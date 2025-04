L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 aprile preannuncia giornate frenetiche per i nativi dei Gemelli. L'Acquario, invece, riprenderà il controllo della propria vita, mentre il Sagittario troverà una via d'uscita. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni settimanali segno per segno.

Previsioni dell'oroscopo per la settimana fino al 13/4

Ariete – L'Oroscopo settimanale vi trova alle prese con molte situazioni e vi sentite sopraffatti da una settimana ricca di alti e bassi. In amore potrebbero esserci state incomprensioni che hanno raffreddato il rapporto o portato a distanze difficili da colmare.

Se qualcosa per voi è davvero importante, lottate con determinazione per proteggerla. Non lasciate che gli altri vi mettano in ombra: rafforzate il vostro carattere, opponendovi con eleganza e fermezza, senza mai scendere a livelli di aggressività, né verbale né fisica. Per alcuni single questo periodo è fatto di flirt e avventure leggere, senza il desiderio di legami duraturi.

Toro – Siete alla ricerca della vostra strada. I liberi professionisti sentono il peso delle spese che aumentano mentre le entrate diminuiscono. Per superare questa fase di stallo, servono nuove idee e strategie. A volte basta poco per fare il salto di qualità e attirare clienti più generosi. In famiglia, l’atmosfera è tesa da un po’ e sarebbe il momento di affrontare la situazione e smettere di fossilizzarsi su problemi irrisolvibili.

Circondatevi di persone che possano ispirarvi e aiutarvi a crescere.

Gemelli – La settimana sarà frenetica, ma fate attenzione ai cambi di temperatura di questa primavera imprevedibile. Siete preoccupati per il vostro futuro e per quello di una persona cara, ma i pensieri negativi non aiutano. Date una scossa alla vostra quotidianità con un po’ di entusiasmo: organizzate un viaggio, rinnovate il guardaroba, curate il vostro aspetto.

Il desiderio di amare e di essere amati si fa sentire, ma chi è single fatica a trovare qualcuno di speciale.

Cancro – Alternate momenti di grande energia ad altri in cui persino camminare sembra faticoso. La vostra vita è segnata da alti e bassi, ma avete sempre saputo reagire con determinazione. Lasciate andare i rancori e chiarite eventuali malintesi.

Ricordate che il denaro non può contare più dei sentimenti e della famiglia. Se un amore si trascina senza evolvere, forse è il caso di guardare altrove. Sarete carichi di energia e in gran forma, quindi approfittatene per trascorrere del tempo all’aria aperta. Organizzate le finanze e accettate un nuovo incarico se ne presenta l’occasione.

Leone – Negli ultimi tempi vi sentite incerti e insoddisfatti, come se steste sprecando tempo prezioso. È il momento di riprendere in mano la situazione. Evitate di seguire pagine o persone che diffondono solo negatività. La primavera è il periodo ideale per fare pulizia, sia in casa che nella mente. Liberatevi di ciò che non vi serve più e lasciate andare i pensieri tossici.

L'insonnia potrebbe essere causata dalle preoccupazioni, quindi migliorate l’alimentazione con frutta, verdura e acqua a sufficienza. Muovetevi di più, una camminata vi farà bene.

Vergine – Di solito siete energici e determinati, ma ultimamente vi sentite inconcludenti e stanchi. Questa fase sta per terminare, quindi stringete i denti e resistete ancora un po’. Fate attenzione alle spese inutili e cercate nuovi modi per risparmiare tempo e denaro. Il benessere non va mai sacrificato per il lavoro o risparmiare. Chi ha figli potrà ricevere una bella soddisfazione, mentre chi si prende cura di un genitore anziano potrebbe sentirsi sopraffatto. La vita di coppia è instabile, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti se si decidessero a uscire di più.

Bilancia – Inizio di settimana teso, sia in famiglia che sul lavoro. Meglio restare concentrati ed evitare distrazioni. Le cose miglioreranno da giovedì in poi, permettendovi di rilassarvi un po’. Se avete un esame o un intervento in programma, trovate un modo per calmare i nervi, come una passeggiata nel verde o una sessione di meditazione. Una persona vicina sta affrontando un momento difficile: offrite il vostro sostegno senza giudicare. Non trascurate l’alimentazione e smettete di perdere tempo con l’ozio.

Scorpione – La settimana sarà impegnativa, con molte faccende da gestire sia in casa che fuori. Mantenete alta la guardia perché alcuni eventi potrebbero prendere una piega inaspettata.

Per evitare spiacevoli sorprese, non date nulla per scontato. Le spese sono tante, ma con l’arrivo della bella stagione la situazione potrebbe migliorare. Vi sentite stanchi di occuparvi sempre di tutto, quindi assegnate compiti anche agli altri: non deve sempre essere tutto sulle vostre spalle.

Sagittario – Finalmente si apre una via d’uscita che potrebbe cambiare il percorso monotono e faticoso degli ultimi tempi. La settimana sarà più dolce, con la possibilità di godervi qualche momento di piacere. In amore, l’intesa migliorerà e sarà più facile risolvere eventuali tensioni. In famiglia potrebbe servire il vostro aiuto: siate pazienti. Chi viaggia spesso potrebbe incontrare ritardi o imprevisti, quindi meglio prepararsi in anticipo.

Occhio alle allergie, perché il peggio non è ancora passato.

Capricorno – Settimana favorevole, soprattutto in amore. Chi è single potrebbe finalmente incontrare qualcuno di speciale, mentre chi è pronto a voltare pagina lascerà definitivamente il passato alle spalle. Attenzione, però, alle storie che si ripetono: non sempre vale la pena riprovarci. Le finanze restano instabili e potreste aver rinunciato a un acquisto desiderato. In questo periodo è meglio essere prudenti e rimanere con i piedi per terra. Concedetevi una coccola per ricaricare mente e corpo.

Acquario – Dopo un periodo difficile, finalmente riprendete il controllo della vostra vita. Lasciate andare i rancori e i ricordi negativi, perché è il momento di ricominciare con slancio.

Non accontentatevi di poco e puntate sempre in alto. In amore siete più fortunati di quanto pensiate, ma forse non riuscite a vederlo chiaramente. Una persona vicina tende a monopolizzare la vostra attenzione con i suoi problemi: avete il diritto di mettere dei confini. Cominciate a programmare una vacanza.

Pesci – La vostra mente è piena di pensieri e questo vi porta a dormire male, con il risultato che al mattino vi sentite stanchi e irritabili. Cercate di non ingigantire ogni problema. Sul lavoro o in famiglia potrebbero arrivare novità che, anche se inizialmente destabilizzanti, nel lungo periodo si riveleranno positive. Non esagerate con gli impegni: il vostro benessere mentale e fisico merita attenzione.

Le coppie potrebbero avere qualche discussione, ma il fine settimana porterà maggiore armonia. Uscite e divertitevi. Avete voglia di leggerezza e di un po’ di spensieratezza, magari gustando un buon gelato al mare.