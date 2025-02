L'oroscopo della giornata di domenica 2 febbraio annuncia un Ariete più sensibile alle richieste del partner, aiutato dal passaggio della Luna in congiunzione, mentre il Toro dovrà rivedere alcune sue dinamiche al lavoro. Il Leone si sentirà molto indaffarato in questo periodo, con pochi momenti di spensieratezza, invece i nativi Gemelli saranno più comprensivi nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo domenica 2 febbraio 2025 e classifica

Ariete: questa prima domenica di febbraio inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno. La Luna si affaccerà nel vostro segno zodiacale, mettendo in mostra la vostra sensibilità nei confronti del partner.

In campo professionale avrete le giuste idee per i vostri progetti. Dovrete però trovare le energie per smaltire la mole di lavoro. Voto - 8️⃣

Toro: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Acquario, dovrete rivedere alcune vostre dinamiche professionali secondo l'Oroscopo. Il vostro metodo infatti non sempre potrebbe essere efficace. In amore Venere vi permetterà di trascorrere una domenica serena con la persona che amate, perfetta per consolidare il vostro legame. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo cielo tenderà a schiarirsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in sestile in questa domenica. Nonostante Venere contraria, anche se per poco, riuscirete a essere più comprensivi nei confronti della persona che amate.

Nel lavoro troverete la giusta direzione per i vostri progetti, ottenendo risultati sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di domenica. Avrete modo di risolvere alcuni malintesi del vostro rapporto, che però potrebbero scatenare altre piccole discussioni. Sul posto di lavoro ci metterete parecchio del vostro in quel che fate, dimostrando di saper gestire i vostri progetti in completa autonomia.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di domenica più serena per quanto riguarda i sentimenti. Una bella Luna in trigono vi permetterà di chiudere questa settimana in armonia con la vostra anima gemella. Se siete single avrete interessanti occasioni per socializzare. Nel lavoro sarete parecchio indaffarati. Dovrete compiere un piccolo sforzo per riuscire a mantenere il passo, senza rinunciare a una certa qualità.

Voto - 7️⃣

Vergine: continuano i problemi nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di domenica. La buona notizia sarà che Venere presto cambierà aspetto nei vostri confronti, permettendovi di recuperare presto terreno in amore. In ambito lavorativo essere originali può premiarvi, ma dovrete avere le idee giuste per riuscire a distinguervi dagli altri. Voto - 6️⃣

Bilancia: questa domenica di febbraio non sarà così eclatante dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, non ci sarà molto spazio per i sentimenti. Sentirete infatti l'esigenza di cambiare qualcosa nel vostro rapporto, ma dovrete anche ottenere il consenso del partner. In ambito lavorativo sarete abbastanza creativisi grazie a Mercurio.

Attenzione però a non sovraccaricarvi di lavoro. Voto - 6️⃣

Scorpione: settore professionale in lieve calo in questo periodo a causa di Mercurio, ciò nonostante sarà ancora possibile mantenere una buona qualità nei vostri progetti, anche a costo di sacrificare un po’ del vostro tempo libero. In amore ci penserà il pianeta Venere in trigono da regalarvi dolci emozioni con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una giornata abbastanza proficua in campo lavorativo. Quando i vostri progetti prenderanno forma, vi sentirete più stimolati a dare di più per raggiungere i vostri obiettivi. In amore la Luna in trigono vi darà un po’ di respiro in campo amoroso. Queste stelle presto avranno un aspetto migliore nei vostri confronti.

Cercate solo di ritrovare la giusta strada per la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante in questa domenica di febbraio. La Luna in quadratura potrebbe mettervi in crisi con il vostro rapporto, e l'influenza di Venere si farà sentire sempre di meno. Attenzione dunque a non far prendere una brutta piega alla vostra relazione. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre idee. Dovrete soltanto riuscire a metterle in pratica. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali equilibrate e favorevoli in questa giornata di domenica. Single oppure no, la Luna porterà sostegno nella vostra vita sociale e sentimentale, permettendovi di costruire buoni rapporti. Sul posto di lavoro Mercurio promette buone idee, che se ben gestire, potrebbero portarvi lontano.

Voto - 9️⃣

Pesci: una dimostrazione d'affetto in questa giornata di domenica significherà molto per voi. Capirete infatti che l'amore che date alle persone a voi care non andrà sprecato. Per quanto riguarda il lavoro la vostra produttività sarà molto buona, ma dovrete migliorare un po’ nella qualità dei vostri progetti. Voto - 8️⃣