La Bilancia conquista il primo posto nella classifica dell'oroscopo dell'8 maggio 2025. La giornata sarà guidata dalla Luna in transito nella casa della Bilancia che regala armonia, ordine e convivialità nelle relazioni. Ma non per tutti i segni sarà un giovedì promettente, come nel caso del Leone. Approfondiamo ora le previsioni dell'astrologia giornaliera segno per segno.

Classifica e oroscopo dell'8 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Leone. Non permettete che una delusione passata definisca la vostra capacità di amare. Il dolore che provate non è una sconfitta: è solo un passaggio.

Bisogna saper trasformare quella tristezza in consapevolezza. Per quanto riguarda l’amore vero, è bene ricordarsi che esso non fa sentire inadeguati. Rialzatevi, curatevi e credete ancora in ciò che meritate. In queste 24 ore, non innervositevi se le cose non vanno come vorreste: non è possibile avere sempre tutto sotto controllo. Vi sentirete sfiduciati, forse bloccati nei movimenti e nelle intenzioni. L’autostima potrebbe calare e ogni piccolo intoppo sembrerà insormontabile. In questi momenti è utile rallentare, rinviare ciò che può attendere ed evitare discussioni inutili. Regalatevi una piccola gratificazione, magari un dolce, un bagno caldo o una coccola da parte di chi amate. Basta un gesto semplice per alleggerire la tensione e voltare pagina.

1️⃣1️⃣- Acquario. La confusione non è un fallimento, è solo un invito a fermarsi e riascoltarsi. Accettate il vostro stato d'animo, sia che avete appena subito una rottura sentimentale, che una perdita familiare. Il tempo è il miglior medico, recita un famoso detto. Ultimamente le cose sembrano non girare per il verso giusto e tutto risulta più complicato del previsto. Lo stress accumulato ha lasciato il segno, minando la fiducia nel futuro. Non riversate le insicurezze sugli altri né giudicate chi vi circonda: ora serve uno sguardo lucido e rivolto in avanti. Prendetevi una pausa per riflettere e rimettere insieme le forze. È il momento di smettere di rimuginare e iniziare a credere di nuovo in una ripartenza.

Infine, non perdete la fede nel legame umano: anche quando tutto sembra sfocato, una semplice carezza può riportare nitidezza.

1️⃣0️⃣- Toro. Sfiducia da scacciare. La solitudine non è vuoto, ma spazio sacro. Le stelle invitano ad usare questo sentimento per conoscersi meglio, per ascoltare desideri antichi messi a tacere. Spesso vi sentite intrappolati in una spirale negativa, ma lamentarsi non servirà a cambiare le cose. Restare incollati allo schermo non vi aiuterà a trovare una via d’uscita. Anche se siete stanchi e poco motivati, dovete reagire. Usate questo giovedì per cambiare approccio: smettete di rimandare e iniziate a muovere i primi passi, anche se piccoli. Procedete con ordine, un obiettivo alla volta.

Chi ha un’attività dovrebbe valutare idee nuove e originali per attirare l’attenzione. L’amore più duraturo nasce quando sapete bastarvi. Smettete di cercare chi riempia i silenzi e iniziate ad attrarre chi li sappia condividere.

9️⃣- Sagittario. Le parole chiavi di questa giornata sono attesa e inquietudine. Siete proiettati verso il futuro, forse per un viaggio in programma o per un evento importante in arrivo. Potreste avvertire una certa tensione, come se qualcosa vi preoccupasse o vi frenasse. Non lasciate spazio ai pensieri negativi, perché più li nutrite, più diventeranno ingombranti. Piuttosto, concentratevi su ciò che potete migliorare concretamente. Non esistono scorciatoie magiche: il cambiamento richiede volontà, coraggio e determinazione.

Non siete sbagliati perché amate tanto. Ma le stelle invitano a ridisegnare i propri confini. Chi non vi nutre, vi consuma. Ricordate che l’amore sano è quello reciproco e rispettoso. Se una relazione vi lascia esausti, chiedetevi: state amando o state elemosinando affetto?

8️⃣- Cancro. Sensibilità da proteggere. Il paragone è un ladro di serenità. Misuratevi solo con la versione di voi di ieri. Siete più forti di quanto pensiate. Smettete di pensare che il vostro cuore valga meno degli altri. La dolcezza non è debolezza: è anzi un superpotere. Siete un segno profondo ed empatico, ma quando vi sentite vulnerabili tendete a chiudervi. Qualcosa toccherà le vostre corde più intime, forse una notizia o un piccolo imprevisto.

Cercate di non isolarvi e mantenete alta la concentrazione, specie se avete compiti importanti da portare a termine. State recuperando le energie e anche se il lavoro va a rilento, non arrendetevi. Seguite il vostro istinto e cercate la bellezza nei dettagli, non nelle apparenze.

7️⃣- Gemelli. Ogni giorno è un’occasione per cambiare rotta. Iniziate da un piccolo gesto nuovo: un percorso stradale diverso, lanciarsi in un’attività inedita, dire una parola che solitamente non usate mai. Riportate vitalità nei legami: sorprendete, ascoltate, inventatevi modi per dire “ti voglio bene” anche quando la testa è altrove. Chi vi sta vicino potrebbe voler condividere con voi qualcosa di significativo: ascoltate con attenzione.

A volte tendete a vedere problemi dove non ce ne sono, ma è il momento di lasciar andare i pensieri ossessivi. Il passato non si cambia, ma il presente è tutto da costruire. Non tornate su strade già percorse, soprattutto se hanno già mostrato di non portare lontano. Apritevi a nuove possibilità, perché il futuro può ancora sorprendervi.

6️⃣- Ariete. Tempo di cambiamenti. La vita non è sempre immediata nelle risposte, ma ogni sforzo che fate sta costruendo un domani. Questo giovedì è perfetto per fare un po’ di ordine, sia dentro che fuori. I prossimi mesi porteranno trasformazioni importanti. Qualcosa dentro di voi è già cambiato e nulla sarà più come prima. Non aspettate che le occasioni arrivino da sole: cercatele attivamente.

Migliorate il modo di comunicare, anche se può risultare faticoso per via di paure ancora presenti. Le esperienze insegnano più di mille lezioni teoriche. Potrebbero arrivare contatti o chiamate interessanti. In ogni caso, cercate di non mollare proprio ora. Non chiudete il cuore: a volte l’amore arriva quando si è stanchi, ma allo stesso tempo pronti ad accoglierlo in modo nuovo, meno idealizzato, più vero.

5️⃣- Vergine. Fiducia nella ripresa. In queste ore potreste sentirvi particolarmente apprezzati, soprattutto da chi vi conosce da tempo. Chi ha da poco ripreso a lavorare noterà piccoli segnali incoraggianti, anche se per vedere cambiamenti più sostanziosi servirà ancora un po’ di pazienza.

Avvertirete comunque una ritrovata armonia che coinvolgerà anche la sfera sentimentale. Le difficoltà recenti vi hanno reso più forti e consapevoli. Se avete un progetto personale, non rimandate: iniziate a costruire adesso. Non siete soli nel vuoto che sentite. Permettetevi di piangere, e anche di ricominciare. Il tempo vi farà da alleato. Sappiate che si può amare ancora, anche dopo una perdita o una disillusione. L’amore cambia forma nel tempo, ma non si spegne. Resterà sempre la capacità di donare e ricevere affetto.

4️⃣- Scorpione. Le risposte che cercate sono già dentro di voi. Smettete di cercare fuori ciò che solo voi potete chiarire. L'oroscopo del giorno predice che vi sveglierete con una nuova energia e con la sensazione di aver lasciato alle spalle il periodo più pesante.

Vi sentirete pronti ad affrontare eventuali sfide con maggiore serenità. Anche sul piano affettivo, sarà più facile lasciarsi andare. Qualcuno potrebbe farvi una richiesta speciale o strapparvi un sorriso inaspettato. Ci saranno anche movimenti sul fronte economico da valutare con attenzione: qualche buona occasione potrebbe arrivare. Non scegliete per paura: scegliete chi vi rende migliori, chi vi fa sentire a casa, chi vi ascolta davvero anche nel silenzio.

3️⃣- Capricorno. Tempo di riscatto personale. Il passato vi ha forgiato, ora è il momento di riconquistare quella serenità che negli ultimi tempi vi era mancata. Le giornate non sono sempre facili, ma ora sentite che qualcosa sta cambiando.

Le relazioni affettive si faranno più calorose e anche i single saranno più aperti a nuovi incontri. Attorno a voi si respira un’aria di rinnovata fiducia. Non abbiate paura di rimettervi in gioco, perché tutto sembra andare nella direzione giusta. Le stelle suggeriscono di infrangere il ciclo della nostalgia con un atto concreto di libertà. In amore, finché parlate sempre della stessa persona, nessuno nuovo potrà davvero arrivare. Lasciate andare ciò che vi trattiene.

2️⃣- Pesci. Emozioni in primo piano. Essere autentici è un atto di coraggio. Non sempre riuscite a mantenere costante la concentrazione, ma in questa giornata sarete ispirati e positivi. Le emozioni saranno intense e vi sentirete in grado di affrontare ogni situazione con creatività.

Preparatevi un piano alternativo nel caso qualcosa dovesse andare storto, ma non restate fermi. Agite, sperimentate, lasciatevi coinvolgere da ciò che vi entusiasma. Le occasioni non mancheranno e sta a voi coglierle. Siete esortati a farla finita di compiacere sempre gli altri e a iniziare a scegliere. O amate autenticamente, o non amate affatto. Solo chi vi apprezza per ciò che siete saprà restare anche quando smettete di essere “perfetti”.

1️⃣- Bilancia. Giornata brillante. Le stelle apparecchiano un giovedì di grande rilievo per voi. Non permettete a una serie di errori o persone sbagliate di chiudere per sempre la porta del cuore. Potreste ricevere una confidenza o venire a conoscenza di una notizia importante.

Restate vigili e pronti. Avete attraversato momenti difficili, ma siete sempre riusciti a risollevarvi. Ora serve sangue freddo per prendere decisioni che contano. Curate la forma fisica con una buona alimentazione e un po’ di attività fisica: corpo e mente vi ringrazieranno. Ogni delusione è un maestro. L’amore giusto non fa paura, non giudica, non abbandona. Ma per riconoscerlo, dovete prima crederci di nuovo. Un passo alla volta. Con fiducia.

Analisi astrologica della giornata

Si segnala il transito di Giove in Gemelli, che permane fino a giugno. In questo caso specifico, si espandono le qualità di comunicazione, curiosità e versatilità.

Da non trascurare Saturno in Pesci, in transizione verso Ariete, che può creare una sensazione di pressione per alcuni segni, ma anche di crescita interiore. Infine, Nettuno si trova nei primi gradi dell'Ariete, aggiungendo un'energia sognante e intuitiva, ma anche potenziale confusione, specialmente in combinazione con Venere.