L'oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 marzo vedrà grande fiducia amorosa nei nati Scorpione, forti della presenza di Venere in trigono, mentre il pianeta Mercurio sarà retrogrado tra il segno dell'Ariete e dei Pesci. Il segno d'acqua infatti troverà nuovi spunti in campo professionale, mentre il segno di fuoco, cercherà di mantenere una certa qualità nei propri progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 marzo 2025 e graduatoria

Ariete: questo weekend di marzo vedrà l'allontanamento anche del pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale.

Questo cielo ha cambiato completamente volto, ciò nonostante avrete ancora tanto da dire e dimostrare. In amore ci penserà la Luna a tenere attivo il vostro legame con il partner. Nel lavoro sarete ancora in corsa per mettere insieme progetti di qualità. Dovrete soltanto impegnarvi un po’ di più. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno l'arrivo di Mercurio in sestile dal segno dei Pesci. Sul lavoro potreste arrivare a un punto di svolta, che vi consentirà di trovare soluzioni proficue ed efficaci per i vostri progetti. In amore metterete al centro il vostro rapporto con il partner, dimostrandovi premurosi e innamorati della vostra dolce metà. Voto - 9️⃣

Gemelli: settore professionale in calo durante questo fine settimana.

L'arrivo del pianeta Mercurio in quadratura potrebbe rovinare i vostri piani al lavoro, e allungare i tempi necessari per completare alcuni importanti progetti. In amore sarete aiutati dalla Luna in sestile in questo periodo, ma con Venere in quadratura non ci saranno grandissime opportunità romantiche. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un fine settimana di luci e ombre in campo amoroso.

Se da una parte Venere porterà ristoro alla vostra relazione di coppia, dall'altra ci sarà la Luna in cattivo aspetto, che potrebbe allungare i tempi necessari per guarire il vostro rapporto. Sul fronte professionale tornerete a dire la vostra nel prossimo periodo, ora che Mercurio sarà nuovamente dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questo weekend di marzo.

Sarà un periodo sereno per fare qualcosa di diverso insieme alla persona che amate, senza però prendervi troppe libertà. In ambito lavorativo attenzione a non uscire dal seminato, ora che Mercurio non sarà più dei vostri. I vostri obiettivi saranno ancora a portata di mano, ma dovrete avere pazienza. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che tenderà ulteriormente a complicarsi durante questo fine settimana. Oltre a Venere, anche Mercurio si metterà in opposizione e, soprattutto nel lavoro, potrebbe esserci qualche ostacolo di troppo da superare per poter raggiungere i vostri obiettivi. In amore non siate troppo permalosi con il partner, soprattutto se non siete dalla parte della ragione.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un periodo più tranquillo, almeno dal punto di vista professionale. Adotterete un approccio più lucido e razionale nel realizzare i vostri progetti, impegnandovi per risalire la china e prendervi qualche soddisfazione. In amore qualcosa sta per cambiare all'interno del vostro rapporto, ma non sarà ancora il momento di lasciarsi andare alle emozioni, considerato la Luna in opposizione. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali favolose in questo periodo. Con Venere in trigono dal segno amico dei Pesci, nutrirete una forte fiducia amorosa nei confronti del partner, utile per costruire un rapporto puro, che possa durare a lungo. Sul posto di lavoro arriverà il sostegno di Mercurio in questo periodo, che, oltre a Marte in trigono, vi permetterà di essere precisi e affidabili in quel che fate, con grandi potenzialità da esprimere.

Voto - 9️⃣

Sagittario: il vostro fine settimana non sarà così eccitante per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere non sarà dalla vostra parte, ma per fortuna, la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete vi darà una mano a non cadere in spiacevoli discussioni. Nel lavoro le influenze di Mercurio in quadratura potrebbero incidere negativamente sui vostri progetti. Valutate bene le decisioni che prenderete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale che si farà sempre più sorridente, salvo ancora qualche piccola imperfezione. In amore infatti, Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, dovrete faticare ancora un po’ prima di raggiungere una buona stabilità all'interno del vostro rapporto.

Nel lavoro Mercurio arriverà in sestile nel prossimo periodo, aiutandovi a trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale piacevole e coinvolgente in quest'inizio di primavera. La Luna in sestile vi permetterà di sentirvi amati e apprezzati dalla persona che amate, in grado di costruire un rapporto sincero e affettuoso, ma soprattutto maturo, pronto a superare ogni ostacolo. In campo professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarà comunque possibile gestire in modo proficuo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: in questo fine settimana di marzo, il pianeta Mercurio arriverà nel vostro segno zodiacale, aiutandovi in ambito lavorativo.

Avrete infatti una marcia in più, e nuovi spunti per riuscire a trovare soluzioni interessanti per raggiungere il successo. In amore Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, inizierete al meglio questa nuova primavera. Voto - 9️⃣