioni. Liberatevi della zavorra emotiva: forse questa persona è finalmente pronta a spiegarsi e a porgervi le sue scuse. Ricordate che ripartire da zero è possibile e che proprio dagli sbagli nascono le lezioni più preziose. Sul fronte pratico, se qualcuno vi propone una collaborazione economica, valutate ogni aspetto con estrema attenzione. Tenete gli occhi ben aperti, per evitare spiacevoli inganni. Voto: 7,5

Pesci – In questa giornata potreste sentirvi particolarmente diffidenti, come se chi vi circonda non fosse del tutto sincero.

L'oroscopo vi consiglia di fare un respiro profondo: non lasciatevi condizionare da ogni piccolo bisbiglio o da qualche risata di troppo. Cercate di non dare troppo peso a queste sensazioni e concentratevi sulle vostre attività; spesso i commenti altrui sono dettati solo dall'invidia. Ricordate che nel vostro ambiente professionale ci sono colleghi che ripongono in voi grande fiducia per un progetto comune che porterà ottimi frutti anche alla vostra carriera. Voto: 7