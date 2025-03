L'oroscopo del 18 marzo è pronto a fare i conti con questa giornata che si forma sotto la guida della Luna in Scorpione. A beneficiare del massimo supporto stellare è il Gemelli, premiato con il 1° posto nella classifica del giorno. Il Sagittario, invece, è ultimo a causa di una certa insoddisfazione. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni della giornata per tutti con la relativa classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo del 18 marzo: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Sagittario - Vi sentite un po’ intrappolati in una routine che non vi soddisfa del tutto.

Anche se avete ridotto le uscite e limitato le spese, cercate di non isolarvi troppo. Restare chiusi in casa a rimuginare non vi aiuterà a trovare le risposte che cercate. Il momento di affrontare le paure è arrivato: ci sono persone che sembrano dalla vostra parte, ma che in realtà potrebbero rivelarsi poco sincere. Fate attenzione a chi vi fidate e, soprattutto, evitate di prendere decisioni avventate o di agire senza riflettere. Ogni scelta deve essere ponderata con calma.

1️⃣1️⃣ - Toro - Il peso dell’ansia e dell’agitazione vi ha accompagnato nelle ultime settimane, ma presto riuscirete a lasciarvelo alle spalle. Anche se non tutto è andato come speravate, vi accorgerete che alcune situazioni si stanno risolvendo lentamente, permettendovi di respirare un po’ meglio.

Cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi, magari dedicandovi a un hobby o alla compagnia di chi vi è davvero vicino. Una notizia inaspettata potrebbe sorprendervi: il modo in cui reagirete farà la differenza. Affrontate tutto con lucidità e senza lasciarvi trascinare troppo dalle emozioni.

1️⃣0️⃣ - Ariete -Vi troverete di fronte a una giornata più complessa del previsto, con qualche imprevisto che rischia di scombinarvi i piani.

Anche se potrebbe sembrarvi frustrante, cercate di non farvi sopraffare dallo stress o dalla rabbia. A volte è proprio nei momenti di difficoltà che si trovano nuove soluzioni e prospettive. Qualcosa intorno a voi sta per cambiare e, volenti o nolenti, dovrete prendere una decisione determinante. Fate attenzione a non reagire in modo impulsivo: fermatevi a riflettere prima di agire, perché ogni scelta avrà conseguenze importanti.

9️⃣ - Acquario - Il momento di togliervi un sassolino dalla scarpa è finalmente arrivato. Alcune situazioni che vi hanno dato filo da torcere negli ultimi tempi stanno per chiarirsi, e vi renderete conto che non sempre ciò che appare perfetto dall’esterno lo è davvero. Potrebbero emergere verità scomode o rivelazioni che vi spingeranno a cambiare punto di vista. Non abbiate paura di affrontare la realtà per quella che è. Anche se il percorso non sarà immediato, presto troverete la strada giusta per sentirvi più leggeri e soddisfatti delle vostre scelte.

8️⃣ - Leone - Le tensioni con un familiare, un collega o la persona amata potrebbero rendere questa giornata più pesante del previsto. Avete accumulato nervosismo e stress, e tutto questo potrebbe portare a incomprensioni o discussioni accese.

È importante non lasciare che l’orgoglio prenda il sopravvento: affrontate i problemi con calma e cercate un confronto costruttivo. Dedicarvi alle vostre passioni potrebbe aiutarvi a scaricare la tensione, ma fate attenzione a non cadere in comportamenti impulsivi, come sfogarvi sul cibo. Trovate un equilibrio per non esagerare.

7️⃣ - Capricorno - Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi, portando una notizia inaspettata. Potrebbe trattarsi di un’informazione che vi farà riflettere a lungo su alcune scelte passate o su questioni ancora irrisolte. In ogni caso, il consiglio è quello di mantenere alta la concentrazione: ultimamente tendete a distrarvi facilmente, perdendo di vista i dettagli importanti.

Prendetevi un momento per fare ordine nella vostra mente e nelle vostre priorità, senza lasciarvi condizionare da influenze esterne.

6️⃣ - Scorpione - Vi sentirete particolarmente energici e determinati, tanto che riuscirete a portare a termine molti compiti rimasti in sospeso. Se avete trascurato alcune faccende domestiche o lavorative, questa sarà la giornata giusta per rimettervi in pari. L’ispirazione non vi mancherà, specialmente se lavorate da casa o se vi occupate di bambini piccoli. Inoltre, potreste accorgervi di avere un impatto più forte del solito sulle persone: anche con un solo sguardo, riuscirete a trasmettere emozioni intense e a catturare l’attenzione di chi vi circonda.

5️⃣ - Cancro - Sarete molto impegnati tra lavoro e questioni domestiche, con la sensazione di dover fare tutto da soli.

Questo atteggiamento, però, rischia di stancarvi più del dovuto e di farvi sentire sopraffatti dalle responsabilità. È arrivato il momento di riorganizzare le vostre giornate e, se possibile, di delegare qualche compito. Non potete continuare a caricarvi di tutto senza conseguenze. In amore, potrebbe esserci una distanza emotiva da colmare con il partner: cercate il dialogo e non date nulla per scontato.

4️⃣ - Vergine - Anche se la giornata potrebbe iniziare con qualche piccolo intoppo, con il passare delle ore le cose miglioreranno e potrete godervi un po’ di tranquillità. Qualcosa di nuovo ha catturato la vostra attenzione, forse una passione nascosta o un interesse che non avevate mai considerato.

Approfittate del tempo a disposizione per dedicarvi a ciò che vi sta più a cuore, senza sensi di colpa. A volte staccare la mente dai problemi quotidiani è il modo migliore per ritrovare la giusta energia.

3️⃣ - Pesci - Se state pensando a viaggi o vacanze per i prossimi mesi, questo potrebbe essere il momento ideale per iniziare a organizzare tutto nei minimi dettagli. La voglia di evasione è tanta, e pianificare qualcosa di piacevole vi aiuterà a ritrovare l’entusiasmo. In amore, le coppie vivranno momenti intensi e carichi di passione, mentre i single dovranno armarsi di un po’ di pazienza: l’incontro giusto potrebbe tardare ad arrivare, ma ne varrà la pena.

2️⃣ - Bilancia - La giornata sarà piena di impegni e potreste sentirvi sopraffatti dalle troppe responsabilità.

È importante non cercare di fare tutto da soli: chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di intelligenza. Organizzatevi al meglio e stabilite delle priorità. In amore, se c’è stata una distanza con il partner, sarà fondamentale provare a ridurla prima che diventi più difficile da colmare. Il dialogo sarà la chiave per ritrovare l’armonia.

1️⃣ - Gemelli - Un legame del passato continua a occupare i vostri pensieri, potrebbe trattarsi di un ex o di una persona cara con cui avete perso i contatti. Questa giornata potrebbe portarvi a riflettere su ciò che è stato e su quello che, invece, è giunto il momento di lasciarsi alle spalle. Avete attraversato molti cambiamenti nel corso del tempo, ma ci sono ancora aspetti della vostra vita che necessitano di una svolta definitiva. Guardate avanti con fiducia, perché il meglio deve ancora arrivare.