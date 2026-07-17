L’oroscopo del mese di agosto 2026 è pronto a fare chiarezza su come potrebbero evolvere i settori della vita legati ad amore, lavoro e denaro. Il Sagittario vive un vero e proprio stato di grazia, dominando la scena grazie a una buona sorte straripante che regala successo e amori travolgenti. Al contrario, l’Acquario deve muoversi con cautela nei rapporti con i famigliari, pur beneficiando dell'ingresso di Venere che aiuta a ristabilire una piacevole armonia di coppia. La Vergine si trova invece in coda alla classifica, alle prese con fatiche burocratiche e tensioni varie; solo a fine mese vi sarà la svolta con l'arrivo del Sole nel segno.

Previsioni astrologiche di agosto, classifica e pagelle: il 3° posto conquistato dal Capricorno

12° posto Vergine. Le questioni burocratiche e professionali richiedono estrema cautela durante la prima parte di agosto, specialmente perché il transito di Mercurio suggerisce di rileggere bene ogni clausola per evitare intoppi con i colleghi. Solo agendo con flemma si possono superare le scadenze complesse, evitando che queste tensioni si riflettano tra le mura di casa. Nei sentimenti serve chiarezza assoluta, soprattutto ora che Venere spinge a pretendere verità nei rapporti di coppia ufficiali. I single farebbero bene a mettere da parte un pizzico di diffidenza se desiderano accogliere un amore reale, abbandonando l'abitudine di cercare difetti ovunque.

Fortunatamente, la seconda metà di agosto porta una svolta, con il Sole che fa il suo ingresso nel segno il 23 agosto e regala una ripartenza utile per ridefinire i progetti. I legami con i famigliari beneficiano di questa nuova energia, perfetta per ritrovare armonia e superare i vecchi malintesi nati in passato, mentre il bilancio economico si mantiene stabile e senza uscite impreviste. Voto globale 6:

Amore 5,7

Lavoro 5,9

Denaro 6,4.

11° posto Pesci. L'amore richiede una profonda revisione a causa della Luna piena nel segno il 28 agosto, un evento che spinge le coppie a parlare apertamente e senza alcuna ipocrisia. Questo culmine spinge a guardare in faccia la realtà, invitando i single a non perdere tempo dietro a persone sfuggenti o poco sincere.

Sul fronte lavorativo, la presenza di Saturno retrogrado suggerisce di gestire il denaro con estrema prudenza, rimandando gli investimenti rischiosi a periodi migliori. Le relazioni amicali offrono un ottimo rifugio dalle fatiche quotidiane, regalando serate piacevoli insieme a bella gente pronta a sostenere ogni iniziativa. Anche i rapporti con i figli richiedono ascolto e pazienza, evitando di imporre decisioni unilaterali che potrebbero creare inutili tensioni. Questa fase richiede di agire con calma, focalizzando l'attenzione solo sulle cose davvero importanti per il futuro, supportati da una situazione finanziaria discreta ma che impone comunque qualche rinuncia per sicurezza. Voto globale 6:

Amore 5,8

Lavoro 5,6

Denaro 6,6.

10° posto Gemelli.

La gestione della casa e dei beni comuni richiede massima attenzione all'inizio di agosto, soprattutto a causa di alcune spese impreviste che rischiano di appesantire il bilancio. Fortunatamente, il passaggio di Mercurio a metà mese sblocca una trattativa delicata, permettendo di trovare un accordo vantaggioso con i soci o con i colleghi. In ambito sentimentale si respira un'aria decisamente più leggera, ottimale per rinsaldare le coppie che hanno vissuto un periodo sottotono o di distanza. Per i single si aprono scenari interessanti durante i fine settimana, grazie a un fascino magnetico che attira attenzioni sincere e sguardi ammirati. I rapporti con i famigliari necessitano di una maggiore flessibilità, specialmente quando si tratta di organizzare eventi comuni o di gestire vecchie questioni rimaste in sospeso.

Affrontare gli impegni con ottimismo aiuta a superare agevolmente qualsiasi piccolo ostacolo, contenendo le uscite e limitando gli sprechi di risorse per i progetti futuri. Voto globale 6:

Amore 6,3

Lavoro 5,8

Denaro 5,9.

9° posto Cancro. I sentimenti tornano protagonisti grazie all'ingresso di Marte nel segno l'11 agosto, una sferzata di energia che riaccende la passione e favorisce le coppie desiderose di fare progetti importanti. Questo transito sprona i single a uscire dal guscio, favorendo la nascita di relazioni destinate a durare nel tempo. Nel lavoro si avverte il bisogno di cambiare aria o di chiedere un avanzamento, ma occorre muoversi con cautela per non urtare la suscettibilità di chi conta.

Le relazioni amicali offrono occasioni perfette per distrarsi, con inviti piacevoli che permettono di frequentare bella gente e di allargare i propri orizzonti. Anche in famiglia si respira un clima sereno, ideale per chiarire vecchi dissapori con i figli o con i parenti attraverso un dialogo costruttivo. La buona sorte assiste le scelte fatte con il cuore, e anche le entrate monetarie rispondono benissimo, garantendo la tranquillità necessaria per concedersi qualche piccolo lusso. Voto globale 7:

Amore 7,5

Lavoro 6,4

Denaro 7,1.

8° posto Scorpione. Le relazioni amicali e i contatti sociali vivono una fase di grande espansione fin dai primi giorni di agosto, portando occasioni uniche per stringere alleanze utili anche per il futuro.

Questo clima stimolante favorisce il superamento di vecchie incomprensioni con alcuni amici, ristabilendo un clima di fiducia reciproca molto piacevole. In amore la passione si fa sentire in modo intenso, spingendo le coppie stabili a fare passi importanti come l'acquisto di una nuova casa. I single possono fare affidamento su una forte carica attrattiva, ideale per fare colpo su una persona speciale senza troppi sforzi. Sul lavoro si profila una discreta stabilità, ma l'influsso dei pianeti lenti consiglia di non forzare i tempi e di attendere le risposte ufficiali con pazienza. I rapporti con i famigliari sono protetti e sereni, mentre il portafoglio beneficia di un ottimo equilibrio generale grazie a entrate regolari.

Voto globale 7:

Amore 7,4

Lavoro 6,6

Denaro 7,0.

7° posto Ariete. Il Sole stimola la voglia di emergere in ambito professionale, spingendo a lanciare nuove iniziative o a consolidare la propria posizione con l'aiuto di colleghi fidati. La determinazione è alta e permette di superare brillantemente alcuni ostacoli burocratici che avevano rallentato i progetti nelle settimane passate. Nei sentimenti trionfa l'armonia, con le coppie che riscoprono la gioia di pianificare un futuro comune basato sulla stabilità e sulla fiducia reciproca. I single si lasciano trasportare dall'entusiasmo, pronti a vivere un amore travolgente senza perdersi in inutili timori o vecchi schemi mentali. Anche i rapporti con i figli beneficiano di questa atmosfera positiva, favorendo una forte complicità e momenti di puro divertimento.

La buona sorte protegge gli spostamenti e le novità, portando ottime notizie entro la fine del mese, con una gestione del budget familiare davvero oculata e priva di preoccupazioni. Voto globale 7:

Amore 7,1

Lavoro 7,3

Denaro 6,6.

6° posto Acquario. L'amore e i legami di coppia beneficiano di un clima sereno a partire dal 6 agosto, quando Venere entra in Bilancia e regala una profonda armonia nelle relazioni affettive. Questa posizione favorisce il superamento dei vecchi dubbi, spingendo i single a frequentare bella gente e ad aprire il cuore a nuove avventure senza riserve. In ambito lavorativo si presenta l'occasione di risolvere un problema pratico che bloccava le attività, grazie all'aiuto prezioso di alcuni colleghi esperti.

I rapporti con i famigliari richiedono comprensione, specialmente se ci sono decisioni importanti da prendere riguardo alla gestione della casa o di una proprietà comune. Le relazioni amicali si rivelano stimolanti, con inviti a eventi che offrono momenti di grande allegria e spensieratezza. Questo periodo favorisce i chiarimenti e la stabilità generale, supportati da un recupero economico soddisfacente e rassicurante. Voto globale 7:

Amore 7,3

Lavoro 6,8

Denaro 6,9.

5° posto Leone. La Luna Nuova nel segno il 12 agosto segna una potente ripartenza, offrendo l'occasione ideale per ridefinire gli obiettivi personali e per accogliere i cambiamenti inevitabili con coraggio. Questa energia si riflette positivamente sul lavoro, dove i colleghi riconoscono il value delle proposte presentate, spianando la strada a futuri successi.

In amore si avverte il bisogno di superare l'orgoglio, affrontando i piccoli problemi di coppia con sincerità per ritrovare l'armonia perduta nei mesi scorsi. I single dovrebbero evitare di pretendere la perfezione, lasciandosi andare alla spontaneità degli eventi per vivere appieno un sentimento nascente. I rapporti in famiglia richiedono attenzione, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle finanze domestiche e le scadenze importanti. La buona sorte aiuta a risolvere ogni pendenza, anche se le uscite impreviste consigliano di evitare spese superflue. Voto globale 5:

Amore 4,7

Lavoro 5,4

Denaro 4,9.

4° posto Capricorno. Il lavoro e gli affari traggono grande vantaggio dai transiti di agosto, offrendo la possibilità di sbloccare contratti complessi e di avviare collaborazioni molto redditizie.

La mente corre veloce e permette di trovare soluzioni geniali a vecchi problemi burocratici, guadagnando la stima di tutti i colleghi. Nei sentimenti l'atmosfera si fa frizzante, con le coppie che riscoprono una forte complicità attraverso progetti comuni legati alla casa o a un trasferimento. I single secondo l'oroscopo si trovano circondati da attenzioni e possono scegliere di avviare una frequentazione stimolante, priva di complicazioni o gelosie inutili. Le relazioni amicali sono protette e offrono momenti di svago ideali per ricaricare le batterie dopo le fatiche settimanali. Anche i rapporti con i figli si rivelano sereni e ricchi di soddisfazioni, accompagnati da eccellenti entrate monetarie che coronano gli sforzi degli ultimi mesi.

Voto globale 8:

Amore 7,8

Lavoro 8,3

Denaro 7,9.

3° posto Toro. L'armonia in famiglia e la gestione serena della casa rappresentano i punti di forza di questo periodo, grazie a un clima di grande collaborazione e affetto tra tutti i componenti. Questo benessere si riflette positivamente anche sulla vita di coppia, dove l'amore trionfa e spinge a fare progetti importanti per consolidare il legame. Per i single si prospettano novità entusiasmanti, con la possibilità di fare conoscenze affascinanti tra la bella gente frequentata durante il tempo libero. In ambito professionale si avverte il bisogno di raccogliere i frutti dell'impegno passato, e alcune risposte ufficiali tanto attese potrebbero finalmente arrivare entro la fine del mese. Le finanze richiedono comunque una gestione accorta, evitando spese superflue o acquisti dettati solo dall'impulso. La buona sorte protegge le scelte importanti, garantendo entrate stabili e ottimi investimenti per il futuro domestico. Voto globale 8:

Amore 8,2

Lavoro 7,7

Denaro 8,1.

2° posto Bilancia. I sentimenti risplendono di luce propria a partire dal 6 agosto, grazie all'ingresso di Venere nel segno che regala fascino, carisma e una profonda armonia in tutte le relazioni. Le coppie vivono una fase meravigliosa, ideale per superare le vecchie incomprensioni e per consolidare l'unione con promesse importanti per il futuro. I single sono letteralmente irresistibili e possono fare strage di cuori in ogni occasione sociale, attirando persone sincere e appassionate. Sul lavoro la creatività è ai massimi livelli e permette di avviare trattative vantaggiose, trovando facilmente il sostegno di colleghi e collaboratori. I rapporti amicali sono intensi e ricchi di novità, con serate divertenti che cementano i legami storici. La famiglia offre un porto sicuro e tanto affetto in ogni circostanza, mentre un incremento del patrimonio personale testimonia un andamento economico davvero redditizio e soddisfacente. Voto globale 9:

Amore 9,2

Lavoro 8,7

Denaro 9,1.

1° posto Sagittario. La buona sorte accompagna ogni iniziativa in questo splendido agosto, spianando la strada verso successi duraturi sia nella vita privata sia in quella professionale. In amore il fascino è travolgente e permette ai single di fare breccia nel cuore della persona desiderata con estrema facilità e naturalezza. Le coppie stabili vivono momenti di intensa passione, riscoprendo una complicità profonda che permette di pianificare traguardi ambiziosi, come un matrimonio o un trasferimento. Sul lavoro la determinazione permette di concludere accordi finanziari di grande rilievo, consolidando la posizione economica e superando brillantemente la concorrenza. Le relazioni amicali sono brillanti e piene di entusiasmo, mentre la famiglia si stringe attorno con calore e orgoglio. Questo periodo rappresenta un vero stato di grazia sotto ogni punto di vista, coronato da guadagni straripanti che consolidano la ricchezza personale. Voto globale 10: