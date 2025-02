Secondo l'oroscopo del weekend dell'8 e 9 febbraio, per i Pesci sarà un periodo incentrato sull’amore e sulla famiglia. Mercurio potrebbe portare confusione, soprattutto nel settore finanziario. Sarà un ottimo fine settimana per i single dell’Ariete, che potranno fare incontri speciali grazie a Venere e Marte. Questa configurazione astrologica invita i nati sotto il segno dello Scorpione ad abbandonarsi alla passione ed evitare spese superflue.

Oroscopo di sabato 8 e domenica 9 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, vivrete un fine settimana molto felice.

Venere e Marte vi aiuteranno a creare legami profondi e teneri. Il vostro fascino sarà impareggiabile e non si esclude che un incontro importante vi rallegri il fine settimana. A giudicare dagli influssi planetari di questo periodo, sarete travolti dai sentimenti che nutrite nei confronti del vostro partner e vi abbandonerete a un’appassionante storia d'amore. L'intensità delle vostre emozioni non lascerà spazio alla ragione. Periodo positivo per la gestione delle finanze, ma è importante valutare con attenzione ogni investimento. Con scelte ponderate, potreste ottenere miglioramenti economici. Voto: 8

Toro – La vostra vita matrimoniale non sarà di certo monotona. Alcune coppie potrebbero attraversare momenti di tensione e incomprensione, ma con il dialogo sarà possibile ritrovare l’armonia.

Se siete single, potreste attraversare momenti di insoddisfazione, ma questo periodo vi aiuterà a capire meglio cosa desiderate in una relazione. Fate attenzione a non perdere troppe piume. Urano, invece, vi inviterà a essere cauti nelle transazioni commerciali, sia di acquisto che di vendita, perché le persone cercheranno di tendervi delle trappole.

Vi aiuterà anche a concludere un importante affare o ad avere la meglio su alcuni dei vostri concorrenti o rivali, donandovi lucidità e compostezza. Ma tutto questo non vi risparmierà lotte e trattative interminabili. Voto: 7

Gemelli – Durante questo fine settimana, una potente energia planetaria influenzerà la vostra vita amorosa, soprattutto se siete in coppia.

Ci sono ottime probabilità che i vostri desideri più profondi si realizzino, portando gioia e armonia nella vostra relazione. Urano vi ispirerà a costruire legami originali e unici, dove l'indipendenza di entrambi sarà rispettata e valorizzata. Cosa potreste desiderare di più? Se siete single, l'amore potrebbe sorprendervi in questo fine settimana, presentandosi inaspettatamente come un vento impetuoso. Anche se avete chiuso le porte del vostro cuore per qualche motivo, siate pronti ad accogliere nuove emozioni. Tuttavia, prestate molta attenzione alle vostre finanze durante questo periodo. Siate cauti con le offerte troppo allettanti, perché potrebbero nascondere delle truffe. Proteggete i vostri risparmi da investimenti rischiosi che potrebbero portare a gravi perdite.

Voto: 7

Cancro – Sarà un periodo favorevole per nuove esperienze, ma è importante valutare bene ogni situazione e agire con consapevolezza. Nettuno vi offrirà le migliori occasioni. E se state ancora sognando l'anima gemella, questo è il weekend giusto per cogliere l'occasione. Con questo gruppo di pianeti che influenzano il settore coniugale, ci saranno cambiamenti significativi nella vostra relazione: per alcuni sarà il momento di consolidare il rapporto, per altri di riflettere su nuove direzioni. Non sprecate i vostri risparmi viaggiando dall'altra parte del mondo con il pretesto che lì le vostre possibilità saranno migliori. È un'illusione pericolosa, perché cambierete solo il luogo, non la vostra personalità e il vostro comportamento.

Ricordatevi le parole di Eraclito: "Il carattere o l'indole determinano il destino dell'uomo". Voto: 7

Il weekend 8-9 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Ultimamente non avete avuto molte occasioni per festeggiare. Stressati e con difficoltà a comunicare con il partner, vi siete sentiti incompresi e non amati. Fortunatamente, questo weekend si preannuncia più rilassante. Potrete ristabilire un dialogo con la persona speciale della vostra vita e la felicità tornerà a far parte della vostra quotidianità. La Luna, in questo aspetto, sarà complice dei single, suscitando in loro impulsi insoliti e portando a un incontro eccitante e piacevole, forse anche a un amore a prima vista.

Il vostro equilibrio finanziario non dovrebbe creare troppi problemi, vista la posizione di Saturno. Tuttavia, attenzione alla Luna: anche se le cose miglioreranno, non sarà ancora tutto perfetto, ed è meglio rimanere ragionevoli. Voto: 6,5

Vergine – Le influenze di Urano possono creare scompiglio nella vostra vita sentimentale durante il weekend. Potreste iniziare a dubitare dei vostri sentimenti e di quelli del vostro partner. Perché non provare a ravvivare la passione organizzando una breve fuga romantica? Se siete single, potreste incontrare una persona speciale, ma affronterete la situazione con calma e lucidità, il che potrebbe essere un ottimo presupposto per una relazione seria e duratura.

Durante questo fine settimana, potreste ricevere delle entrate inaspettate che vi permetteranno di realizzare alcuni desideri che avete da tempo, sia per migliorare i vostri affari che per concedervi un viaggio di piacere. Fate attenzione a non spendere i vostri soldi in modo sfarzoso solo per soddisfare i vostri capricci passeggeri. Voto: 6,5

Bilancia – Durante il weekend, potreste dover affrontare alcune sfide nella vostra vita di coppia. Alcuni di voi potrebbero trovare difficile accettare il desiderio di indipendenza o di cambiamento del partner. Per altri, potrebbe esserci una infatuazione passeggera durante un viaggio o una nuova conoscenza. Tutto ciò potrebbe causare tensioni all'interno della famiglia.

Se siete single, potreste sentirvi attratti da amori impossibili. Cercate di essere realistici e di accontentarvi di ciò che è alla vostra portata. La fortuna e il fascino non vi mancheranno. Le vostre finanze dovrebbero andare a gonfie vele. Approfittate di questo periodo per concludere buoni affari. Se avete un'attività, questo è il momento di fare fortuna. Abbiate fiducia nelle vostre capacità. Voto: 6,5

Scorpione – Durante questo weekend, la configurazione astrale vi invita a lasciarvi andare alla passione. Se siete in coppia, preparatevi a vivere momenti di intensa connessione e desiderio. La vostra unione sarà un'esplosione di emozioni, amplificata da una Luna in aspetto positivo. Se invece siete single, il cielo vi sorride e vi promette incontri speciali.

Potreste fare una conoscenza che vi cambierà la vita. L'Oroscopo vi consiglia di fare attenzione a Saturno, che potrebbe rendervi troppo esigenti e poco realisti. Mantenete i piedi per terra e non lasciatevi trasportare da aspettative irraggiungibili. Per quanto riguarda le finanze, non preoccupatevi: la situazione è stabile. Tuttavia, evitate spese superflue e non cedete a ogni desiderio che vi passa per la testa. Alcuni di voi, soprattutto quelli nati nella terza decade, potrebbero ricevere una piacevole sorpresa economica. Voto: 8

Previsioni astrologiche per il fine settimana 8 e 9 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo weekend il cielo metterà a dura prova la vostra relazione d’amore.

Le conseguenze di questa folata di vento planetario non saranno necessariamente negative, ma è probabile che vi scuotano. Se siete single, gli influssi lunari saranno relativamente favorevoli e potrete rendervi simpatici quando lo vorrete. Il problema è che probabilmente non farete sempre gli sforzi necessari. Si prospettano buone opportunità finanziarie, ma è sempre fondamentale verificare la solidità delle proposte ricevute prima di accettarle. Ci sarà un certo dinamismo nella vostra vita finanziaria: riceverete e darete denaro. Voto: 7

Capricorno – La flessibilità e l'indulgenza non sono certo le vostre doti principali e l'influenza di Saturno non farà che accentuare questa vostra rigidità.

Tuttavia, non otterrete nulla di buono se vi ostinerete a rimanere fermi nelle vostre posizioni durante le discussioni con il vostro partner. Al contrario, cercate di fare voi il primo passo e non esitate a dimostrare il vostro affetto. Se siete single, non abbiate fretta di sistemarvi e lasciate che qualche avventura emozionante aggiunga un po' di pepe alla vostra vita sentimentale. Dal punto di vista finanziario, questa configurazione astrologica dovrebbe favorire le entrate, ma le cose potrebbero complicarsi per colpa di Saturno. I più imprudenti rischiano di doversi confrontare con bollette non pagate. E poiché non amate privarvi di nulla, questa influenza restrittiva potrebbe causarvi qualche preoccupazione.

Voto: 6

Acquario – La fortuna non vi abbandonerà, soprattutto se vivete in coppia: questo weekend vi darà grandi soddisfazioni dal punto di vista amoroso. La relazione andrà a gonfie vele, perché sarete più rilassati e attenti alle esigenze del partner. Se siete single, vi sentirete spensierati e vogliosi di godervi il momento, senza pensare al matrimonio. Gli astri vi saranno piuttosto favorevoli, ma la dea bendata potrebbe anche girarvi le spalle. Attenzione a gestire il denaro con equilibrio: evitare spese impulsive e investimenti avventati vi aiuterà a mantenere la stabilità economica. Voto: 7,5

Pesci – Desiderate ardentemente compiacere la persona speciale della vostra vita. Tra i vostri propositi per il fine settimana vi è il desiderio di tornare prima a casa dal lavoro, partecipare più attivamente alla vita familiare e ascoltare con maggiore attenzione il vostro partner. Se siete single, non è sempre facile tenere il passo con voi stessi. Aspirate a trovare il vero amore, ma senza dover rinunciare al vostro desiderio di libertà. È davvero possibile conciliare queste due aspirazioni? A complicare ulteriormente le cose, l'influenza di Mercurio potrebbe portare qualche incertezza, ma con calma riuscirete a fare chiarezza. Sul fronte finanziario, il Sole potrebbe causare una delusione, oppure costringervi a fare acquisti indispensabili o a saldare un debito prima del previsto. Mercurio, dal canto suo, potrebbe causare ritardi ed errori in campo finanziario. Voto: 7