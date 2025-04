I jeans baggy saranno i veri protagonisti delle tendenze moda primavera 2025. Di recente il capo è stato indossato anche dalla showgirl Elena Santarelli. Inoltre, si potranno prendere in considerazione gli originali sandali infradito. Ora non resta che scoprire tutte le novità dei prossimi mesi.

Il capo must della primavera 2025

I jeans baggy sono davvero essenziali e non possono mai mancare nel guardaroba di ogni donna. Per chi non li conoscesse, si tratta di un pantalone molto morbido, con gamba ampia e cavallo basso. Spesso sono presenti anche delle tasche maxi: in questo modo possono essere abbinati facilmente a ogni tipo di stile.

Si possono scegliere in denim o anche di un tessuto molto più leggero. Negli anni 2000, i jeans in questione erano pensati per ballerini e cantanti, per assecondare i vari movimenti. Oggi, invece, possono regalare un look femminile ed elegante, come mostra Elena Santarelli. La conduttrice ha optato per dei jeans dalla linea pulita e realizzato con un lavaggio chiaro, con delavé molto leggero. Santarelli ha poi abbinato il jeans a una maglia girocollo di colore beige e un paio di friulane leopardate. I jeans baggy possono essere sfoggiati con canotte sportive, body, camicie dal taglio maschile e t-shirt. Ai piedi sono perfette sia le sneakers che le ballerine.

Altre idee imperdibili per abbinare i jeans baggy

Questo capo può essere abbinato a una camicia in satin, un gilet a tinta unita e un blazer a quadri. In questo caso, non possono mancare degli anfibi e una mini bag. I jeans baggy sono perfetti con una canotta in pizzo, un pullover leggero con scollo a V e un bomber. Delle scarpe con il tacco alto e uno zainetto in pelle completano l'outfit.

Per una passeggiata in centro si può optare per una camicia cropped, delle sneakers e un piumino colorato. Per impreziosire il look, si possono indossare degli orecchini e, magari, una collana.

La calzatura più di tendenza

Anche i sandali infradito saranno i veri protagonisti dei prossimi mesi. Ultimamente sono stati visti anche sulle passerelle di moda.

Questi possono essere usati in ogni occasione, per creare look originali e soprattutto cool. I sandali infradito possono essere sfoggiati con la tuta, una minigonna o dei pantaloni lunghi, abbinati a una camicia e un cardigan. Sono ideali anche una giacca in pelle o un blazer di jeans. La calzatura può essere indossata in ogni momento della giornata, per avere un look comodo e soprattutto di grande tendenza. Per completare l'intero outfit si può optare per una borsa a tracolla, una pochette, uno zainetto e un berretto da baseball.