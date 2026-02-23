L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo si apre come un corridoio pieno di porte socchiuse. Alcune richiedono pazienza, altre coraggio, altre ancora una semplice decisione rimandata troppo a lungo. Non tutto filerà liscio per tutti, ma ogni segno avrà la possibilità di rimettere a fuoco obiettivi, relazioni e benessere personale. È una fase di assestamento per qualcuno, di slancio deciso per altri. L’importante sarà non restare fermi davanti ai dubbi. Per quanto riguarda la classifica astrologica, il segno zodiacale favorito è il Pesci, al primo posto.

Classifica e oroscopo settimana 2-8 marzo 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Leone. Sette giorni frenetici, quasi una maratona senza pausa. Vi sembrerà di non riuscire a stare dietro a tutto e la stanchezza potrebbe farsi sentire con sonno arretrato e cali di energia. Qualche contratto o collaborazione necessita di revisione e non è escluso che qualcosa salti all’ultimo momento. Non vivetelo come un fallimento, ma come una selezione naturale di ciò che non funziona più. Nel fine settimana ritroverete lucidità e voglia di rimettervi in ordine, dentro e fuori. Prendervi cura del vostro aspetto o introdurre abitudini più sane sarà un primo passo concreto. Evitate di raccontare troppo i vostri progetti, l’invidia altrui è più presente di quanto immaginiate.

1️⃣1️⃣ - Scorpione. L’inizio settimana vi vede sotto pressione, con molte responsabilità da gestire tra lavoro e impegni personali. Una collaborazione potrebbe non convincervi più come un tempo e sarà necessario riflettere sul da farsi. Avrete però una carica di idee che vi renderà propositivi e determinati. Se scegliete di cambiare rotta, fatelo con strategia. Tenete sotto controllo stress e pressione, perché piccoli mal di testa potrebbero affacciarsi. Questa fase vi sta preparando a un cambiamento più grande, e anche se ora tutto sembra instabile, state costruendo una versione più forte di voi.

1️⃣0️⃣ - Acquario. Le prime giornate metteranno alla prova la vostra pazienza. Impegni accumulati e piccoli ostacoli, anche nei trasporti o negli spostamenti, vi faranno perdere tempo prezioso.

Da metà settimana l’atmosfera migliora e potrebbero arrivare notizie economiche attese da tempo. Un’entrata o una soluzione finanziaria vi permetterà di respirare dopo un periodo pesante. Il fisico è in recupero, soprattutto per chi ha affrontato malanni recenti. Nel fine settimana non riuscirete a riposare come vorreste per via di un impegno improrogabile, ma la soddisfazione non mancherà.

9️⃣ - Vergine. Chi ha vissuto una situazione dolorosa o instabile inizia finalmente a vedere uno spiraglio di luce. Il passato non si cancella, ma si impara a conviverci con maggiore serenità. Sarà una settimana intensa tra lavoro, studio e appuntamenti stimolanti. Una questione complicata vi metterà alla prova, ma con metodo e pazienza riuscirete a trovare una soluzione.

Se avete figli, fate attenzione ai dettagli che talvolta sfuggono nella fretta quotidiana. Non siete perfetti, ma siete presenti e questo conta più di ogni altra cosa.

8️⃣ - Gemelli. Vi sentite sospesi tra aspettative e risultati che tardano ad arrivare. Alcune giornate vi sembreranno storte e la tentazione di mollare tutto potrebbe farsi sentire. Resistete. I traguardi importanti richiedono tempo. Entro il fine settimana potrebbe arrivare una risposta attesa. In amore le coppie solide vivono momenti di entusiasmo, ma se una relazione è in crisi da troppo tempo sarà necessario avere il coraggio di una scelta netta. Il benessere fisico rispecchia quello interiore, quindi lavorate sulla vostra serenità.

Non chiudetevi in casa proprio nel giorno più promettente della settimana.

7️⃣ - Ariete. Partenza lenta con un po’ di stanchezza e distrazione, ma già da metà settimana recupererete slancio. Affronterete ogni situazione con spirito combattivo e ritroverete il sorriso anche in coppia. Una questione pratica o finanziaria che si trascina da tempo può finalmente essere sistemata. Un evento vi terrà con il fiato sospeso e regalerà emozioni inattese. Non evitate i problemi, perché solo affrontandoli potrete ritrovare equilibrio mentale e fisico. Per chi studia non sono escluse verifiche improvvise, meglio arrivare preparati.

6️⃣ - Bilancia. Novità professionali e personali rendono la settimana dinamica.

Non vi annoierete, anzi, dovrete gestire più fronti contemporaneamente. Un controllo medico o dentistico si rivelerà risolutivo per chi ha rimandato troppo. Con il partner è il momento di chiarire alcune questioni lasciate in sospeso. Evitate di rivangare il passato e concentratevi su ciò che potete costruire adesso. Attenzione alle truffe online o alle promesse troppo facili. Con i figli potreste risultare più severi del solito, ma lo fate con intento protettivo.

5️⃣ - Sagittario. Settimana favorevole per fare richieste, proporre idee e cercare nuovi stimoli. Siete organizzati e questo vi permette di essere un passo avanti rispetto agli altri. In coppia possono nascere discussioni per divergenze di opinione, ma nulla che non si possa risolvere con dialogo sincero.

I single hanno un fascino evidente e farebbero bene a esporsi senza timore. La salute è in miglioramento e vi sentite più vitali. Non rifugiatevi solo in libri o serie tv, la vita vera vi aspetta fuori.

4️⃣ - Capricorno. Finalmente un po’ di respiro dopo mesi complessi. La settimana porta sorprese e nuove possibilità, soprattutto sul piano professionale. Sono favorite richieste, colloqui e iniziative personali. In amore si riaccende la passione e qualcuno potrebbe uscire più spesso, lasciandosi alle spalle pessimismo e chiusura. Avete deciso di dire basta alla negatività e questo cambia completamente il vostro atteggiamento. Piccoli cambiamenti nell’alimentazione o nel look rafforzeranno la vostra autostima.

3️⃣ - Cancro. Periodo in crescita costante. Dopo un inizio anno sottotono, ora le cose iniziano a ingranare con maggiore fluidità. Potrete delegare o avviare collaborazioni più proficue. Chi cerca lavoro valuta opzioni interessanti, chi è già occupato riflette su possibili miglioramenti. L’organizzazione domestica richiede attenzione, ma con un programma chiaro riuscirete a gestire tutto. È un buon momento per depurarsi, sia fisicamente sia mentalmente. Trascorrere tempo all’aria aperta vi aiuterà a ritrovare energia.

2️⃣ - Toro. Settimana lineare e produttiva. La concentrazione è alta e vi permette di affrontare lavoro e studio con sicurezza. Anche un problema di vecchia data può trovare soluzione.

In amore, una storia recente prende quota, ma siate sinceri se non vi sentite convinti. Evitate ambiguità e pretendete chiarezza. In famiglia il clima è sereno e un evento vi toccherà nel profondo. State costruendo basi solide per il futuro.

1️⃣ - Pesci. Partite con entusiasmo e spirito d’iniziativa. Le preoccupazioni si dissolvono e l’amore torna protagonista. Chi è innamorato potrebbe decidere di dichiararsi o di fare un passo importante. Siete comunicativi, pieni di idee e questo favorisce anche il settore professionale ed economico. Nuovi contatti si rivelano preziosi. Non siate timidi, il vostro potenziale merita spazio. Qualcuno sceglierà di rimettersi in forma, altri dovranno occuparsi di questioni pratiche come la revisione dell’auto. In ogni caso, siete pronti a salire di livello.