L'oroscopo del fine settimana dall'1 al 2 marzo vedrà novità e soddisfazioni per i nativi Scorpione, che dimostreranno di poter ottenere tanto al lavoro, mentre l'Ariete sarà creativo, ma stanco. Il Leone metterà al centro la propria vita sentimentale, mentre i nativi Cancro saranno ambiziosi e con grandi idee da portare a termine.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 marzo 2025 segno per segno

Ariete: il primo weekend del mese si rivelerà pieno di vita e belle emozioni da condividere per voi nativi del segno. Venere continuerà la sua cavalcata nel vostro segno, regalandovi ancora tante occasioni e momenti da vivere con la persona che amate.

Sul posto di lavoro creatività e intuito saranno fondamentali per mettere insieme risultati concreti. Attenzione però a Marte che potrebbe stancarvi un po’. Voto - 8️⃣

Toro: il lavoro avrà grande valore in questo periodo per voi secondo l'Oroscopo. Potrete contare su stelle come Mercurio, il Sole e Marte per gestire al meglio le vostre mansioni, con impegno e senza affaticarvi. In amore la Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, portando momenti di stabilità e maturità, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: fine settimana di marzo poco brillante per quanto riguarda il lavoro. Le vostre idee potrebbero non funzionare come da voi previsto a causa di Mercurio in quadratura.

Se necessario, prendetevi un po’ di tempo in più per studiare meglio la situazione. In amore Venere sarà favorevole, e vi darà buone occasioni per vivere momenti di passione con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno molto ambiziosi e dalle grandi idee secondo l'oroscopo. Mercurio e Marte vi spingeranno molto in campo lavorativo.

Sarà fondamentale per voi riuscire a raggiungere importanti successi in questo periodo, soprattutto voi nati nella terza decade. In amore invece dovrete migliorare il vostro atteggiamento nei confronti del partner. Anche se Venere sarà contraria, dedicate un po’ di tempo in più al vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che assumerà un ruolo centrale in questo periodo.

Il transito di Venere nel segno dell'Ariete sarà più lungo del solito, e con la Luna in trigono durante la giornata di domenica, approfittatene per esaltare il legame con la vostra fiamma. Sul posto di lavoro, lentamente state facendo progressi. Anche se potrebbe volerci un po’ di tempo in più per raggiungere i vostri obiettivi, siate comunque fieri di voi. Voto - 8️⃣

Vergine: questo weekend potrebbe non iniziare al meglio in amore a causa della Luna. La buona notizia sarà che l'astro argenteo cambierà aspetto da domenica, concedendovi la possibilità di vivere un rapporto più tranquillo. Nel lavoro le cose non stanno andando benissimo a causa di Mercurio e Giove contro. Questo periodo sarà fondamentale per riordinare le idee e trovare idee migliori.

Voto - 6️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner continua a non essere così appagante per voi nativi del segno. Venere sarà ancora in opposizione dal segno dell'Ariete. Non sarà facile conquistare il cuore della persona che amate, finché non vi farete perdonare per alcune vostre azioni. Sul posto di lavoro meglio non stressarvi troppo in questo periodo. Sforzarsi di fare qualcosa senza ottenere risultati non vi aiuterà. Voto - 6️⃣

Scorpione: arriverà importanti novità nel settore professionale in questo periodo, che vi consentiranno di raggiungere grandi soddisfazioni. Mercurio e Marte vi accompagneranno nel vostro percorso lavorativo, con idee nuove e una grande energia. In campo sentimentale la Luna vi darà sostegno durante la giornata di sabato.

Successivamente, toccherà a voi fare del vostro meglio per conquistare la persona che amate. Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro fine settimana inizierà a rilento per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, già a partire da domenica, arriveranno momenti di piacevole intesa con la persona che amate, grazie anche all'astro argenteo in trigono. In ambito lavorativo invece, per quanto difficile possa essere, anche a causa di Mercurio e Giove contrari, dovrete dimostrare di avere le capacità necessarie per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: il rapporto con il partner continuerà a non essere così entusiasmante secondo l'oroscopo.

Venere in quadratura non vi darà molte occasioni romantiche. Anche la Luna sarà in cattivo aspetto durante la giornata di domenica. Bene invece il settore professionale, grazie al sostegno di Mercurio in sestile. Attenzione però a Marte opposto, che potrebbe stancarvi un po’. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un weekend abbastanza piacevole per la vostra relazione di coppia, grazie a Venere in sestile dal segno dell'Ariete. Approfittate di questo periodo per rafforzare il vostro legame. Se siete single siate più attivi in campo amoroso. Presto, troverete anche voi la persona adatta. Nel lavoro avrete buone potenzialità, ma attenzione a non essere troppo impulsivi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale grandiosa in campo professionale per voi nativi del segno.

Mercurio e Marte vi guideranno verso progetti lavorativi di spessore, che vi permetteranno di raggiungere risultati di primo livello. In amore la Luna vi darà una mano a fare conquiste nella giornata di sabato. Domenica toccherà a voi mantenere interessante il legame con la persona che amate. Voto - 8️⃣