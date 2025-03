Venerdì 28 marzo si apre con un’energia tutta nuova. L’aria è più leggera, la primavera si fa sentire e alcuni segni sembrano davvero sintonizzati su questa vibrazione positiva. I Pesci brillano per empatia e creatività, guidati da un’intuizione fuori dal comune. L’Ariete è carico e deciso, pronto a lasciarsi alle spalle qualche incertezza. Per la Bilancia si schiariscono alcuni dubbi, soprattutto in ambito affettivo. Occhio al Leone, che potrebbe vivere un momento di slancio, ma solo se lascia un po’ da parte l’orgoglio. Di seguito le previsioni dell'oroscopo segno per segno.

L’oroscopo di venerdì 28 marzo: Leone protagonista, alti e bassi per il Cancro

♈ Ariete (Voto: 9) Giornata da prendere al volo: se avete in mente qualcosa da dire o da proporre, è il momento. Al lavoro c’è chi vi ascolta con più attenzione del solito. In amore, lasciate spazio al gioco e alla leggerezza, senza pianificare tutto. L’energia fisica è alta, ma evitate colpi di testa, soprattutto nelle ore centrali.

♉ Toro (Voto: 7) Cercate un equilibrio tra ciò che volete e ciò che vi fa stare bene. Non tutto deve essere perfetto. In amore serve pazienza, soprattutto se l’altra persona non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Attenzione alla tentazione di rifugiarvi nel comfort food: oggi più che mai, moderazione.

♊ Gemelli (Voto: 8) Qualcosa cambia, e stavolta in meglio. Una chiacchierata vi illumina su una scelta da fare, anche se non sarà tutto immediato. L’amore? Vivetelo senza troppe aspettative. Energia mentale al top, ma prendetevi una pausa ogni tanto. Il fine settimana si avvicina, iniziate a staccare.

♋ Cancro (Voto: 6) Un po’ su, un po’ giù.

La giornata parte lenta, ma non abbattetevi. Alcune tensioni in famiglia o con un ex potrebbero riemergere. Meglio concentrarsi su piccoli compiti pratici e lasciare le decisioni pesanti a lunedì. Non isolatevi troppo: anche un messaggio può cambiare l’umore.

♌ Leone (Voto: 8) State tornando protagonisti. E lo sentite. Oggi però attenzione a non voler avere sempre ragione, soprattutto sul lavoro.

Se riuscite a mettervi in ascolto, tutto gira meglio. In amore c’è voglia di fare sul serio, ma evitate di forzare i tempi. Buona la forma fisica, sfruttatela per muovervi un po’.

♍ Vergine (Voto: 7) Tante cose da fare, ma serve ordine. Siete un po’ distratti e rischiate di dimenticare qualcosa d’importante. In amore c’è chi aspetta un vostro gesto. Se vi sentite sotto pressione, concedetevi un pomeriggio più soft. Attenzione allo stress: il corpo vi parla, ascoltatelo.

♎ Bilancia (Voto: 8) Le nuvole si diradano, soprattutto in amore. Qualcosa che vi tormentava inizia a sembrare meno pesante. Sul lavoro piccoli progressi, anche se i risultati veri arriveranno più avanti. Un po’ di equilibrio ritrovato fa bene anche al fisico: approfittatene per dedicarvi a voi.

♏ Scorpione (Voto: 7) Giornata utile per rimettere a posto alcune cose lasciate in sospeso. In amore c’è intensità, ma anche qualche momento in cui preferite stare per conto vostro. Va bene così, purché non chiudiate tutte le porte. Mente lucida per gestire le finanze, ma evitate reazioni impulsive.

♐ Sagittario (Voto: 8) C’è voglia di evadere, anche solo mentalmente. Se potete, prendetevi del tempo per qualcosa che amate fare. Un’amicizia potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. L’amore è più sereno se non vi sentite legati. Buona energia, ma occhio agli eccessi del weekend che si avvicina.

♑ Capricorno (Voto: 9) Determinazione alle stelle. Oggi avete una marcia in più, soprattutto in ambito lavorativo.

Occhio solo a non farvi prendere troppo dal controllo. In amore c’è qualcuno che osserva i vostri gesti più che le parole. Salute solida, ma non dimenticate di respirare: il weekend è vicino.

♒ Acquario (Voto: 7) Vi sentite un po’ fuori sincrono, ma niente panico. È solo una fase di assestamento. In amore meglio evitare polemiche, specialmente su cose del passato. Sul lavoro arriva una notizia che vi fa riflettere. Mente brillante, ma serve più attenzione al corpo. Fate qualcosa che vi rigenera.

♓ Pesci (Voto: 10) Empatici, ispirati, leggeri. È uno di quei giorni in cui tutto sembra fluire nel verso giusto. In amore siete magnetici, qualcuno potrebbe aprirsi proprio oggi con voi. Creatività alle stelle anche sul lavoro: sfruttatela per proporre idee nuove. Il vostro corpo vi ringrazia se lo ascoltate.