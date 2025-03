L'oroscopo del giorno di lunedì 17 marzo annuncia una Luna esotica per i nativi Scorpione, che si dimostreranno più romantici nei confronti del partner, invece un po’ di tensione potrebbe colpire i nativi Toro in amore. Il Leone non dovrà prendere decisioni in autonomia in amore, mentre il Sagittario riuscirà a essere piuttosto dinamico e abile al lavoro.

Previsioni oroscopo lunedì 17 marzo 2025 e graduatoria

Ariete: ritorna in voi un certo ottimismo secondo l'Oroscopo, ora che la Luna smetterà di essere contro di voi. Inizierete meglio questa settimana, pronti a farvi perdonare per eventuali errori con il partner, e ripartire al meglio.

Sul posto di lavoro ci metterete il vostro solito impegno in quel che fate, cercando di mantenere sempre una certa qualità nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna che raggiungerà il segno dello Scorpione, potrebbe esserci un po’ di tensione all'interno della vostra relazione sentimentale. Single oppure no, per conquistare il cuore della persona che amate, non basterà fare i romanticoni: dovrete saper entrare in empatia. Sul posto di lavoro sarete piuttosto celeri nelle vostre mansioni, ma attenzione a non lasciare preziosi dettagli indietro. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali stabili in questa giornata di lunedì, al punto da poter iniziare la settimana con il sorriso. Vi prenderete cura della vostra anima gemella, ma attenzione a non pretendere sempre di fare a modo vostro.

In campo professionale le vostre idee saranno chiare: dovrete soltanto riuscire a metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì che vedrà la Luna arrivare in vostro soccorso secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner non vi darà molte soddisfazioni a causa di Venere. A tal proposito, l'astro argenteo potrebbe darvi una mano a risolvere certe questioni.

In quanto al lavoro occorre qualche idea accattivante per riuscire a mettervi al passo con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: attenzione a non prendere decisioni in autonomia in amore, considerato la Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, e anche se sarete mossi da buone intenzioni, cercate di non tenere il partner all'oscuro di certe cose.

In ambito professionale farete buoni progressi, anche se i vostri obiettivi saranno ancora lontani. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna sarà benevola dal segno dello Scorpione, portando discrete opportunità di conquista, soprattutto per i cuori solitari. Nel lavoro date sfogo alle vostre abilità, mettendo in risalto le vostre più grandi capacità per poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Bilancia: la fiamma della passione continua a vacillare secondo l'oroscopo, e ora che la Luna non sarà più nel vostro cielo, tornerete a sentirvi quasi smarriti in amore. Per ritrovare la retta via, dovrete fare luce sulla vostra relazione, e dissipare eventuali malintesi.

In campo professionale sarete preoccupati per alcune questioni in stallo. Potrebbe essere un incentivo per stimolarvi a fare di più. Voto - 6️⃣

Scorpione: con questa Luna esotica che passerà dal vostro segno, vi dimostrerete più sensuali, diretti e romantici nei confronti del partner, oltre che maturi. Se siete single qualcosa potrebbe finalmente scattare tra voi e la vostra fiamma. Riguardo al lavoro reagirete bene agli ostacoli e agli imprevisti, stimolati dalla posizione favorevole di Marte, che vi aiuterà a trovare buone soluzioni per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete, riuscirete a essere piuttosto dinamici in ambito lavorativo, con sempre una nuova idea su cui scommettere.

In amore Venere sarà favorevole, portando luce sulla vostra relazione di coppia, consentendovi di stare bene insieme alla vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali in lieve rialzo in questo lunedì di marzo. La Luna vi sorriderà dal segno dello Scorpione, ciò nonostante, con Venere in quadratura, non sarete sempre così ben disposti nei confronti del partner. Sul posto di lavoro qualche piccola contrarietà potrebbe non farvi piacere: cercate di essere più obiettivi e non ingigantite i problemi. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un inizio di settimana meno allettante del solito a causa della Luna in quadratura. Il pianeta Venere vi sarà vicino, ciò nonostante, tra voi e il partner potrebbe mancare un po’ di fascino, utile per lasciarvi andare alle emozioni.

Sul posto di lavoro farete del vostro meglio come al solito, anche se forse sarete un po’ distratti. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di lunedì coinvolgente in amore grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, sarà un bel periodo da dedicare alla persona che amate, e costruire un rapporto che valga la pena vivere. In quanto al lavoro alcuni progetti richiederanno tempo e pazienza. Cercate dunque di non avere troppa fretta. Voto - 8️⃣