L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio 2025 accende il focus sull'amore, valutandone l'andamento con i punteggi da 3 a 5 cuori. Tra i segni zodiacali supportati dalle stelle, troviamo anche i Pesci, mentre il Toro è tra gli sfavoriti del periodo. Ma le stelle hanno molto da riferire, dunque approfondiamo il tutto nelle seguenti previsioni astrologiche settimanali.

Previsioni astrologiche settimanali fino al 23 febbraio e classifica flop e top

Toro: ❤❤❤. L'Oroscopo settimanale indica che chi sta affrontando una separazione. Anche quando non ci sono scontri evidenti, dentro di voi il malessere si fa sentire, ed è difficile metterlo a tacere.

Forse si tratta di sensi di colpa? Non potete permettervi di restare immobili: è il momento di reagire e uscire da questa fase di stagno. A metà settimana, l'attenzione torna sulla famiglia o su una questione legata alla casa. Alcuni potrebbero discutere con il partner su una decisione finanziaria importante. Per i single, le nuove conoscenze risultano complicate: ci si imbatte in persone impegnate o poco chiare nelle loro intenzioni.

Capricorno: ❤❤❤. Sul lavoro le cose scorrono, ma in amore o in famiglia ci sono piccole difficoltà da affrontare. Nulla di insormontabile, ma potrebbe esserci chi fatica a prendersi alcune responsabilità nella coppia, magari per il troppo lavoro o per mancanza di concentrazione.

Se il partner fa notare qualche disattenzione, potreste reagire in modo irritato. Forse si tratta solo di sensi di colpa, o c’è qualcosa di più profondo? Nel fine settimana si discuterà di questi temi, ma attenzione a non assumere atteggiamenti troppo critici: un po’ di empatia può fare la differenza ed evitare incomprensioni.

Chi vive una relazione complicata potrebbe sentire il bisogno di rimettere tutto in discussione.

Sagittario: ❤❤❤. Affrontare i problemi è inevitabile. Tra mercoledì e giovedì potrebbero emergere tensioni nella coppia, e chi sta vivendo una crisi potrebbe lasciarsi andare a discussioni accese. Nei casi meno critici, si tratta di ridurre distanze emotive o pratiche che stanno complicando l'equilibrio della relazione.

Le difficoltà legate al lavoro o agli impegni quotidiani possono creare incomprensioni, ma è importante trovare soluzioni definitive per evitare che i conflitti si ripetano. Verso il fine settimana l'atmosfera migliora, e una piccola gita o un cambiamento di ambiente potrebbe aiutare a stemperare le tensioni e ritrovare un po' di leggerezza.

Ariete: ❤❤❤. L'oroscopo dell'amore si rivela un gioco di contrasti. Da un lato c'è una forte voglia di costruire, dall'altro alcune tensioni che generano piccoli attriti nella coppia. La determinazione a superare le difficoltà non manca, ma talvolta è difficile lasciarsi alle spalle rancori o idee fisse, specie su questioni in cui si vuole avere l'ultima parola.

In alcuni casi si tratta di divergenze di poco conto, legate a progetti futuri su cui non c'è pieno accordo, ma in altre situazioni possono emergere dubbi più profondi che richiedono una riflessione sincera. Il desiderio di rinnovamento è forte, e avere accanto qualcuno capace di comprendere questa esigenza è essenziale. In caso contrario, si potrebbe essere tentati di cercare altrove quella vivacità che sembra mancare nella relazione. Il fine settimana è un buon momento per prendersi una pausa, riflettere e rilassarsi, anche in compagnia del partner. Lo stesso vale per i single alla ricerca di nuove emozioni.

Gemelli: ❤❤❤❤. L'amore richiede pazienza e piccoli passi. Alcuni progetti sentimentali potrebbero essere messi in attesa, forse perché il lavoro assorbe molte energie o perché la situazione economica invita alla prudenza.

Questo non significa che manchino occasioni per rafforzare il legame, ma si preferisce consolidare le basi prima di fare spese per la coppia. È un buon momento per recuperare sintonia con il partner e per i single desiderosi di nuove conoscenze. Le giornate di venerdì e sabato offrono opportunità intriganti, anche se per ora si tratta soprattutto di amicizie stimolanti. Procedere con cautela è una scelta saggia, perché chi desidera una relazione solida deve fare attenzione a chi decide di aprire il cuore.

Scorpione: ❤❤❤❤. Questo stato d’animo riflessivo potrebbe influenzare anche la vita sentimentale, soprattutto se avete deciso di mettervi in pausa, osservando e aspettando le mosse dell'altro.

Eppure, questo è un buon momento per intervenire attivamente e sistemare situazioni in sospeso, magari chiudendo definitivamente con il passato se c'è stato un evento che ha lasciato dubbi e perplessità. È importante riconsiderare l'amore come una priorità, dialogare con il partner e cercare un punto di incontro. A volte, mettere una breve distanza può servire a riavvicinarsi. Chi ha iniziato da poco una relazione potrebbe sentire l'esigenza di darle una direzione più chiara. Non necessariamente con un matrimonio, ma almeno con una dichiarazione sincera: “Io e te stiamo insieme”.

Vergine: ❤❤❤❤. Per vivere l’amore con più leggerezza, è importante guardare il bicchiere mezzo pieno. Non ci sono segnali di problemi particolari, ma a volte tendete a ingigantire alcune situazioni, creandovi inutili tormenti che rischiano di pesare sulla relazione.

Questo potrebbe accadere in particolare a inizio settimana. Cercate di essere più comprensivi e tolleranti, soprattutto se la vostra storia è ancora giovane e non ha basi solide. Se il lavoro o la distanza geografica creano qualche difficoltà, concentratevi su ciò che di positivo esiste nel rapporto. Soprattutto se l’altro sta facendo del suo meglio per essere presente e non farvi mancare nulla.

Acquario: ❤❤❤❤. Costruire un rapporto solido richiede impegno, presenza e responsabilità. Penso a chi sta per diventare genitore o è in procinto di sposarsi: sono cambiamenti importanti, ma avete la capacità di affrontarli con determinazione. Anche chi ha vissuto una crisi deve prendere una decisione chiara, senza lasciarsi influenzare dal senso del dovere o dai sensi di colpa.

Se ci sono distanze con il partner, ignorarle non è più possibile, specialmente se è l'altro a farvelo notare. La settimana invita alla concretezza anche nei sentimenti: bisogna trovare un equilibrio nella gestione della casa e delle questioni economiche. Per i single, tra venerdì e sabato potrebbe arrivare un invito o un gesto di interesse. Se ricambiate, evitate di chiudervi in voi stessi. Se, invece, il cuore è altrove, la situazione si complica.

Leone: ❤❤❤❤❤. L'inizio della settimana porta nuove emozioni. Chi ha fatto un incontro interessante di recente potrebbe avere conferme positive, mentre chi è in cerca d’amore farebbe bene a uscire di più e ampliare la propria cerchia di conoscenze.

Frequentare sempre gli stessi ambienti riduce le possibilità di imbattersi in qualcosa di nuovo. Intorno a lunedì potrebbero esserci situazioni inaspettate, magari legate a un viaggio o a uno spostamento lavorativo. È un periodo che invita a vivere l’amore con leggerezza, senza troppe aspettative, ma con la volontà di lasciarsi andare alle emozioni. Per le coppie già consolidate, c’è spazio per recuperare complicità e progettualità, anche se alcune preoccupazioni economiche potrebbero pesare sulle decisioni future. Chi sta valutando l’acquisto di una casa o un cambio importante potrebbe trovare soluzioni vantaggiose grazie a un finanziamento o all’aiuto di una persona fidata. Possibili ritorni dal passato da valutare con attenzione.

Un confronto acceso potrebbe caratterizzare la giornata di sabato.

Cancro: ❤❤❤❤❤. Se state pensando di cambiare casa, vendere per acquistare altrove, rinnovare gli ambienti o avviare una ristrutturazione, è un buon momento per farlo. Tuttavia, potrebbero esserci rallentamenti nelle trattative, specialmente in compravendite e affitti, o difficoltà nel trovare subito la soluzione ideale. Due aspetti sono fondamentali: da un lato, la prudenza economica, quindi meglio concentrarsi su progetti in linea con le proprie possibilità; dall’altro, avere le idee chiare, perché alcune occasioni si colgono agendo con tempestività. Potrebbe esserci anche il supporto dei genitori per finanziare un progetto, o potreste essere voi a dover offrire aiuto se sono loro ad averne bisogno.

Osservate con attenzione gli sviluppi della settimana per comprendere meglio la direzione degli eventi. Sul fronte sentimentale, il periodo è positivo.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Se una relazione sta andando bene, perché rimandare? Anche in amore, come nel lavoro, vale la regola dell'azione immediata. Chi ha timore di bruciare le tappe dovrebbe considerare che il partner potrebbe sorprendere con proposte inaspettate e coinvolgenti. Molto dipende anche dalla personalità dell'altra persona, per cui vale la pena prestare attenzione ai segnali. Alcuni potrebbero parlare già di convivenza, nonostante la relazione sia nata da poco, mentre altri, alle prese con l'organizzazione di un matrimonio, potrebbero scoprire una dolce attesa, rendendo il momento ancora più speciale.

Per chi ha affrontato difficoltà in ambito familiare o domestico, si prospettano soluzioni favorevoli. Ci vorrà ancora un po' di tempo per raggiungere la piena serenità, ma la direzione è quella giusta.

Pesci: ❤❤❤❤❤. In amore è il momento di esporsi senza timori. Chi prova un sentimento dovrebbe dichiararlo senza aspettare che sia l'altro a fare il primo passo. Questo è un periodo favorevole per lanciarsi, con buone probabilità di successo. Le coppie più stabili potrebbero decidere di compiere passi importanti, come una convivenza o un matrimonio. Se ci sono state incomprensioni recenti, un progetto comune può essere la chiave per rafforzare il legame. Per chi non è pronto a grandi impegni, anche un viaggio insieme può rivelarsi un'ottima occasione per consolidare la relazione. È una settimana che invita a definire con maggiore chiarezza i sentimenti e le intenzioni, puntando a un futuro più solido e sereno.