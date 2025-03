L'oroscopo della giornata di martedì 18 marzo vedrà un Acquario un po’ distratto in amore, messo in difficoltà dalla Luna in quadratura, mentre per i Gemelli sarà un periodo di leggerezza e ricco di emozioni positive con il partner. Il Leone sarà autocritico e severo con se stesso, soprattutto nelle relazioni sentimentali, mentre il Sagittario sentirà una forte spinta a mettersi in gioco.

Previsioni oroscopo martedì 18 marzo 2025 e classifica

Ariete: sarà una buona giornata per concentrarsi sui vostri progetti professionali. Le idee non mancheranno grazie a Mercurio, e potreste approfittarne per fare buoni passi avanti su alcuni ambiziosi progetti.

In amore la connessione con il partner sarà molto interessante grazie a Venere. Se siete single, apritevi alle novità e a nuove conoscenze. Voto - 9️⃣

Toro: la posizione sfavorevole della Luna potrebbe portare qualche incertezza in amore secondo l'Oroscopo. Cercate di essere più aperti al dialogo. Sul fronte professionale avrete buone idee e basi discrete su cui partire per i vostri progetti. Attenzione però a non avere troppa fretta. Ragionate bene su ogni passo che deciderete di compiere. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un martedì di leggerezza e belle emozioni con la persona che amate. Venere illuminerà il vostro rapporto, permettendovi di trovare il giusto pretesto per trascorrere momenti di piacevole intesa con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In quanto al lavoro chiaritevi le idee prima di agire. Siate sicuri delle decisioni che prenderete. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti verso la persona che amate. Prendetevi del tempo per capire questa situazione, e cercate di dare nuova luce alla vostra relazione di coppia.

In ambito professionale questo periodo sarà un po’ rigido, ma utile per riuscire a progredire nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: la vostra creatività sarà invidiabile in questo periodo, grazie alla posizione favorevole di Mercurio, in trigono dal segno amico dell'Ariete. In amore invece sarete piuttosto autocritici. La Luna in cattivo aspetto potrebbe indurvi in errore.

Fortunatamente però, Venere sarà favorevole, e vi aiuterà a comprendere dove sbagliate, e soprattutto come rimediare. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì discreta in amore grazie alla Luna in sestile dal segno dello Scorpione. Single oppure no, dimostrerete maturità nei confronti della persona che amate, costruendo un rapporto più sincero e autentico. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non porsi obiettivi troppo ambiziosi, che già sapete di non poter raggiungere. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che continuerà a non essere così brillante per voi nativi del segno. La permanenza di Venere in Ariete durerà ancora un po’, e non vi darà grandi occasioni d'amore con la vostra anima gemella.

Sul fronte professionale serviranno nuove idee. A volte però, ripartire dal basso potrebbe essere una buona soluzione per non commettere nuovamente gli stessi errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: settore professionale proficuo in questo periodo. Sarete geniali sotto certi punti di vista, con idee molto interessanti, che potrebbero portarvi lontano. Sul fronte amoroso il rapporto con la persona che amate si farà intenso grazie alla Luna. Arriveranno momenti di passione, ma anche di crescita e comprensione, utili per solidificare il vostro legame. Voto - 9️⃣

Sagittario: Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi spingerà a mettervi in gioco in campo sentimentale. Soprattutto se siete single, rivelerete la parte migliore di voi per riuscire a convincere la vostra fiamma, e rimediare un appuntamento.

In quanto al lavoro, sentirete l'esigenza di fare di più, e dare un contributo più massiccio alle vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner continua a non essere molto convincente per via di Venere, ciò nonostante, potrebbe essere un buon momento per comprendere cosa non funziona nella vostra storia d'amore. Nel lavoro affrontare ogni ostacolo con pazienza permetterà di trasformare le difficoltà in preziose opportunità di crescita. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo sottotono in amore a causa della Luna in quadratura. Sarete un po’ distratti verso la persona che amate, trascurando i suoi bisogni.

Attenzione a non causare discussioni che potreste facilmente evitare. In campo professionale porterete avanti i vostri progetti con soddisfazione, grazie anche agli ottimi risultati che riuscirete a portare a casa. Voto - 7️⃣

Pesci: l'astro argenteo sarà in ottimo aspetto per voi in questa giornata di martedì. La primavera è ormai alle porte, e voi sarete pronti a sbocciare e regalare attimi di felicità alla persona che amate. Sul fronte professionale riuscirete a dire la vostra in quel che fate, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 8️⃣