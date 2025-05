L'oroscopo del 29 maggio 2025 vede la Luna guidare i segni d'acqua, favorendo col primo posto in classifica i Pesci. Per quest'ultimi si prospetta un giovedì intenso, a livello fisico, mentale e sentimentale. Anche i Gemelli sono favoriti dalle stelle. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti.

Classifica e oroscopo giorno 29 maggio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. Avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere: a volte la sfida più grande è restare.

In amore non scappate se qualcosa vi ferisce: affrontatelo, parlate, ascoltate. Non tutte le avventure iniziano con una partenza. Alcune iniziano con una promessa. Un imprevisto potrebbe mettervi alla prova in queste ore, e sarà fondamentale restare calmi per non perdere il controllo. Siete alle prese con un incarico impegnativo da completare prima del weekend, e qualcuno tra voi sarà agitato per via di incontri professionali importanti. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui: concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. I risultati arrivano solo quando si lavora su obiettivi concreti, non su illusioni. Se volete distinguervi, serve visione e capacità di anticipare i tempi.

Continuate a cercare la vostra strada, anche se non è ancora segnata.

1️⃣1️⃣- Ariete. A causa di Saturno nel segno, le responsabilità sono aumentate oppure si sono fatte pesanti. In un clima che sembra ruotare nel caos, state cercando un centro di gravità stabile. Il pessimismo tende a prendere il sopravvento, ma oggi provate a sorridere, anche se non ne avete voglia. Aprirsi alla leggerezza può cambiare la prospettiva. Vi sembra che tutto vi remi contro, ma il vostro spirito combattivo è fatto per attraversare anche le burrasche. Smettete di cercare la perfezione: concentratevi su ciò che potete gestire oggi, adesso. In amore non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente ma con coraggio.

Il cuore, come i muscoli, si fortifica solo se lo si usa. Qualcuno potrebbe ostacolarvi, e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati sul lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Tenete duro: la seconda metà di giugno porterà segnali positivi sia sul piano economico che su quello affettivo.

1️⃣0️⃣- Acquario. Voi siete gli innovatori, quelli che sognano strade diverse. Eppure anche voi, a volte, inciampate nella monotonia o nei fallimenti. Non viveteli come nemici, ma come segnali da interpretare. In amore, ricordate: essere “diversi” non è un difetto, è una firma. Non aspettate che qualcuno vi salvi. Siate voi a mostrare come si ama davvero, con libertà e autenticità.

Chi è single avrà voglia di programmare un fine settimana diverso dal solito, ricco di stimoli e magari di incontri imprevisti. Le ultime settimane sono state monotone, ma ora qualcosa si smuove. Se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po’ di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale, si intravede un’occasione per rimettersi in gioco: rimanete vigili.

9️⃣- Capricorno. Siete sempre alla ricerca della vetta, ma quando il terreno cede sotto i piedi, fate fatica ad accettarlo. Vi ricordo una cosa importante: anche le montagne franano, ma non smettono di essere maestose. In amore non cercate relazioni perfette, ma vere.

Lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere fragile. Questa è una giornata intensa vi mette alla prova. Alcuni di voi si ritrovano ad affrontare un esame, un colloquio o una valutazione importante. L’impegno costante è il miglior alleato. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi: l’autocritica è utile solo se costruttiva. In amore, evitate discussioni inutili: a volte basta guardare la situazione con occhi più morbidi per trovare un punto d’incontro. Non irrigiditevi: un compromesso potrebbe salvare la relazione.

8️⃣- Toro. La stabilità per voi è tutto, ma quando qualcosa la incrina, rischiate di irrigidirvi. Invece, provate a cambiare prospettiva: ogni scossone può insegnarvi qualcosa.

In amore, non restate attaccati solo a ciò che conoscete: osate, apritevi al nuovo. A volte un rischio ben calcolato può portarvi esattamente dove sognate di arrivare. Con Venere nel segno e la Luna in Cancro, l’energia è favorevole per il benessere personale e le relazioni. Però, nella vita di coppia ci sono tensioni da affrontare: gelosie, malintesi o vecchi rancori mai superati. Prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive. Occhio anche alle distrazioni in casa: evitate disattenzioni con i fornelli o nelle faccende domestiche.

7️⃣- Bilancia. Il vostro equilibrio si spezza con poco, ma non tutto si può prevedere o bilanciare.

Abituatevi a stare anche nel disequilibrio: non è instabilità, è vita. In amore, se state aspettando che l’altro faccia la prima mossa, forse state rinunciando a un’occasione. Siete persone serie e affidabili, ma a volte vi prendete tutto troppo sul serio. Imparate a lasciarvi andare un po’ di più, soprattutto se siete in cerca di nuove emozioni. I cuori solitari iniziano a sentire il peso della solitudine, ma l’estate porterà con sé belle novità. Qualcuno prova sentimenti forti ma non trova il coraggio di esprimerli: fatevi avanti. E smettetela di rimandare quella questione che trascinate da tempo, è ora di agire. L’amore non si misura in gesti perfetti, ma in verità condivise. Siate voi stessi, senza paura.

6️⃣- Leone. Amate primeggiare, quindi non lasciate che un imprevisto vi faccia sentire inadeguati. La vera forza non sta nel controllo perfetto, ma nella capacità di rialzarsi con classe anche quando qualcosa va storto. Ci sono molte cose in sospeso nella vostra vita: questioni economiche, familiari o lavorative. Per fortuna queste ore potrebbero portare una tregua temporanea. Nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante: una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Sul lavoro, i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Se ci tenete, provate a riavvicinarvi: la simpatia e il carisma vi aiuteranno a rompere il ghiaccio. Non sempre riceverete gli applausi in amore, però non per questo dovete sottovalutarvi.

Continuate a brillare, anche se nessuno sta guardando. Chi merita, vi noterà.

5️⃣- Vergine. Vi preoccupate per ogni dettaglio, e quando qualcosa sfugge, vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio all’imperfezione, è da lì che entra la luce. Nei rapporti affettivi, non analizzate ogni gesto: lasciate che l’amore sia più cuore che calcolo. Abbassate le difese e godetevi la spontaneità del momento. State vivendo una fase in cui bisogna fare una scelta netta. Non potete più restare sospesi tra due opzioni. Valutate pro e contro, ma decidete con coraggio. In famiglia, presto ci saranno spese inevitabili che richiederanno attenzione e organizzazione. Tuttavia, una situazione che sembrava incerta si stabilizzerà.

Sul lavoro si intravede finalmente la possibilità di concedervi una pausa meritata.

4️⃣- Scorpione. Siete intensi, profondi, a volte feriti. Ma anche nei momenti più bui avete la capacità di rinascere. Quando la vita vi mette all’angolo, non agite per vendetta: rispondete con trasformazione. In amore, fidarsi è il passo più difficile, ma anche il più necessario. Chi si fida davvero, ha già vinto. Non abbiate paura di mostrare le ferite: sono la vostra forza. È tempo di bilanci e di nuovi progetti. State ripensando al mese appena trascorso, e qualcosa dentro di voi vi spinge a mettere ordine e a pianificare il futuro. Sul lavoro ci sono tensioni o rivalità: forse guadagnate meno rispetto al passato, ma non arrendetevi.

Ogni successo richiede tempo, costanza e determinazione. Se vi impegnerete, giugno potrà portarvi grandi soddisfazioni.

3️⃣- Cancro. Vi basta poco per sentirvi feriti. Troppo spesso vi ritirate nel silenzio. Ora è il momento di uscire dalla corazza che vi siete costruiti. Affrontate le giornate difficili come sfide e non come condanne. La Luna nel segno vi spiana la strada, regalandovi empatia e comprensione. La fiducia in voi stessi sarà evidente e attirerà l’attenzione di chi vi circonda. Siete brillanti, comunicativi, affascinanti. Usate questa energia per consolidare la vostra posizione, per imparare qualcosa di nuovo e colmare le eventuali lacune. Apritevi al confronto e non temete il cambiamento.

Qualcosa di curioso potrebbe accadervi in queste ore: siate pronti a cogliere il lato sorprendente della giornata. In amore, ricordate: dare troppo non sempre salva una storia. Imparate a ricevere, a chiedere, a pretendere rispetto. Il vostro cuore merita qualcuno che lo protegga, non che lo consumi.

2️⃣- Gemelli. State pensando troppo, parlando troppo, rimandando troppo. La mente è brillante, ma anche confusionaria. Fermatevi. Respirate. Scegliete. Gli imprevisti non si superano con mille piani, ma con un passo deciso. Sole, Mercurio e Giove nel segno rendono il 29 maggio una giornata vivace e stimolante. Dopo un inizio di settimana piuttosto piatto, finalmente torna il buonumore. Se avete discusso con il partner o avuto problemi sul lavoro, ora avrete la possibilità di sistemare tutto.

Rilanciate i progetti, soprattutto se ambite a crescere professionalmente. In amore, non dimenticate che la pazienza è fondamentale. Una persona speciale potrebbe sorprendervi e regalarvi un momento davvero emozionante. Non c’è relazione vera senza fatica.

1️⃣- Pesci. Siete anime sensibili e la realtà, spesso, può farvi male. Non lasciate che la paura del dolore vi impedisca di vivere pienamente. Anche un cuore ferito può continuare a battere con dolcezza. In amore non aspettate che tutto sia perfetto per lasciarvi andare: spesso l’amore nasce nel caos. Basta un gesto gentile per cambiare la giornata a voi e a chi vi sta vicino. In queste 24 ore siete pieni di idee e di energia creativa: sul lavoro, in cucina o nella vita privata, saprete farvi notare. Avete un’anima casalinga, ma ultimamente sentite il richiamo dell’avventura e sognate di partire. Approfittate di questa giornata per coltivare gli hobby. Provate anche ad ascoltare di più: non parlate sempre e solo di voi, perché chi vi sta vicino ha bisogno di essere ascoltato. In arrivo un giugno carico di possibilità.

Analisi astrologica della giornata di giovedì 29 maggio

Dunque, il 29 maggio 2025 è una giornata che invita a integrare mente e cuore, con la Luna in Cancro che amplifica l’empatia e il Sole e Mercurio in Gemelli che stimolano la comunicazione. Saturno in Ariete e Marte in Leone aggiungono un tocco di determinazione, mentre Venere in Toro offre stabilità.

Meglio dedicare tempo alla cura di sé stessi e delle persone care. Attività come cucinare, rilassarsi in casa o condividere momenti intimi possono essere rigeneranti.