Secondo l'oroscopo di giugno 2025 sull'amore i nati sotto il segno del Leone troveranno la felicità nei legami affettivi, vivendo un periodo di intensa passione e tenerezza, con promettenti incontri per i single. Per il Toro, le coppie vivranno una fase di apertura e solidità, con possibili rotture per alcuni che si riveleranno opportunità. Infine, per il Cancro single, il periodo di incertezze finirà, sfruttando le opportunità per incontrare l'anima gemella grazie al loro fascino.

La situazione sentimentale del mese di giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Voi che siete già innamorati sarete riconoscenti di avere accanto una persona che vi offra supporto e comprensione. L'amore si configurerà come un baluardo in questo periodo. Un'accesa passionalità vi stimolerà a manifestarla per allentare alcune tensioni, soprattutto quelle di carattere professionale. Per voi single, lo schema sarà simile: avrete il desiderio di attrarre per distrarvi, agli occhi degli altri, dalle preoccupazioni quotidiane. Questo atteggiamento potrebbe spingervi a non essere rigorosi nelle vostre scelte affettive. Voto: 7,5

Toro – Coppie, vi mostrerete particolarmente aperti nell'esprimere i vostri sentimenti e nel comunicare le vostre aspettative.

Il rapporto tra voi e il partner si rivelerà solido e fonte di nuova energia. Tuttavia, per coloro che appartengono alla seconda decade, potrebbe presentarsi una fase di rottura nella relazione, che, nonostante il dolore iniziale, si rivelerà alla fine un'opportunità di crescita. Voi single, invece, svilupperete ulteriormente il fascino e vi distinguerete per originalità nel modo di approcciare l'amore. Similmente a felini guardinghi, vi avvicinerete con cautela prima di conquistare chi vi attrae, il quale si lascerà conquistare volentieri. Voto: 8

Gemelli – Non si profilano novità significative nella sfera sentimentale. È possibile che, come coppie, preferiate concentrarvi sui vostri obiettivi lavorativi individuali, in modo da poter affrontare l'estate con maggiore indipendenza.

In questo periodo, le espressioni d'amore e la cura emotiva potrebbero essere meno frequenti, quasi come se steste accumulando energie per il futuro. Per i single, si presenteranno alcune occasioni di incontro, ma nessuna di esse appare destinata a svilupparsi in una relazione a lungo termine. Se avete l'ascendente in Gemelli, l'oroscopo raccomanda di fare molta attenzione: un incontro che all'inizio vi sembrerà positivo potrebbe nascondere delle complicazioni. Voto: 7,5

Cancro – Single, il periodo di incertezze e domande giungerà al termine. Sfrutterete ogni opportunità a vostro vantaggio per incontrare la dolce metà. Anche se i risultati dovessero tardare, non preoccupatevi. Durante il mese di giugno, il fascino sarà autentico e susciterà l'attenzione altrui.

Qualora non doveste trovare l'anima gemella, sarete lieti di sapere che la vostra attrattiva non lascerà nessuno indifferente. Se siete una coppia, i vostri piani per le ferie daranno origine a nuove dimostrazioni di affetto e a un desiderio irrefrenabile di partire insieme. Voto: 8

Oroscopo di giugno per il settore dell'amore: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – "Dov'è la felicità?", per voi, la risposta è chiara: si manifesta nei vostri sguardi e in quelli della persona amata. Il vostro legame ha riscoperto le sfumature vibranti dell'arcobaleno e in questo mese di giugno vi troverete spesso ad essere al settimo cielo. Un'intensa carica erotica e una profonda tenerezza segneranno questo periodo.

E per i single? Gli astri promettono incontri speciali. L'amore sincero è in arrivo, pronto a sbocciare in una splendida corrispondenza di sentimenti. Voto: 9

Vergine – Durante il mese di giugno, l'amore vi sorriderà. Tuttavia, qualora i sentimenti siano parte della vostra vita, potreste riscontrare una certa tensione tra le mura domestiche. Questa situazione potrebbe derivare da una sensazione di spossatezza, dal desiderio di quiete e da una certa insofferenza all'idea di recarvi al lavoro. Per prevenire eventuali incomprensioni, il consiglio migliore è quello di dialogare apertamente con il partner. Per quanto riguarda le persone single, si prospettano degli incontri, ma senza un seguito significativo, ad eccezione di coloro con ascendente Leone, i quali potrebbero vivere una splendida relazione amorosa.

Voto: 8

Bilancia – Durante il mese di giugno, vi dimostrerete particolarmente intraprendenti nelle vostre interazioni affettive. Sarete voi a prendere l'iniziativa, guidando con dolcezza il partner verso l'intimità della camera da letto. Ricordatevi di chiudere a chiave la porta, se avete figli in casa. E prestate attenzione a eventuali proteste del vicinato. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, potreste provare un'attrazione per una persona nuova all'interno della cerchia di amicizie. Prestate attenzione, poiché potreste non essere gli unici ad averla notata. Evitate possibili incrinature nelle vostre amicizie. Voto: 8

Scorpione – La prospettiva di tornare al vostro nido domestico dopo una lunga giornata di lavoro vi renderà felici.

Il ritrovarvi con il partner d’amore, il condividere i racconti delle vostre esperienze, il consumare insieme i pasti: queste piccole abitudini vi daranno un profondo senso di appagamento. Sarete contenti di avere al vostro fianco qualcuno che vi offre sostegno in ogni momento. In più, se non avete ancora formalizzato un legame, potreste valutare di prendere una decisione in merito. Per voi che siete senza un partner, come nel precedente periodo, non mancheranno occasioni di svago e felicità, ma saranno esperienze passeggere. Voto: 8

Previsioni astrologiche di giugno per l'amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In ambito amoroso, è molto importante che comunichiate apertamente e che teniate in considerazione i desideri del partner affinché la relazione possa prosperare.

Vi sembra scontato? Eppure, durante questo mese di giugno, potreste dimenticarlo. Vi dedicherete a progetti di coppia prendendo decisioni senza consultare la persona che vi sta accanto, il che potrebbe non essere ben accolto. Intraprendere progetti è positivo, ma concedete un po' di spazio e libertà alla persona amata. Per quanto riguarda i single, avvertiranno una sensazione di grande libertà. Riusciranno a raggiungere nuove vette di un amore incondizionato? Tutto è possibile in questo mese di giugno. Voto: 7

Capricorno – Come già accaduto nel mese di maggio, la sorte sarà favorevole ai single del segno. Questo periodo si presenta quindi ricco di opportunità per fare nuove conoscenze e vivere inaspettate gioie.

Potrebbe sbocciare una relazione significativa, il che vi porterebbe a dover ripensare i vostri programmi per le ferie, specialmente se avevate previsto di partire con gli amici. Se siete impegnati in una relazione amorosa, l'entusiasmo per l'avvicinarsi dell'estate e un minor carico di lavoro vi renderanno premurosi e delicati nei confronti del partner (e dei vostri figli, qualora siate genitori). Per coloro con ascendente Sagittario, potrebbero emergere alcune tensioni all'interno della coppia. Voto: 7,5

Acquario – Sarà un amore intenso, con la A maiuscola, a illuminare il mese di giugno. Qualora abbiate incontrato ostacoli nella relazione, essi si dissolveranno con l'arrivo della stagione estiva.

Desidererete superare i conflitti e lasciarvi alle spalle le passate discussioni. Le persone single, invece, avvertiranno una leggera malinconia. Con l’avvicinarsi dell'estate, idealizzeranno un incontro speciale che sembrerà progressivamente un'illusione. Ciononostante, sarà di primaria importanza continuare a nutrire fiducia nei vostri desideri. Qualora il mese di giugno si prospettasse quieto - salvo per coloro che possiedono l'ascendente Gemelli - l'estate si dimostrerà in grado di appagare le vostre aspirazioni sentimentali. Voto: 9

Pesci – Durante il mese di giugno sarete assorbiti dagli impegni lavorativi, rendendovi poco disponibili per la persona amata. Ascolterete distrattamente, con la mente altrove.

Un'eccezione è rappresentata da coloro che hanno l'ascendente in Gemelli. Voi single, invece, affronterete la situazione attuale con filosofia, accettando il vostro destino. Preferirete attendere l'estate e il periodo delle vacanze per dedicarvi a nuove conquiste. In questo periodo, darete maggiore importanza alle avventure e ai piaceri effimeri rispetto a una relazione seria. Voto: 7,5.