L'oroscopo dell'8 e 9 marzo prevede un weekend interessante, sotto l'influenza della Luna in Cancro. Secondo le stelle, in questo fine settimana le previsioni astrali sono positive per il Leone, che sarà travolto dalla passione. I Pesci, invece, potrebbero sentirsi stanchi e nostalgici. Approfondiamo le previsioni astrologiche di questo fine settimana.

Previsioni astrologiche weekend 8-9 marzo

Ariete – L'Oroscopo del fine settimana consiglia di concedervi una pausa perché, indipendentemente dalla sua durata, vi aiuterà a ricaricare le energie e a capire quanto siete davvero legati a un determinato lavoro o a una passione.

Approfittate del fine settimana per dedicarvi ad altro, lasciando da parte le preoccupazioni e trovando un po’ di pace interiore. Il passato non si può cambiare, ma il futuro è ancora nelle vostre mani.

Toro – Non ha senso preoccuparsi in anticipo per qualcosa che potrebbe anche non accadere. Lasciate che le cose seguano il loro corso e prendetevi del tempo per voi. Questo fine settimana sarà l’occasione perfetta per ritrovare nuovi stimoli, fissare obiettivi e riscoprire passioni dimenticate. Se volete davvero andare avanti, dovete essere i primi a crederci.

Gemelli – Alcune questioni in sospeso necessitano di essere affrontate e risolte definitivamente. Rimandare non servirà a nulla. Queste giornate vi porteranno a riflettere su quanto accaduto di recente, spingendovi a fare un bilancio della situazione.

Dalla prossima settimana sarà utile cambiare approccio: un’emozione intensa o una notizia importante potrebbe arrivare presto.

Cancro – Vi sentirete meno stressati e più determinati a dare il via a quel cambiamento che da tempo desiderate. Tutto si fa leggero e migliore. La mente è più lucida, il corpo più prestante. Tempo di sbocciare, come un fiore primaverile.

Avete eliminato alcune abitudini negative e questo vi sta aiutando a ritrovare un equilibrio migliore. Una trasformazione, sia interiore che esteriore, è in atto e si manifesterà appieno nei prossimi mesi. In queste giornate avrete voglia di sperimentare e di uscire dagli schemi.

Leone – La passione è il motore della vita, senza di essa tutto diventa più piatto e privo di stimoli.

Ultimamente potreste sentirvi scoraggiati o annoiati, ma questo fine settimana vi offrirà l’opportunità di fare chiarezza. Una riflessione profonda vi aiuterà a stabilire nuovi obiettivi. Per raggiungere un traguardo, è fondamentale sapere quale direzione prendere.

Vergine – Meglio pensare in grande che accontentarsi di qualcosa che non vi soddisfa. Questo weekend sarà perfetto per riflettere e riorganizzare alcuni aspetti della vostra vita. L’amore di coppia sembra aver perso un po’ di slancio, ma non aspettate che sia l’altro a fare il primo passo: prendete l’iniziativa e riaccendete la passione.

Bilancia – Un tema sentimentale o familiare vi preoccupa da tempo e ora è il momento di affrontarlo.

Alcune situazioni incerte devono essere chiarite per riportare l’equilibrio. Le ultime giornate vi hanno dato un po’ di stabilità e ora avete la possibilità di concludere la settimana nel migliore dei modi. Serve solo un po’ più di fiducia.

Scorpione – Un confronto o una semplice parola potrebbe toccarvi nel profondo, portandovi sollievo dopo un periodo complesso. Vi portate sulle spalle il peso di mesi difficili, ma nulla è perduto. Questo fine settimana sarà l’occasione giusta per rilassarvi e ritrovare un po’ di serenità. Avete accumulato molto stress e il corpo ne sta risentendo: cercate un modo per ricaricare le energie.

Sagittario – Avete bisogno di staccare e di respirare un po’ di libertà.

Se negli ultimi giorni siete stati assorbiti da impegni familiari o lavorativi, ora è il momento di pensare a voi stessi. Una passeggiata all’aria aperta, in un parco o in riva al mare, vi aiuterà a ritrovare l’equilibrio. Anche la socialità sarà un toccasana: non isolatevi.

Capricorno – La zona di comfort in cui vi siete rifugiati vi ha protetto per un po’, ma ora è tempo di rimettersi in gioco. Questo fine settimana sarà ideale per riprendere in mano alcuni progetti e pensare a come proseguire. Lasciate però da parte le responsabilità più pesanti per qualche giorno. Un ricordo o una canzone vi farà provare un po’ di nostalgia.

Acquario – In questi giorni avete fatto molte cose controvoglia e ora sentite il bisogno di un cambiamento.

Sfruttate questo fine settimana per riflettere e capire in che direzione volete andare. In amore, le coppie affiatate vivranno momenti intensi e romantici. Qualcuno potrebbe pensare a voi e farsi vivo inaspettatamente.

Pesci – Un po’ di stanchezza e nostalgia potrebbero accompagnarvi in queste giornate. Ripenserete a eventi del passato, ma cercate di non lasciarvi intrappolare nei ricordi. A volte il passato sembra più bello solo perché è ormai lontano, ma il futuro può riservare sorprese altrettanto piacevoli. Potrebbero esserci delle uscite in programma, magari un appuntamento speciale o un incontro significativo.