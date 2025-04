L'oroscopo del giorno 1 maggio 2025 annuncia l'inizio di un nuovo mese che per molti segni zodiacali coincide con un nuovo inizio. Maggio entra in scena con la Luna in Cancro, portando con sé un'atmosfera sensibile, protettiva e introspettiva. Gran parte del focus slitta su temi come la casa, la famiglia, le radici e il nutrimento (fisico ed emotivo). Il segno zodiacale favorito dalle stelle è proprio il Cancro, seguito dalla Vergine, dai Pesci e dallo Scorpione.

Classifica e oroscopo del 1° maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. L'aspetto di Plutone porta a trasformare delle abitudini.

In questo periodo instaurare legami profondi e costruttivi vi risulta particolarmente difficile. Essendo tra i segni più aperti al contatto umano, state soffrendo più di altri la mancanza di stimoli sociali autentici. La notte il riposo è disturbato da pensieri pesanti e sogni agitati, segno che la mente è sovraccarica di preoccupazioni. L’incertezza sul futuro vi crea ansia, anche perché siete circondati da notizie poco incoraggianti. Cercate di proteggervi, prendendo le distanze da chi diffonde solo negatività: circondarsi di persone costruttive è essenziale per ritrovare un po’ di pace. Liberatevi da ciò che vi fa male e fate spazio a progetti nuovi, stimolanti e pieni di luce. Passo dopo passo, ritroverete l’energia di cui avete bisogno per tornare a sorridere davvero.

1️⃣1️⃣- Ariete. Mercurio spinge a parlare, ma fatelo con tatto. La vostra mente è sempre attiva e alla ricerca di stimoli, ma molto dipende da ciò con cui la nutrite. Se vi lasciate travolgere da un flusso costante di cattive notizie, è normale sentirvi sopraffatti dalla tristezza. Per affrontare al meglio questo nuovo mese, cercate di partire con uno spirito più fiducioso, lasciando spazio ai pensieri positivi. Il fine settimana porterà una bella occasione da cogliere, specialmente venerdì, che si presenta favorevole per dare avvio a un progetto entusiasmante. L’amore, il lavoro e le finanze saranno al centro di piccoli ma significativi cambiamenti. Sfruttate questa fase per valorizzare le vostre capacità e tenere sotto controllo l’irritabilità, che potrebbe emergere in maniera improvvisa.

1️⃣0️⃣- Capricorno. Il periodo non è dei più brillanti e forse vi sentite ancora appesantiti dagli eventi recenti. C’è un senso di confusione che vi lascia in bilico, ma questa giornata può rappresentare l’inizio di una lenta ma costante ripresa. Rafforzare i legami conta, il problema è che l’opposizione con Plutone potrebbe evidenziare tensioni di potere. È importante iniziare a guardare avanti con più fiducia, abbandonando il pessimismo che spesso vi frena. Ricordate che tutto parte dalla mente: seminare pensieri positivi significa prepararsi a raccogliere frutti migliori. I miglioramenti arriveranno, ma richiedono tempo e pazienza. Alcuni di voi potrebbero provare nostalgia per una relazione del passato, ma è il momento di lasciarsela alle spalle.

Da venerdì provate a voltare pagina e rimettere voi stessi al centro della vostra vita.

9️⃣- Toro. Con il Sole nel segno e la Luna in Cancro, l'attenzione è incentrata interamente sulla comunicazione e sulle relazioni strette. Con il passare del tempo, state imparando molto su di voi e sugli altri. Le sfide vissute negli ultimi anni vi hanno resi più forti, anche se alcune ferite non si sono ancora completamente rimarginate. In questa giornata potrete iniziare a scrollarvi di dosso parte delle preoccupazioni che vi hanno accompagnato nei mesi scorsi, ma sarà un percorso graduale. Il modo in cui affronterete le prossime ore dipenderà anche da come gestirete alcune questioni irrisolte. Rimuginate ancora su scelte passate che non vi convincono del tutto, ma cercate di non lasciarvi bloccare.

I cuori solitari sognano di innamorarsi come una volta: il tempo per il sentimento arriverà, e porterà con sé anche la passione.

8️⃣- Sagittario. Plutone in Acquario potrebbe spingervi a trasformare dinamiche profonde. Ci sono giornate in cui nulla sembra andare per il verso giusto, e altre in cui pensate che la colpa sia solo vostra. In famiglia le tensioni si accumulano e spesso vi trovate a dover gestire discussioni continue, anche su questioni di poco conto. Questa situazione vi sta portando all’esasperazione. Il consiglio è semplice: non sprecate energie in battaglie inutili, ignorate le provocazioni e seguite la vostra strada senza lasciarvi trascinare nel caos. Nel corso della giornata potrebbe arrivare un momento di tregua, utile per ritrovare un po’ di serenità.

Qualcosa potrebbe finalmente muoversi anche per chi vive da solo ed è in attesa di una novità importante.

7️⃣- Gemelli. Giove nel segno vi rende espansivo, però c'è la Luna in Cancro a convogliare tutta l’attenzione su finanze e sicurezza emotiva. Vi trovate a vivere un’alternanza di emozioni forti: momenti di entusiasmo si alternano a fasi di maggiore vulnerabilità. La vostra sensibilità, già spiccata di natura, in questo periodo è amplificata. Nonostante ciò, c’è un’energia positiva che sostiene i vostri progetti e vi offre piccoli spunti di crescita, anche dal punto di vista economico. Approfittate di questa giornata per togliervi qualche soddisfazione, anche piccola. Potreste ricevere una telefonata o un messaggio da qualcuno che conta per voi.

Il desiderio di partire, di lasciarsi andare, è forte e potrebbe farsi sentire anche in ambito sentimentale. Le coppie stabili vivranno momenti intensi, mentre i single dovranno ancora pazientare un po’: il periodo più favorevole arriverà con l’estate. Anche sul lavoro si iniziano a intravedere movimenti positivi.

6️⃣- Leone. Se Marte favorisce lo sprint, la Luna in Cancro invita ad essere più prudenti e razionali. Siete pronti a ripartire con un nuovo slancio. Maggio rappresenta da sempre un periodo favorevole per voi, e anche questa volta non farà eccezione. Chi ha attraversato una separazione o una perdita potrà finalmente ritrovare energia e luce interiore, tornando a sentirsi forte e vitale.

Non cercate mai di cambiare per compiacere gli altri: andate bene così come siete. La vita è preziosa, quindi seguite ciò che vi fa battere il cuore. Se qualcosa vi tormenta, parlatene apertamente. Alcuni di voi stanno coltivando un’idea interessante: è il momento di crederci davvero e portarla avanti con impegno.

5️⃣- Bilancia. Questa è la giornata ideale per rimettere ordine in alcune questioni rimaste in sospeso, soprattutto in ambito economico. Potreste sentirvi più sensibili al giudizio altrui. Usate Venere in Pesci per mantenere l’equilibrio. Nonostante abbiate attraversato fasi di fragilità emotiva, state recuperando entusiasmo e passione. Le buone abitudini e la costanza aprono sempre la strada al successo.

Siate proattivi: non aspettate che le cose accadano da sole. Anche se il lavoro o i progetti sembrano in pausa, presto qualcosa si smuoverà. Maggio porterà nuove opportunità e vi permetterà di superare gli ostacoli che finora vi hanno rallentato.

4️⃣- Scorpione. Gli aspetti astrali di queste 24 ore vi rendono profondamente intuitivi. Esplorate la vostra spiritualità o viaggiate (anche mentalmente). In ogni relazione servono affetto e ascolto reciproco. Liberatevi senza esitazione dei legami sbilanciati o tossici, perché non fanno altro che prosciugare le vostre energie. Approfittate della giornata per mettere ordine dentro e fuori, eliminando ciò che non vi serve più. Quella sensazione opprimente che blocca la vostra creatività tenderà a svanire, lasciando spazio a nuove ispirazioni.

Il mese sarà in netto miglioramento. Chi è solo da tempo potrebbe fare incontri interessanti, mentre per le coppie consolidate l'intesa sarà forte.

3️⃣- Pesci. Venere e Saturno nel segno, insieme alla Luna in Cancro, creano un’energia romantica e creativa. Sapete riconoscere la bellezza nelle piccole cose, e questo vi rende speciali. La vostra immaginazione sarà particolarmente vivace e creativa, spingendovi a superare limiti che pensavate invalicabili. Anche se vi sentite spinti da pensieri concreti come il lavoro o le finanze, state per vivere un periodo fatto di belle sorprese. Da questo giovedì in poi potrebbe arrivare qualche nuova connessione sociale o contatto interessante. Tenetevi pronti: la vostra mente brillante farà la differenza.

2️⃣- Vergine. La Luna in Cancro attiva il settore delle amicizie e dei sogni futuri. Connettetevi con persone che condividono i vostri stessi valori, ma senza farvi trascinare da emozioni altrui. Siete in piena fase di ripresa. Concentrati, pratici e determinati, riuscirete a gestire le sfide con lucidità, soprattutto a partire da venerdì. Anche chi ha perso una posizione lavorativa comincerà a vedere segnali incoraggianti. Adattarsi sarà importante: non perdete tempo a lamentarvi, ma trovate soluzioni nuove per distinguervi. Le energie non vi mancheranno e saprete canalizzarle in progetti solidi. Tornerete a dormire meglio e a desiderare relazioni più appaganti.

1️⃣- Cancro. La giornata vi vede protagonisti assoluti.

Vi sentite in forma, sicuri di voi e pronti a mostrarlo. I mesi passati vi hanno temprato e ora vi sentite più forti, con un’autostima che non lascia spazio ai dubbi. In queste ore potrebbero arrivare comunicazioni rilevanti da cogliere con attenzione. Le emozioni si fanno più profonde, inoltre Venere in Pesci ispira a esprimervi con dolcezza. Ascoltate il cuore e non sbaglierete. Le questioni legate al lavoro e alle finanze resteranno centrali anche nei prossimi giorni. Chi ha dovuto affrontare difficoltà professionali dovrà reinventarsi, ma avrà tutte le carte in regola per farlo. Mantenete la mente aperta: è lì che si nasconde il vostro vantaggio.

L'astrologia della giornata

Con la Luna in Cancro il 1° maggio 2025, la giornata sarà caratterizzata da un’energia emotiva, intima e protettiva, in contrasto con l’assertività di Marte in Leone e Mercurio in Ariete.

Gli aspetti più incisivi saranno il trigono Luna-Venere/Saturno in Pesci, che favorisce connessioni profonde e scelte responsabili, e la possibile opposizione Luna-Plutone in Acquario, che potrebbe portare tensioni trasformative. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) saranno particolarmente in sintonia con questa energia, mentre i segni cardinali (Ariete, Bilancia, Capricorno) potrebbero dover gestire conflitti tra emozioni e azione.