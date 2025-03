L'oroscopo di martedì 18 marzo prospetta una giornata di contrasti, con alcuni segni pronti a muoversi con energia e altri più inclini all’introspezione. Ariete e Gemelli troveranno stimoli interessanti per i loro progetti in corso, mentre Bilancia e Pesci dovranno fare i conti con emozioni più profonde.

Un riferimento pop per ogni segno, in linea con le previsioni zodiacali

Acquario – Come in Synecdoche, New York di Charlie Kaufman, vi sentirete in un labirinto di pensieri e possibilità. Cercate di non perdervi nei dettagli e mantenete la visione d’insieme.

Avete la sensazione di camminare su un filo sospeso nel vuoto. La stabilità è importante, ma non abbiate paura di rischiare per inseguire ciò che vi fa sentire vivi.

Ariete – Come in Accattone di Pier Paolo Pasolini, vi troverete di fronte a prove che metteranno alla prova la vostra determinazione. Dovrete lottare per mantenere l’equilibrio tra ambizione e necessità, senza perdere di vista i vostri valori. La giornata vi metterà alla prova, costringendovi a trovare soluzioni fuori dagli schemi. Vi sentirete come un lottatore di strada, pronti a sfidare il destino per ottenere ciò che desiderate. Non abbiate paura di cambiare direzione se necessario.

Bilancia – La giornata avrà il ritmo di Hannah e le sue sorelle di Woody Allen, con emozioni in bilico tra nostalgia e speranza.

Non abbiate paura di mettere in discussione alcune scelte passate. Una giornata di domande senza risposte immediate. Forse ciò che cercate non è fuori, ma dentro di voi. Prendetevi un momento per ascoltare ciò che il vostro istinto vi sta sussurrando da tempo.

Cancro – Come in La strada di Federico Fellini, vi sembrerà di dover attraversare un percorso fatto di incertezze e piccoli miracoli.

Ogni incontro di oggi potrà rivelarsi più significativo di quanto immaginate. Una giornata fatta di alti e bassi emotivi, in cui vi sembrerà di dover rincorrere continuamente qualcosa. Prendetevi del tempo per riflettere, senza lasciarvi trascinare dall’ansia di dover dimostrare sempre qualcosa agli altri.

Capricorno – La giornata avrà la tensione drammatica di La promessa di Sean Penn, con scelte da compiere che avranno un impatto a lungo termine.

Non rimandate le decisioni importanti. Un confronto potrebbe mettervi davanti a verità scomode. Non fuggite, ma affrontate le cose con maturità. Non tutto può essere controllato, e oggi è il momento di accettare questa realtà.

Gemelli – Vi sentirete come i protagonisti di I 400 colpi di François Truffaut, sospesi tra la voglia di ribellione e il desiderio di trovare il vostro posto nel mondo. Seguite l’istinto, ma senza perdere il senso della direzione. Sarete sospesi tra l’istinto di agire e il timore di sbagliare. Oggi sarà importante prendere una decisione netta, senza rimandare oltre. Anche se la strada è incerta, il movimento è sempre meglio dell’immobilismo.

Leone – Con l’intensità di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, la giornata vi porterà a confrontarvi con la vostra immagine pubblica e con il modo in cui gli altri vi percepiscono.

Siate onesti con voi stessi. L’orgoglio potrebbe impedirvi di chiedere aiuto, ma oggi è il momento di capire che nessuno può farcela da solo. Accettare una mano tesa non significa essere deboli, ma semplicemente riconoscere il valore della condivisione.

Pesci – Vi sembrerà di vivere in Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, sospesi tra realtà e immaginazione. Accogliete i messaggi che la giornata vi invia, potrebbero rivelarsi illuminanti. Qualcosa vi spingerà a scavare nel vostro passato per trovare risposte. Va bene guardare indietro, ma senza restare intrappolati nei rimpianti. Il vero cambiamento nasce dalla capacità di lasciar andare.

Sagittario – Con la libertà di Easy Rider di Dennis Hopper, sentirete il bisogno di cambiare aria e inseguire un’avventura.

Seguite il vostro istinto, ma fate attenzione a non lasciarvi trasportare dall’euforia del momento. Il desiderio di fuga potrebbe farsi sentire più forte del solito. Se vi sentite in gabbia, trovate un modo per riconquistare la vostra libertà senza stravolgere tutto. A volte basta cambiare prospettiva.

Scorpione – Come in Oldboy di Park Chan-wook, vi sentirete spinti a risolvere un enigma interiore che vi perseguita da tempo. Non abbiate paura di affrontare la verità, anche se potrebbe essere scomoda. Le sfide di oggi vi faranno capire quanto siete capaci di resistere e adattarvi. Anche nelle difficoltà, troverete una via d’uscita, a patto di non lasciarvi trascinare da pensieri autodistruttivi.

Toro – Come in L'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi, la giornata vi spingerà a riflettere sulle basi della vostra sicurezza. A volte è necessario tornare alle origini per capire dove si vuole andare. Un senso di precarietà potrebbe accompagnarvi, spingendovi a rivalutare alcune certezze. Non temete di ricominciare da capo: ogni caduta può diventare l’inizio di qualcosa di nuovo, a patto di trovare la forza di rialzarsi.

Vergine – Come in La Donna che Visse Due Volte di Alfred Hitchcock, vi troverete di fronte a una realtà che sembra sdoppiarsi. Seguite la logica, ma non trascurate ciò che il vostro cuore vi suggerisce. Sentirete il bisogno di liberarvi da qualcosa che vi opprime, ma troverete resistenze dentro e fuori di voi. Non tutti capiranno le vostre scelte, ma ciò che conta è che siano allineate con il vostro vero sentire.