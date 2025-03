L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo si sviluppa sotto un quadro astrologico di rilievo con Mercurio congiunto a Venere e Sole in sestile con Urano. I Gemelli bramano il cambiamento, mentre il Toro deve eliminare il superfluo. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali dal 10 al 16 marzo.

Previsioni astrologiche della settimana 10-16/3

Ariete – L'Oroscopo settimanale dice che da tempo aspettate un segnale che vi aiuti a capire quale direzione prendere, e nei prossimi giorni tutto diventerà più chiaro. Gli alti e bassi emotivi lasceranno spazio a una maggiore stabilità, mentre le tensioni in ambito familiare e sentimentale si dissolveranno.

Sarà il momento ideale per dare spazio a nuove idee, progetti e persino viaggi. L’energia mentale non vi mancherà: approfittatene per dare una svolta alla vostra vita.

Toro – Dovrete focalizzarvi su ciò che è essenziale, eliminando il superfluo. Non lasciatevi condizionare dalle critiche e seguite il vostro istinto. Per i single, l’amore potrebbe essere dietro l’angolo, ma sarà necessario mettersi in gioco, magari attraverso nuove conoscenze e conversazioni. È ancora un periodo delicato, quindi mantenete alta l’attenzione. Gli impegni non mancheranno, e sarà importante riorganizzare gli spazi e gestire il tempo con equilibrio. Alcuni giorni potrebbero risultare stressanti: rallentate il ritmo e non affrontate tutto con troppa fretta.

Gemelli – State consolidando nuove certezze e abitudini. C'è un forte desiderio di cambiamento. Fate attenzione a non idealizzare troppo ciò che desiderate: a volte, la realtà può rivelarsi diversa dalle aspettative. Questa settimana sarà propizia per iniziare nuovi percorsi, che si tratti di una dieta, un trasferimento, nuove conoscenze o opportunità professionali.

Non ponetevi limiti e puntate in alto. Qualche tensione in famiglia potrebbe richiedere un po’ di pazienza.

Cancro – Sarà una settimana di ripresa, in cui dubbi e incertezze finalmente svaniranno. L'oroscopo settimanale dice che affrettare i tempi potrebbe rivelarsi controproducente, quindi meglio procedere con calma. Dedicate del tempo a voi stessi, magari trascorrendo momenti in mezzo alla natura, con la famiglia o il partner, oppure rilassandovi con un buon libro o una serie TV.

La vostra energia tornerà a crescere e ritroverete quella motivazione che credevate perduta. In amore, chi è in coppia vivrà momenti particolarmente intensi.

Leone – La settimana porterà maggiore serenità nella vostra vita privata. Il desiderio di allontanarvi dal caos sarà forte, ma evitate decisioni impulsive. Non seguite la massa e rimanete concentrati sui vostri obiettivi. Sarà il momento giusto per pianificare progetti di coppia o a lungo termine, senza però mettere troppa fretta agli eventi. La forma richiederà un po’ di attenzione: potreste essere soggetti a mal di testa o tensioni muscolari. Per rilassarvi, concedetevi momenti di svago con letture e attività nuove.

Vergine – Vi sentite come se steste correndo una maratona, e la stanchezza si fa sentire.

La settimana metterà in primo piano le questioni personali. Chi lavora potrebbe sentirsi insoddisfatto e desiderare un cambiamento, magari con maggiori opportunità e una retribuzione migliore. Nulla è perduto, e questi giorni vi offriranno il tempo necessario per riflettere sulle scelte future. Potreste assistere a un cambiamento inaspettato che vi aiuterà a rallentare un po’. Se vivete in una zona immersa nel verde, approfittate della natura per rigenerarvi e ritrovare il vostro equilibrio.

Bilancia – Saranno giorni particolari, segnati da qualche incertezza e da pensieri difficili da gestire. Da tempo cercate di convincervi che tutto sia sotto controllo, ma potreste avvertire un senso di stanchezza e frustrazione crescente.

La voglia di lasciarvi tutto alle spalle sarà forte, ma niente panico: è il momento di riorganizzare la vostra quotidianità e stabilire confini più chiari. Ogni fase della vita porta con sé cambiamenti, e accettarli sarà il primo passo per ritrovare l’equilibrio.

Scorpione – La settimana potrebbe risultare un po’ faticosa. Vi sentirete vincolati da una situazione che ormai si trascina da troppo tempo, rischiando di mettere alla prova la vostra pazienza. Cercate di non lasciarvi sopraffare dalla negatività e mantenete alta l’attenzione: sarà necessario proteggervi da possibili imprevisti. In amore, le relazioni di coppia potrebbero attraversare un momento delicato, con un senso di incomprensione e distanza.

Per risollevarvi, provate a prendervi cura di voi stessi e a rinnovare la vostra immagine: un cambiamento esteriore può aiutare anche l’umore.

Sagittario – I rapporti con partner, familiari e colleghi saranno al centro di questa settimana, che si prospetta piuttosto altalenante. In alcune giornate potreste ritrovarvi a fare i conti con dubbi profondi, mentre in altre dovrete gestire piccoli fastidi fisici. Sarà fondamentale non lasciarsi sopraffare dalla fatica: anche se le difficoltà non mancano, è importante andare avanti con determinazione. Il fine settimana porterà un po’ di serenità e qualche sorpresa positiva per le coppie più unite. Alcune relazioni, invece, sembrano in crisi e potrebbero andare incontro a un distacco definitivo.

Sul lavoro o nello studio, evitate di sovraccaricarvi: ogni cosa ha il suo limite.

Capricorno – Chi vive lontano dal caos avrà modo di godere di una settimana più tranquilla, dedicata alla riflessione e a importanti considerazioni sul futuro. In amore, il periodo passato non è stato particolarmente brillante, ma con il giusto impegno si potranno costruire basi più solide per il futuro. Chi ha un’attività potrebbe trovarsi di fronte a una fase di rallentamento, ma presto arriveranno notizie incoraggianti. Se state lavorando a un nuovo progetto, continuate su questa strada con determinazione. Chi ha figli piccoli dovrà gestire qualche capriccio o momento di agitazione.

Acquario – Con l’arrivo della primavera cresce il desiderio di novità e di maggiore benessere.

Approfittate delle belle giornate per trascorrere più tempo all’aria aperta, rigenerandovi nella natura. Anche se alcune restrizioni o difficoltà potrebbero limitarvi, cercate sempre di fare il possibile per non perdere slancio. Un po’ di shopping potrebbe aiutarvi a risollevare l’umore, così come dedicare tempo alle vostre passioni. I malesseri degli ultimi tempi, come mal di testa o spossatezza, tenderanno ad attenuarsi. In amore, le coppie che hanno vissuto momenti di tensione riusciranno a ritrovare l’intesa, mentre per i single potrebbe esserci un interesse non corrisposto: meglio concentrarsi su altro.

Pesci – Questa sarà una settimana ricca di stimoli e opportunità. Avete una grande capacità di adattamento, ma spesso la vostra autostima vi frena.

Ora è il momento di lasciarsi alle spalle il passato e guardare avanti con maggiore fiducia. Concentratevi su ciò che vi fa stare bene e vi appaga davvero, senza sacrificarvi troppo per gli altri. Potrebbero nascere nuove conoscenze attraverso conversazioni online, e non è escluso che da un incontro casuale possa nascere qualcosa di interessante.