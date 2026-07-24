L’ultimo fine settimana di luglio si apre sotto auspici particolarmente interessanti e dinamici e lo anticipa l'oroscopo del 26 luglio. Le configurazioni astrali di questa domenica offrono un’ottima occasione per tirare le somme della settimana e prepararsi all'arrivo del nuovo mese. Se per alcuni segni si preannuncia una giornata carica di entusiasmo, passione e buone notizie, per altri sarà indispensabile rallentare il ritmo, evitare polemiche stucchevoli e ritagliarsi uno spazio di meritato relax per ricaricare le batterie. L'astrologia favorisce l'Ariete.

Classifica e oroscopo giorno 26 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Ariete. Vi sentite carichi, scattanti e pronti a spaccare il mondo nonostante qualche piccolo trambusto quotidiano. Mantenete questo sorriso e questa spinta propulsiva La giornata si preannuncia decisamente appagante e ricca di stimoli. Nonostante un piccolo trambusto domestico o qualche impegno familiare imprevisto, il bilancio delle 24 ore rimarrà ampiamente positivo e persino divertente. Vi sentirete scattanti, proattivi e mossi da una carica di contagioso entusiasmo. Qualcuno riuscirà a strapparvi un bel sorriso, restituendovi la serenità necessaria per ritrovare un riposo tranquillo. Ottime notizie in vista per chi vive un legame d'amore; l'unico consiglio è quello di non fare le ore piccole, così da preservare le energie: ogni piccola preoccupazione sta per essere definitivamente superata.

2️⃣- Scorpione. Avete una capacità incredibile di superare gli ostacoli e di ritrovare la gioia di vivere, dovete solo fare il primo passo e permettere agli altri di dimostrarvi tutto l'affetto che meritate. In arrivo una domenica davvero speciale, perfetta per staccare la spina e lasciarsi alle spalle i recenti momenti di sconforto. I problemi affiorati negli ultimi tempi inizieranno a dissolversi, ma molto dipenderà dalla predisposizione d'animo con cui sceglierete di affrontare le cose: evitate a ogni costo di rimuginare su ciò che è stato. Gli affetti familiari e il partner occupano il centro del vostro universo e, ben presto, una persona cara vi darà una dimostrazione concreta di profondo affetto, scaldandovi il cuore.

3️⃣- Gemelli. Le idee brillanti nascono proprio dal caos e dalla capacità di trovare soluzioni creative ai problemi di ogni giorno. Le stelle vi vedono pronti a prendere una posizione chiara e decisiva. Sarete al tempo stesso determinati e incredibilmente cordiali, riuscendo a influenzare in modo molto positivo chiunque vi circondi. La vostra mente è un vulcano di idee e la vostra energia travolgente rende impossibile annoiarsi al vostro fianco. Assecondate l'istinto senza ostacolare il corso naturale degli eventi. Per i cuori solitari si avvicina un mese di agosto favorevole agli incontri inaspettati, mentre la serata di oggi promette festeggiamenti piacevoli e uscite spensierate.

4️⃣- Toro.

La vostra determinazione è un faro per chi vi circonda e il vostro istinto vi porterà esattamente dove meritate di essere, sia nel lavoro che nei sentimenti. Una domenica dai contorni estremamente positivi attende gli amici del segno. I settori legati agli affari, alle finanze e alle dinamiche familiari e sentimentali saranno illuminati da una splendida luce. Anche se qualcuno dovesse manifestare opinioni differenti dalle vostre, non lasciatevi scalfire. Un'intuizione brillante potrebbe improvvisamente fornirvi la soluzione ideale a un dilemma che vi assillava da tempo. Non è la giornata ideale per mettersi in viaggio o fare lunghi spostamenti, quindi giocate d'anticipo per prevenire qualsiasi piccolo contrattempo logistico.

5️⃣- Pesci. L'amore e le opportunità si nascondono spesso dietro approcci alternativi, basta solo avere il coraggio di uscire dai soliti schemi e lasciarsi andare alla passione e alla scoperta. Le prossime ventiquattro ore vi lasceranno un ricordo o una sensazione di profonda importanza, regalandovi scoperte personali davvero interessanti. Sebbene le prime ore della mattina possano scorrere a rilento o con un velo di pigrizia, le coppie affiatate finiranno per abbandonarsi alla passione e alla complicità. Chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella, invece, preferirà godersi l'intimità delle mura domestiche. Cogliete questa giornata come un'opportunità per valutare nuove prospettive e trarre il massimo vantaggio da ogni situazione.

6️⃣- Capricorno. L'egoismo sano serve a ritrovare la rotta e a costruire una stabilità interiore che vi permetterà di amare gli altri con ancora più forza e consapevolezza. Ricordate che dedicare del tempo a se stessi ed essere un pizzico egoisti non è affatto una colpa. Questa domenica si rivelerà uno snodo cruciale per definire scelte importanti per il futuro. Venite da un periodo non semplice, caratterizzato magari da qualche pensiero legato alla salute o al bilancio economico, ma ora il cielo appare decisamente più sereno. La vita va avanti e merita la vostra totale fiducia: agosto porterà un'ondata di profonda pace interiore. Non perdetevi in dettagli secondari e passate all'azione.

7️⃣- Sagittario.

Prendetevi cura della vostra mente e del vostro corpo, riallacciate i rapporti con chi vi fa stare bene e preparatevi a cogliere le occasioni, anche quando il budget o le circostanze non sembrano perfetti. Da diverso tempo siete in attesa che una determinata questione bloccata possa finalmente prendere la giusta direzione. Nelle prossime ore vi renderete conto di non essere soli come avevate ipotizzato. Dedicate del tempo prezioso alla cura di voi stessi, ritagliandovi momenti di meditazione, una passeggiata rigenerante all'aria aperta o una pausa dedicata al benessere personale. Potrebbe essere giunto il momento perfetto per fare una telefonata o inviare un messaggio a un amico lontano. Inoltre, per molti si avvicina la possibilità di concedersi una piccola vacanza.

8️⃣- Cancro. Il futuro si costruisce oggi, accogliendo la gentilezza e preparandovi ad aprirvi a nuove emozioni senza la paura di soffrire di nuovo. Un gesto d'affetto o un'attenzione inaspettata da parte di una persona cara vi sorprenderà piacevolmente. Sarà una domenica dinamica e stimolante, ricca di spunti per uscite o momenti di festa. Luglio sta ormai per volgere al termine per fare spazio a un mese di agosto denso di emozioni: evitate di rimanere ancorati a ciò che è stato e concentratevi sulla costruzione di un futuro entusiasmante. Poiché la prossima settimana richiederà molte energie, sfruttate la giornata per organizzarvi al meglio.

9️⃣- Bilancia. Non dovete per forza rispondere a ogni provocazione, ma potete decidere di mettere al primo posto la vostra carica energetica e il vostro benessere emotivo.

I giorni scorsi sono stati lunghi e impegnativi, segnati da una mole notevole di impegni e da qualche tensione in ambito familiare o di coppia. In questa giornata, non del tutto priva di nervosismo, potrebbero riaffiorare vecchi attriti del passato. Laddove possibile, cercate di declinare le discussioni spinose, anche di fronte a situazioni che ritenete palesemente ingiuste. Il consiglio fondamentale è quello di riposare e recuperare le forze, poiché anche i prossimi giorni si preannunciano piuttosto intensi.

1️⃣0️⃣- Acquario. Gli imprevisti sono solo deviazioni temporanee e le incomprensioni si superano se mantenete la calma e la fiducia nel fatto che il sereno sta per tornare. Non sempre ogni progetto si realizza esattamente secondo i piani, ma non c'è motivo di abbattersi.

Vi lasciate alle spalle una settimana complessa, magari caratterizzata da un po' di stanchezza fisica o da qualche divergenza in famiglia. Anche nelle prossime ore potrebbe sorgere qualche piccolo malinteso, ma basterà stringere i denti fino al tardo pomeriggio, quando il clima tornerà gradualmente a distendersi e le cose inizieranno a girare per il verso giusto.

1️⃣1️⃣- Vergine. Il riposo è parte fondamentale dell'allenamento, sia mentale che sentimentale, ed è proprio quando vi permettete di rallentare che ritrovate la chiarezza per capire cosa desiderate davvero da chi vi sta accanto. Si prospetta una domenica estremamente tranquilla e priva di particolari scossoni emotivi. Avrete la possibilità di recuperare appieno le energie consumate nel corso della settimana, magari concedendovi del meritato riposo, guardando i vostri programmi televisivi preferiti o godendovi qualche ora di relax al mare.

Non abbiate timore della monotonia: a volte la noia è proprio ciò che serve per rigenerare la mente. Sul fronte affettivo avvertirete un forte bisogno di vicinanza, tenerezza e conferme.

1️⃣2️⃣- Leone. Non lasciate che una singola parola o un piccolo malinteso rovinino la vostra serenità, ma imparate a difendere i vostri spazi e la vostra pace con determinazione. La giornata potrebbe rivelarsi un po' sottotono, ma non lasciatevi sopraffare dall'inquietudine: l'esistenza è fatta di fasi alterne. Vi sentirete poco propensi alla socialità e piuttosto desiderosi di isolarvi nel vostro mondo. In questo periodo basta davvero un nulla per farvi perdere la pazienza. Nelle prossime ore qualcuno potrebbe pronunciare frasi poco gradite; cercate tuttavia di esprimere il vostro punto di vista con garbo e senza alzare i toni, rispettando le opinioni altrui.

La scelta migliore per oggi è tagliare corto con le polemiche e concentrarvi esclusivamente sul vostro benessere.

Situazione astrologica del giorno

Dunque, il 26 luglio è una giornata caratterizzata da un'interessante transizione emotiva ed energetica, dominata dal passaggio del Sole nel segno del Leone che dona vitalità, orgoglio e un forte desiderio di affermazione personale. La vera svolta astrologica della giornata avviene intorno all'ora di pranzo, quando la Luna fa il suo ingresso nel Capricorno. Questo cambio di guardia lunare porta con sé un'immediata spinta verso il pragmatismo, la disciplina e la razionalità, aiutando tutti i segni a canalizzare il fuoco leonato in azioni concrete e decisioni ponderate.