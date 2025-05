Secondo l'oroscopo che fa ridere, a giugno in cima alla classifica c’è la Bilancia. Riuscirà a mantenere la compostezza anche mentre scivola su una buccia di banana in mezzo alla piazza. Sarà irresistibile, fortunata e dotata di un senso dell’umorismo degno di una stand-up comedian in tournée. In ultima posizione, invece, c’è il povero Capricorno: freddo, rigido e con una capacità di ridere pari a quella di un cactus in un deserto senz’acqua. Rischierà di prendersi sul serio anche quando inciampa nei suoi pantaloni.

La classifica comica di giugno 2025: Sagittario al terzo posto

1. Bilancia - Siete le superstar della comicità involontaria. Scivolate, inciampate, ma con una tale grazia che la gente si chiede se fosse tutto calcolato. Riuscite a raccontare le vostre sventure con una mimica facciale degna di un mimo francese con il mutuo da pagare. Venite invitati a tutte le feste non per la vostra eleganza, ma perché fate ridere come nessun altro. Attenti solo ai selfie: avete una certa tendenza a farvi foto con gli occhi chiusi o la bocca aperta. Ma anche quello, in fondo, è parte del vostro fascino tragicomico.

2. Gemelli - Il vostro umorismo è come un telecomando impazzito: cambia canale ogni due secondi.

Un momento raccontate barzellette da scompisciarsi, quello dopo improvvisate imitazioni di vostra zia al pranzo di Natale. Avete un talento naturale per dire la cosa più inappropriata nel momento meno opportuno, e questo vi rende leggendari. Occhio solo a non farvi prendere troppo la mano: anche se la battuta sul prete e la lavatrice fa ridere, il matrimonio di vostra cugina non è il contesto migliore.

3. Sagittario - Avete l’umorismo nel DNA e un senso dell’assurdo che neanche nei film di Fantozzi. Ogni vostra avventura si trasforma in una storia da raccontare al bar per anni. Avete riso anche quando vi è esploso il phon in mano e vi siete ritrovati con la chioma stile Medusa. Non vi prendete mai sul serio, e questo vi rende i compagni perfetti per un’estate di risate, mojito e figure imbarazzanti immortalate su TikTok.

4. Ariete - Rompete il ghiaccio come un rompighiaccio artico: di forza. Siete diretti, spesso senza filtro, e la vostra spontaneità vi fa sparare perle tipo: “Quel vestito ti fa sembrare un cuscino da divano degli anni ’70”. Il bello è che lo dite con un sorriso così grande che l’altro ride, anche se poi piange nel bagno. Le vostre gaffe sono così frequenti che ormai avete un fan club. Giugno vi porta amici, applausi e qualche insulto mascherato da “sei proprio unico”.

5. Leone - Il vostro ego è grosso quanto il vostro senso dell'umorismo. Amate far ridere e ci riuscite spesso, anche se a volte ridete solo voi. Vi improvvisate cabarettisti con sketch sui vostri drammi quotidiani: "Il parrucchiere mi ha sbagliato il taglio, e ora sembro un leone...

spelacchiato". E la gente ride, più per voi che con voi, ma non importa: l’importante è essere al centro dell’attenzione, no? In spiaggia fate karaoke, ballate sui tavoli e fate foto come se foste in un reality. Mese pieno di spettacolo.

6. Pesci - Avete l’umorismo tenero dei cartoni animati anni ‘90. Fate battute strampalate, parlate con i piccioni e ridete da soli delle vostre allucinazioni poetiche. Le persone non capiscono mai se ci siete o ci fate, ma vi vogliono bene lo stesso. Avete un talento per raccontare barzellette senza mai arrivare alla fine, eppure tutti ridono. Forse per la vostra espressione sognante o forse per disperazione, ma funziona. A giugno vivrete momenti tragicomici degni di una sitcom ambientata in una pescheria.

7. Acquario - Voi non fate battute, voi siete la battuta. Vivete in un mondo tutto vostro, e la vostra idea di “scherzo” è fare il solletico al destino. Siete quelli che si presentano a un appuntamento in maschera “perché era divertente”. Siete originali, imprevedibili e molto spesso ridete in ritardo di una cosa detta tre giorni prima. La gente non sa mai se siete seri, ma ride comunque. Giugno vi vede in ottima forma: ironici, strani, geniali. Anche se nessuno capisce bene cosa state dicendo.

8. Cancro - Siete teneri come una commedia romantica con i cani parlanti, ma quando vi parte la vena comica... sembrate partoriti da una sitcom anni ‘90. Fate ridere con le vostre lamentele: “Uffa, ho finito il gelato e ora il mio cuore è vuoto come il freezer”.

La gente ride e vi abbraccia, e voi piangete... ma di gioia. Giugno vi porta situazioni imbarazzanti che racconterete con enfasi da teatro greco, suscitando risate e applausi. E magari anche un gelato nuovo.

9. Vergine - Il vostro senso dell’umorismo è precisino: fate battute grammaticalmente corrette. Le vostre ironie sono raffinate, tipo: “Non mi sento bene, ho l’ansia in ordine alfabetico”. Il vostro sarcasmo è così tagliente che potrebbe essere usato per affettare il prosciutto. A volte la gente ride perché ha paura di voi, ma questo vi fa piacere. A giugno vi troverete in situazioni che minacciano l’ordine cosmico (tipo qualcuno che mette l’ananas sulla pizza), e le vostre reazioni esagerate faranno piegare in due chi vi ascolta.

10. Toro - Voi non fate ridere apposta, ma proprio per questo fate ridere tantissimo. Vi arrabbiate per cose assurde: “Chi ha spostato il mio formaggio di tre centimetri?!”. Avete il senso dell’umorismo lento ma potente, come una valanga: parte piano e poi travolge tutti. A volte fate battute così secche che si potrebbe accendere il fuoco. Giugno vi vedrà protagonisti di episodi comici in cucina, al mercato, o mentre cercate di capire come funziona la nuova app del condominio. Spoiler: non lo capirete.

11. Scorpione - Il vostro umorismo è nero come il caffè senza zucchero. Fate ridere con sguardi, silenzi e battute che fanno venire i brividi. Tipo: “Non ti preoccupare, la vendetta è un piatto che si serve freddo… con contorno di karma”.

La gente ride, ma poi controlla se ha detto qualcosa che potrebbe avervi offeso. In fondo, però, siete irresistibili, e quando volete far ridere per davvero, lo fate alla grande. A giugno vi capiterà di ridere per sbaglio, magari mentre il vostro capo scivola. Non pentitevene: anche i freddi possono scaldarsi un po’.

12. Capricorno - Siete i re della serietà. La vostra idea di una commedia è un documentario sul cemento armato. Vi capita di ascoltare battute senza cambiare espressione, lasciando l’oratore nel dubbio esistenziale. Quando provate a essere ironici, sembrate il robot di una pubblicità degli anni ‘80: “Ah ah. Molto divertente. Adesso torniamo a lavorare.” A giugno sarete protagonisti di scene comiche...

vostro malgrado. Come quella volta in cui avete cercato di fare yoga e vi siete incastrati nella posizione del piccione ferito. Eppure, paradossalmente, più cercate di restare seri, più fate ridere. Senza volerlo, siete la sitcom dell’estate.