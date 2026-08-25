Secondo l'oroscopo del mese di settembre, i Pesci supereranno alcuni cali fisici ed emotivi legati ai cambiamenti familiari grazie all'intuito e al sostegno astrale, ritrovando anche intesa in amore. I nativi della Bilancia, superate le ansie iniziali sulla coppia, riusciranno a fare chiarezza nei sentimenti, cogliere nuove occasioni lavorative e reinventarsi con successo. Infine, gli individui dell’Acquario si concentreranno sulla professione e sulla gestione finanziaria o burocratica, sfruttando un'ottima fase per investimenti sicuri, viaggi e progetti internazionali prima di dedicarsi maggiormente al partner.

Il mese di settembre dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della fortuna: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Iniziate il mese con qualche maretta: l'opposizione tra Marte e Saturno potrebbe farvi sentire sottotono, soprattutto a livello psicofisico. Se siete nati nei primi giorni del segno, l'influsso di Nettuno in Ariete vi renderà più agitati, disturbando il sonno con ansie e pensieri legati a possibili insicurezze di coppia. Non scambiate però la distrazione del partner per un calo d'affetto: la vostra relazione rimane ben tutelata da Giove, Venere, Urano e Plutone. Per i single, le stelle favoriscono nuovi incontri in grado di far dimenticare in fretta le recenti chiusure. Dal 10 del mese, mentre Venere vi invita a curare le finanze, Mercurio subentra per aiutarvi a fare chiarezza ed esprimere ciò che provate.

Sarà fondamentale dedicarvi agli affari pratici e cogliere al volo le occasioni, evitando di perdervi in fantasie infondate. Nel lavoro, le vostre reazioni saranno più pronte e risponderete tempestivamente agli stimoli di Urano, che vi chiede di aggiornarvi e, se necessario, di reinventarvi verso settori tecnologici e innovativi. Non mancheranno ostacoli e rivali agguerriti, ma supererete ogni sfida lasciando andare il passato per abbracciare le nuove opportunità. Voto: 7,5

Scorpione – Il rientro alla routine quotidiana vi riserva un quadro astrale decisamente favorevole. Con il Sole e Mercurio nel settore delle relazioni sociali, potrete collaborare con maggiore facilità ed essere di grande stimolo per chi vi circonda, mostrando appieno il vostro valore.

Anche la vita affettiva registra un netto miglioramento: sarete più aperti e socievoli, pronti a vivere incontri emozionanti. In particolare, la Luna Nuova dell'11 porterà ottime premesse per far nascere un amore o stringere legami preziosi in ambito professionale. Inoltre, dal 10 di questo mese fino alla fine del 2026 (seppur con qualche breve pausa), ospiterete Venere nel segno. Il pianeta vi regalerà fascino, fortuna e grande intesa di coppia, rendendo le giornate del 14, 15, 19 e 20 ideali per fare grandi passi come una convivenza o la scelta della data di nozze. Nel fine settimana del 12 e 13 l'influsso di Plutone potrebbe generare qualche piccola frizione tra la famiglia d'origine e la vita di coppia, ma supererete facilmente il momento.

Sul piano professionale, settembre rappresenta un periodo di preparazione e riorganizzazione strategica: i frutti del vostro impegno non tarderanno ad arrivare. Voto: 9

Previsioni degli astri per il mese di settembre: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Riprendere il ritmo abituale dopo la pausa estiva vi richiederà qualche sforzo in più. Alcune fasi lunari stancanti (il 4, l'11 e il 18) vi indurranno a dubitare delle vostre scelte lavorative, ma vi conviene ignorare questi pensieri passeggeri. Piuttosto, ascoltate l'influsso di Giove che vi spinge verso viaggi, avventure e mete lontane: se desiderate esplorare il mondo, programmate le vostre tappe entro la prossima primavera per sfruttare appieno questa protezione astrale.

Vengono favoriti anche gli studi linguistici e i percorsi di specializzazione in ambito sanitario, con ottime prospettive per chi lavora all'estero. Se vivete una storia di coppia stabile, ricordate di coinvolgere il partner nelle vostre decisioni per evitare reazioni inaspettate. L'amore e la vita sociale saranno vivaci nei primi dieci giorni del mese; in seguito, Venere diventerà più discreta e toccherà a voi fare il primo passo, mentre Marte manterrà accesa la passione. Dal 10 Mercurio tornerà a vostro favore, facilitando i contatti con i più giovani e regalandovi serate spensierate con amici e figli, utili per costruire legami duraturi. Voto: 7

Capricorno – L'oroscopo afferma che il mese di settembre vi riserva ottime opportunità e un deciso recupero.

All'inizio potreste risentire della tensione generale causata dallo scontro tra Marte e Saturno, lasciandovi impensierire da problematiche collettive o internazionali. L'influsso di Giove vi inviterà a una profonda rigenerazione interiore e alla ricerca di risposte spirituali. Allo stesso tempo, lo stesso pianeta stuzzicherà il vostro lato pratico, spingendovi verso investimenti audaci: per vedere i frutti di queste operazioni servirà pazienza, quindi muovetevi con cautela per evitare inutili ansie. Fino al 9, con il Sole e Mercurio in Vergine, avrete ottime occasioni per stringere accordi commerciali, valutare soci o avviare contatti con l'estero. Dal 10 Mercurio si sposterà in Bilancia e Venere raggiungerà lo Scorpione, incoraggiandovi a uscire dal vostro guscio per coltivare la vita di relazione.

Questo passaggio favorirà le persone sole in cerca di una storia importante. Ricordate infine che Marte in posizione contraria richiede attenzione sul piano fisico: guidate con prudenza ed evitate imprudenze con attrezzi pericolosi. Voto: 8

Il mese di settembre secondo l'oroscopo: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Le vostre energie tornano a concentrarsi sulla professione grazie al sostegno continuo di Mercurio. Nei primi dieci giorni del mese potrete raccogliere dati importanti, concludere trattative relative a beni condivisi o questioni ereditarie, e valutare investimenti finanziari. In questo ambito, evitate i rischi eccessivi e verificate l'affidabilità delle piattaforme online. Inoltre, la presenza di Giove vi impone il rispetto rigoroso delle normative: evitate scorciatoie fiscali o burocratiche e, se necessario, consultate un esperto per assicurarvi che sia tutto in regola.

Con il passaggio di Mercurio in Bilancia (sostenuto dal Sole dopo il 23) si apriranno ottime prospettive per i commerci internazionali, i viaggi di lavoro e lo studio delle lingue all'estero per i giovani. Sfruttate questo periodo per inoltrare candidature e richiedere permessi prima che il prossimo mese porti qualche rallentamento burocratico. Sul fronte affettivo, la prima decade del mese sarà serena e scorrevole, mentre verso la fine, con l'ingresso di Marte in Leone dal 28, i rapporti di coppia richiederanno maggiore cura e dedizione. Voto: 7,5

Pesci – Sebbene vi troviate nel mese della Vergine (segno a voi opposto), quest'anno il periodo si preannuncia decisamente gestibile. L'influenza di Mercurio dal giorno 10 e il sostegno di altre stelle vi permetteranno di ottenere ottimi risultati nei vostri ambiti di interesse.

Prestate solo un po' di attenzione alle giornate del 4, 11 e 18: potrete superare cali di energia concedendovi il giusto riposo e un po' di attività all'aria aperta, magari vicino al mare per ricaricarvi. Attualmente la vostra salute è buona, ma potreste avvertire un po' di fragilità emotiva legata a cambiamenti improvvisi in ambito domestico o familiare. Urano vi invita a gestire questi cambiamenti - come un trasloco o la decisione di un familiare di rendere indipendente la propria vita - portando a galla tensioni latenti e risolvendole. A guidarvi ci penserà Mercurio, rendendovi particolarmente acuti e intuitivi dal 10 in poi. Nello stesso periodo, Venere si mostrerà benevola, aprirà nuovi orizzonti e vi spingerà a valutare progetti a lungo termine. L'amore ritroverà grande intensità e complicità grazie al supporto di Marte. Voto: 8