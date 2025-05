L'Ariete si avventura verso una settimana di verità, secondo l'oroscopo dal 19 al 25 maggio 2025. Per questo segno, molte questioni verranno alla luce, anche se qualcosa potrebbe andare storto. Per il Pesci, invece, si prevedono ottime giornate per parlare, mentre il Leone si destreggerà fra numerose responsabilità.

Astrologia e oroscopo settimanale, dal 19 al 25 maggio

Ariete - Certe verità verranno alla luce. Fate attenzione alle persone che incrocerete lungo il cammino. Evitate discussioni inutili, proteggetevi dalle critiche gratuite e cercate di affrontare ogni situazione con pragmatismo.

Da troppo tempo vi state trascurando, e ora corpo, mente e pelle vi stanno chiedendo di rallentare e prendervi cura di voi. Usate questa settimana intensa per recuperare energie e ritrovare un equilibrio. La felicità, dopotutto, si nasconde spesso nelle piccole cose, quelle che date per scontate. Nel rapporto di coppia, soprattutto per chi sta insieme da molti anni, ci sarà una scossa utile a rimuovere la distanza emotiva accumulata.

Toro - L'oroscopo settimanale invita a fare pulizia nella vostra vita. Alcune persone vi stanno trascinando verso il basso con la loro negatività, e allontanarle potrebbe farvi ritrovare la serenità. Dopo un lungo periodo di attesa, tornerete finalmente a dedicarvi a un’attività che vi sta particolarmente a cuore e ne trarrete grande sollievo.

Chi ha perso un lavoro avrà buone possibilità di trovare una nuova occupazione entro l’inizio dell’estate. Anche se può sembrare difficile, ricominciare da capo può essere un’opportunità per crescere. Qualcosa o qualcuno riuscirà a rapirvi completamente l’attenzione. In famiglia, genitori anziani o figli potrebbero richiedere maggiore presenza e supporto.

Gemelli - Vi sentite confusi, come se vi foste allontanati dalla rotta. Ma non tutto è perduto: la seconda metà del mese porterà novità e sorrisi. L’importante sarà ricominciare a credere in voi stessi. Una questione personale richiederà il vostro impegno nei prossimi giorni: siate aperti a dare fiducia a chi la merita. Ci saranno momenti piacevoli, forse persino una sorpresa o un piccolo festeggiamento.

Per chi sta attraversando un momento difficile, arriveranno le energie giuste per risollevarsi. In amore, il clima resta incerto e richiederà pazienza e lucidità.

Cancro - La stagione estiva che sta per giungere, sarà fondamentale per il vostro percorso di vita. Quello che avete sognato, potrebbe manifestarsi. Intanto, nei prossimi giorni vi troverete coinvolti in questioni rilevanti. Dopo un lungo inverno in cui avete dato tutto per famiglia, lavoro e sogni personali, vi renderete conto che alcune priorità sono cambiate. Alcuni progetti che un tempo sembravano essenziali oggi non vi rappresentano più. È il momento di rivedere e correggere ciò che non funziona, soprattutto sul fronte professionale.

Non lasciatevi sopraffare dalla scortesia altrui: la vostra sensibilità è un dono, ma non va sprecata dietro a chi non la merita. Riprendete il controllo, sia psicologicamente che fisicamente, ma cercate di contenere le spese.

Leone - Siete guidati da principi forti, ma negli ultimi anni qualcosa vi ha reso più guardinghi. Questa settimana vi porrà davanti a qualche responsabilità, che dovrete affrontare con leggerezza e senza sentirvi obbligati a dire sempre sì. Imparate a mettervi al primo posto: continuare a sacrificarsi per compiacere gli altri finisce per intaccare la vostra autostima. Qualcuno potrebbe farvi innervosire, ma non permettetegli di rovinarvi l’umore. La sfera sentimentale ha bisogno di attenzione: è tempo di chiarimenti.

Vergine - Settimana delicata per voi, con qualche fastidio fisico e un’evidente stanchezza che potrebbe rallentare i vostri ritmi. In questi casi è importante non forzare la mano: fate solo ciò che è strettamente necessario e concedetevi del tempo per recuperare le forze. Sul piano sociale potreste imbattervi in persone superficiali o maleducate, ma evitate conflitti: non ne vale la pena. Chi è single dovrà osservare con attenzione le nuove conoscenze: non tutto è come appare.

Bilancia - Le relazioni consolidate da tempo potrebbero affrontare una fase un po’ piatta. Non fatevi prendere dallo sconforto: con un po’ di fantasia si può ravvivare la complicità. I single dovrebbero essere prudenti e chi si frequenta da poco potrebbe trovarsi a fare i conti con alcuni dubbi.

Questa è la settimana ideale per fare pulizie, sia in casa che nella vostra vita quotidiana. Eliminate ciò che è superfluo e fate spazio al nuovo. Attenzione però a non eccedere con le spese: evitate acquisti impulsivi. Qualcuno dovrà affrontare esami, controlli o piccole riparazioni.

Scorpione - Alcune questioni legate a soldi o documenti richiederanno la vostra attenzione. Ma il bello è che siete pronti a chiudere definitivamente con un periodo negativo. Vecchi e nuovi progetti torneranno a farvi battere il cuore e questa sarà una spinta fondamentale per rimettervi in gioco. C’è bisogno di nuovi stimoli e li troverete presto. Chi può, approfitterà del fine settimana per concedersi una piccola fuga rigenerante.

Dopo anni di turbolenze, avete tutto il diritto di pensare al vostro benessere, un passo alla volta.

Sagittario - I vostri progetti legati a forma fisica e benessere continuano. In vista di una stagione dinamica, è essenziale abbandonare le abitudini che vi tengono fermi. Solo con l’azione si ottengono risultati. La settimana potrebbe portare un po’ di tensione, specialmente in ambito familiare: meglio evitare provocazioni. I più giovani iniziano a progettare un futuro indipendente, mentre chi ha più esperienza dovrà chiarire le proprie ambizioni. Attenzione alle spese: potreste dover affrontare un pagamento importante. In compenso, ci sarà spazio per sognare un viaggio o una vacanza.

Capricorno - Non lasciate che gli altri si approfittino del vostro senso del dovere: avete già molte responsabilità da gestire.

Sarete in ottima forma e chi ha apportato modifiche salutari alla propria routine ne vedrà i benefici. Potrebbe arrivare finalmente una notizia attesa da tempo e, da qui a fine estate, potrebbero verificarsi cambiamenti significativi. Nel fine settimana sarà concesso un piccolo lusso: una fuga al mare o in un luogo che vi fa sentire vivi. Ma occhio ai cambi di temperatura: è ancora presto per abbassare la guardia.

Acquario - La settimana inizierà in modo sereno. Qualcuno potrebbe invitarvi a un evento speciale e l’amore sarà protagonista, soprattutto per chi vive una relazione solida. Lasciate andare i rancori: il passato non merita più spazio nel vostro presente. Sarà importante affrontare alcune questioni legate a spese o pagamenti senza ulteriori rinvii.

Concedetevi una pausa, magari da un parrucchiere o in un centro benessere: un cambio d’immagine vi farà sentire meglio. Anche nel lavoro o nello studio, osate un po’ di più senza caricarvi di aspettative eccessive. Un familiare potrebbe avere bisogno del vostro sostegno.

Pesci - Spogliatevi di tutto quello che serbate dentro da troppo tempo. Parlate, apritevi, confidatevi: qualcuno vicino a voi è pronto ad ascoltarvi e sostenervi. Potreste sentirvi lunatici nei prossimi giorni, ma riuscirete comunque a cavarvela. I single sognano un amore travolgente, ma dovranno fare i conti con la realtà. Alcuni episodi del passato rischiano di bloccarvi: affrontateli e superateli. Dalla seconda metà della settimana le cose miglioreranno visibilmente e la fortuna tornerà a sorridervi. Le coppie ritroveranno passione ed equilibrio.