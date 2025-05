L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 giugno 2025 anticipa l’andamento probabile delle giornate da lunedì a domenica. A occupare il primo posto nella classifica settimanale sarà il Toro, favorito dall'arrivo di Venere nel proprio settore. Subito dopo il segno top, spiccano Vergine, Bilancia e Scorpione, tutti egualmente favoriti, tutti egualmente favoriti da stelle benevole, portatrici di occasioni fortunate. A chiudere la classifica, in questa tornata, è il Capricorno, costretto a misurarsi con un periodo poco positivo. Di seguito, le previsioni astrologiche della settimana 2-8 giugno con un’analisi dettagliata dei singoli segni.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Nel corso di questo periodo si alterneranno momenti costruttivi ad altri meno definiti, delineando un percorso che richiederà concentrazione e disponibilità all’adattamento. Lunedì e giovedì segneranno i passaggi più favorevoli: saranno i giorni in cui sarà possibile dare una spinta decisa ad attività in sospeso o rafforzare relazioni incerte. La parte centrale porterà una discreta continuità, con giornate capaci di sostenere la motivazione e lo spirito d’iniziativa, purché si eviti di forzare eventi ancora in fase di maturazione. Sabato risulterà il tratto più opaco: sarà utile allentare la pressione e osservare senza pretendere risposte immediate.

Il contesto generale suggerirà un ritmo più fluido, dove ogni passo richiederà lucidità e misura.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 2 e giovedì 5;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ domenica 8 giugno;

★★ sabato 7 giugno.

♉ Toro: voto 10. Si profilerà una fase brillante, animata da passaggi celesti che infonderanno concretezza e sensibilità, portando a esiti appaganti in più ambiti. L’inizio sarà vigoroso e ben indirizzato, ideale per stabilizzare ciò che è stato avviato in precedenza e per affrontare con determinazione ogni confronto. Mercoledì e sabato consentiranno di esprimere talento e visione lungimirante, mentre il giorno centrale, illuminato da Venere nel segno, rappresenterà un punto culminante: armonia, grazia e intuito si combineranno in una sintesi perfetta.

Anche i restanti giorni, pur con qualche sfumatura meno intensa, manterranno un’atmosfera generosa e fertile. Un ciclo in cui costruire, approfondire, rafforzare. Il cielo non presenterà ostacoli evidenti, ma stimoli favorevoli alla crescita.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 6 giugno (Venere in Toro);

venerdì 6 giugno (Venere in Toro); ★★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e sabato 7;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8.

♊ Gemelli: voto 6. Una fase altalenante, che richiederà equilibrio tra il desiderio di agire e la necessità di attesa. I primi passi saranno meno fluidi, e lunedì porterà un tono leggermente stonato rispetto al resto del periodo: sarà consigliabile riservarsi spazio per riorganizzare pensieri e priorità.

Con il passare dei giorni, tuttavia, la scena celeste andrà schiarendosi, lasciando intravedere spiragli più chiari. Mercoledì e giovedì permetteranno di ricalibrare i rapporti e di ritrovare stabilità, mentre il venerdì si distinguerà per forza comunicativa e capacità di mettere a segno piccoli traguardi. Il finale potrebbe portare leggerezza e vitalità, soprattutto domenica, che potrà aprire spiragli inattesi e offrire riscontri emotivi intensi. Sarà una fase di passaggio, utile per riflettere e definire nuovi orientamenti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 7;

★★★ martedì 3 giugno;

★★ lunedì 2 giugno.

♋ Cancro: voto 7.

Un percorso che prenderà corpo gradualmente, con giornate in crescendo verso la parte finale, dove le influenze planetarie saranno più favorevoli. La partenza si mostrerà discreta, con lunedì utile per organizzare e ricompattare ciò che rischiava di disperdersi. Martedì sarà un passaggio di transizione, mentre mercoledì porterà una leggera flessione: basterà non forzare il contesto e lasciar decantare eventuali tensioni. La seconda metà sarà invece più luminosa, e si noterà un cambio netto di direzione. Venerdì e sabato si distingueranno per una rinnovata chiarezza interiore e per un senso di protezione che favorirà ogni ambito affettivo. Domenica segnerà il vertice, quando Mercurio raggiungerà il segno, accendendo parole, scelte e visioni.

Un tempo ideale per far emergere ciò che davvero conta.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 8 giugno (Mercurio in Cancro);

domenica 8 giugno (Mercurio in Cancro); ★★★★★ venerdì 6 e sabato 7;

★★★★ lunedì 2 e giovedì 5;

★★★ martedì 3 giugno;

★★ mercoledì 4 giugno.

♌ Leone: voto 6. Il periodo si presenterà con alti e bassi, attraversato da momenti capaci di stimolare riflessione e altri più adatti all’azione mirata. Martedì e domenica risulteranno i passaggi migliori, con prospettive stimolanti per migliorare alcuni aspetti personali o professionali lasciati in secondo piano. L’inizio sarà positivo, e anche mercoledì offrirà un’atmosfera favorevole alla cooperazione e alla pianificazione. Giovedì si rivelerà utile per un passo indietro: non sarà il caso di insistere laddove i segnali restano ambigui.

Venerdì sarà la giornata più fragile, in cui lasciar andare tensioni senza cercare spiegazioni. Il quadro generale indicherà un cammino da percorrere con prudenza, bilanciando coraggio e pazienza. Assecondare il ritmo naturale degli eventi permetterà di arrivare con più lucidità ai passaggi risolutivi.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 3 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e sabato 7;

★★★ giovedì 5 giugno;

★★ venerdì 6 giugno.

♍ Vergine: voto 9. Il cielo potrebbe favorire un susseguirsi di giornate vivaci e produttive, in cui le occasioni non mancheranno e le relazioni potranno evolvere in forme più stabili. Lunedì aprirà il periodo con toni chiari, grazie al passaggio lunare che amplificherà intuito e precisione.

Martedì e giovedì daranno forza a decisioni importanti, offrendo strumenti validi per superare incertezze e definire priorità. Anche i giorni seguenti risulteranno fertili: piccoli segnali incoraggianti guideranno l’agire, rendendo più semplice ogni tipo di scelta. Sabato e domenica chiuderanno questo ciclo con una sensazione di equilibrio raggiunto, dove il lavoro interiore troverà una corrispondenza nei fatti. Le stelle parleranno un linguaggio silenzioso ma potente, adatto a chi sa ascoltare e valorizzare anche ciò che resta sottotraccia.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 2 giugno (Luna in Vergine);

lunedì 2 giugno (Luna in Vergine); ★★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★★ mercoledì 4, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8.

Il contesto astrale indicherà una fase fluida, in cui risulterà vantaggioso osservare i dettagli e lasciarsi guidare da segnali indiretti. Lunedì darà il via con un senso di apertura e collaborazione, mentre martedì offrirà spazio per chiarimenti e confronti delicati. Mercoledì rappresenterà il cuore simbolico del periodo, sotto l’influsso della Luna nel segno che illuminerà sensibilità e desiderio di equilibrio. Giovedì e venerdì accompagneranno le giornate con un clima di costruttiva leggerezza, rendendo più facili i contatti e le scelte. Il fine settimana si dividerà tra un sabato più defilato e una domenica più viva, utile per chiudere con eleganza e nuove consapevolezze. Il tempo in arrivo sarà propizio per ritrovare armonia senza sforzo, valorizzando i rapporti più autentici e costruendo attorno a sé un clima di maggiore serenità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 4 giugno (Luna in Bilancia);

mercoledì 4 giugno (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 2 e giovedì 5;

★★★★ martedì 3, venerdì 6 e domenica 8;

★★★ sabato 7 giugno.

♏ Scorpione: voto 8. Il cammino celeste si annuncerà intenso, ricco di intuizioni che condurranno verso scelte più nette e profonde. L’inizio porterà consapevolezze nuove, accompagnate da un rinnovato senso di direzione. Martedì sarà utile per affinare una strategia già in atto, mentre giovedì offrirà conferme su ciò che merita continuità. Mercoledì richiederà attenzione alle sfumature, evitando conclusioni affrettate. Il finale sarà la parte più incisiva del ciclo: venerdì e domenica riveleranno ciò che prima era rimasto velato, offrendo strumenti interiori per procedere con maggior sicurezza.

Sabato, con la Luna nel segno, farà da spartiacque: ogni emozione parlerà un linguaggio profondo, destinato a lasciare traccia. Un tempo intenso, da vivere con consapevolezza, senza forzare risposte immediate, ma invoglierà ad ascoltare ciò che sta nascendo, in silenzio.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 7 giugno (Luna in Scorpione);

sabato 7 giugno (Luna in Scorpione); ★★★★★ venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e giovedì 5;

★★★ mercoledì 4 giugno.

♐ Sagittario: voto 6. Un tempo instabile ma ricco di segnali sottili accompagnerà il cammino, con alti che compenseranno momenti più opachi. Martedì e giovedì segneranno i tratti più favorevoli, con l’opportunità di rivedere alcuni schemi e correggere il passo.

Lunedì, mercoledì e venerdì offriranno un terreno adatto all’adattamento, con l’arte della mediazione che si rivelerà più utile dell’ostinazione. Sabato sarà utile per rivedere alcune priorità, mentre domenica chiuderà questo ciclo con un velo di stanchezza, consigliando di fare silenzio e osservare piuttosto che agire. In questo tratto del percorso, la misura sarà l’alleata più preziosa: seguire ciò che è essenziale e lasciare andare l’accessorio porterà sollievo e nuovi orizzonti interiori.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ sabato 7 giugno;

★★ domenica 8 giugno.

♑ Capricorno: voto 5. La fase in arrivo richiederà attenzione e sobrietà, privilegiando l’ascolto rispetto alla reazione impulsiva.

Nei primi giorni si apriranno spiragli da cogliere con cautela: lunedì e martedì offriranno margini per sistemare questioni rimaste in sospeso, mentre venerdì e sabato porteranno segnali da interpretare con cura. Mercoledì avrà un ritmo più incerto, con il rischio di malintesi evitabili con la giusta distanza emotiva. Giovedì potrebbe rappresentare il momento meno fluido, in cui ritirarsi per riorganizzare le idee risulterà più efficace di qualunque forzatura. Domenica, infine, riserverà un netto miglioramento, quasi una ricompensa silenziosa per ciò che si sarà lasciato alle spalle. In questi giorni sarà necessario accettare ciò che non si può cambiare e rafforzarsi attraverso piccoli ma solidi gesti quotidiani.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ domenica 8 giugno;

★★★★ lunedì 2, martedì 3, venerdì 6 e sabato 7;

★★★ mercoledì 4 giugno;

★★ giovedì 5 giugno.

♒ Acquario: voto 7. Un orizzonte dinamico ma non privo di ostacoli accompagnerà questo tratto, in cui la lucidità farà la differenza. Lunedì e mercoledì si presteranno a chiarimenti e nuovi equilibri, anche in ambito relazionale. Martedì, giorno simbolicamente centrale, sarà il passaggio più promettente, in cui iniziative e intuizioni troveranno terreno fertile. Giovedì e domenica manterranno un buon livello di armonia, con possibilità di definire una direzione precisa. Venerdì risulterà meno scorrevole, mentre sabato richiederà un rallentamento necessario per evitare dispendi inutili. La fase astrale chiederà una visione più ampia, capace di accogliere anche i piccoli contrasti come strumenti di crescita. Nulla andrà sprecato: anche ciò che sembra ostacolo porterà riflessioni utili per il prossimo passo.

La scala di valori settimanale secondo l'Astrologia:

Top del giorno martedì 3 giugno;

martedì 3 giugno; ★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 giugno;

★★ sabato 7 giugno.

♓ Pesci: voto 7. Il flusso celeste accompagnerà il tratto iniziale del mese di giugno con toni delicati ma incisivi, rivelando direzioni nuove attraverso gesti minimi. Giovedì sarà la giornata cardine, in cui visioni interiori e realtà esterna tenderanno a incontrarsi. Venerdì e sabato offriranno stabilità e conferme, utili per costruire qualcosa di duraturo. Mercoledì si distinguerà per equilibrio, mentre domenica chiuderà il ciclo con una nota di consapevolezza più matura. Lunedì inviterà a non forzare ciò che non scorre in modo naturale, mentre martedì richiederà pazienza nel gestire piccoli rallentamenti. Questa fase cosmica parlerà a chi saprà mettersi in ascolto, evitando pressioni e seguendo il ritmo segreto delle emozioni autentiche.

La graduatoria settimanale con le stelle: