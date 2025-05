Aria frizzante e da capolista, per il Sagittario che, secondo l'oroscopo del 9 maggio 2025, ottiene un attimo di respiro. Le stelle, invece, marciano contro il segno del Toro, che fronteggia un periodo molto complicato. In queste 24 ore, si avrà la Luna in Bilancia e Mercurio in Ariete per l'ultimo giorno. Scopriamo ora l'astrologia segno per segno.

Classifica e oroscopo del giorno 9 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro - A voi che avete smesso di credere nell'amore: è comprensibile. Mantenere la fiducia dopo tante ferite, è difficile.

Ma non lasciate che la paura vi metta all'angolo. L’amore esiste e non sempre arriva sotto le forme che immaginate. Continuate a vivere con il cuore aperto: chi sa amare non perde mai, anche quando viene deluso. Vi trovate in un momento davvero complicato, che vi mette ko. Gli ultimi mesi di fermo hanno messo a dura prova non solo le finanze, ma anche l’equilibrio mentale. È normale sentirsi scoraggiati, ma ricordate che dopo ogni tempesta arriva sempre un nuovo inizio. Cercate di accettare che, per un po’ di tempo, nulla sarà come prima e di prendere le giuste contromisure. Vi capiterà di valutare proposte lavorative che forse non vi entusiasmano per il compenso, ma a volte ripartire da zero è l’unica strada per tornare a galla.

La cosa più importante è preservare la salute: non perdetevi d’animo e iniziate a prendervi cura del corpo e della mente. Con pazienza, tornerà la luce.

1️⃣1️⃣- Vergine - È un oroscopo che porta con sé qualche piccolo grattacapo da risolvere. Vi lasciate alle spalle una settimana che vi ha sfiancati più del previsto, lasciandovi affaticati e con poche energie. Qualcuno di voi potrebbe avvertire un lieve malessere fisico, magari legato a un fastidio cronico alla schiena, alle articolazioni o alla testa. Fortunatamente, dal pomeriggio in poi avrete l’occasione di staccare la spina e iniziare a recuperare. Il ritorno alla routine lavorativa non è stato semplice: vi siete impegnati al massimo, andando oltre i limiti.

Concedetevi il tempo necessario per riflettere su ciò che può essere migliorato, senza fretta. La serata sarà all’insegna del relax totale: liberate la mente da ogni pensiero superfluo. La vita non è fatta solo di doveri. Ogni giorno potete scegliere di rompere un piccolo schema, di aggiungere un gesto di amore, di regalarvi un sogno nuovo. Non aspettate ''un domani migliore'': il ''domani'' inizia con quello che fate ''oggi''.

1️⃣0️⃣- Acquario - Forse non lo sapete, ma ogni fine è un nuovo inizio travestito. Non abbiate fretta di guarire: prendetevi il tempo per capire chi siete diventati e cosa volete davvero. L’amore tornerà, ma nel frattempo, riempite la vita di bellezza, di piccole gioie, di gratitudine.

In queste ore sentirete il bisogno di abbassare i toni, perché ultimamente avete accumulato troppa tensione. Tendete a innervosirvi facilmente, a reagire impulsivamente e a pronunciare parole di cui poi vi pentite. Questo venerdì sarà diverso dal solito: approfittatene per riposare, perché la prossima settimana si preannuncia particolarmente intensa. L’amore o la vicinanza della famiglia sapranno offrirvi un conforto prezioso. Non dimenticate la parte più leggera e sognatrice: siete sempre un po’ Peter Pan, e questa caratteristica vi aiuterà a superare le difficoltà. All’orizzonte si intravede una ripresa: non perdete la fiducia.

9️⃣- Scorpione - Non c’è nessuno come voi al mondo, e proprio questa unicità vi rende speciali.

Non misuratevi con gli altri: il confronto è una trappola. Siete un segno imprevedibile: oggi dite una cosa, domani l’esatto contrario. La mente è un turbinio di pensieri, e questa instabilità vi porta spesso a contraddirvi. Questo venerdì rischia di farvi sentire ancora più confusi del solito, perciò cercate di allontanare i pensieri tossici e le preoccupazioni inutili. Non tutto è come sembra: evitate di trarre conclusioni affrettate. Potrebbero esserci discussioni in famiglia, mentre l’umore altalenante vi renderà più irritabili. Qualcuno che conoscete vi contatterà per comunicarvi una notizia interessante: mantenete prudenza e diffidate delle persone troppo furbe, soprattutto nell’ambiente di lavoro.

L’amore vero nasce quando smettete di rincorrere approvazioni esterne e iniziate a credere nel vostro valore.

8️⃣- Pesci - Abbiate il coraggio di guardarvi con occhi nuovi. Ogni errore vi ha insegnato qualcosa. Non siete sbagliati, siete in crescita. Vi aspetta un venerdì pieno di impegni da affrontare. Se negli ultimi tempi avete rimandato compiti o responsabilità, sarà il momento di recuperare terreno per evitare problemi futuri. Quest’anno non vi ha regalato molte soddisfazioni, ma vi ha permesso di crescere e di prendere maggiore consapevolezza di voi stessi. Il primo pomeriggio sarà più tranquillo: approfittatene per ricaricare le batterie e ritrovare la concentrazione. La serata si preannuncia intensa per le coppie innamorate, che potranno vivere momenti di profonda intimità e passione.

Sono ore favorevoli anche per chi desidera un figlio o vuole lanciarsi in un nuovo progetto personale. Non stupitevi se farete le ore piccole, immersi nei sogni. L’amore più grande che potete darvi è il perdono verso voi stessi. Solo chi si accetta, può accogliere l’amore degli altri.

7️⃣- Ariete - Per favore, non inseguite chi vi ignora né accontentatevi di chi non vi rispetta. L’amore è espansione, evoluzione continua. Coltivate i sogni e le passioni: chi vi amerà davvero vi troverà lì, nel pieno della vostra autenticità. Un pizzico di sano egoismo non guasta, anzi. Quando vi sentite bene con voi stessi, anche chi vi circonda ne beneficia, a partire dalla famiglia. Seguite l’istinto, ascoltate di più la vostra voce interiore e accettate anche gli errori: è attraverso di essi che si costruisce il successo.

Questa giornata vi aiuterà a spazzare via le ultime insicurezze e a ritrovare fiducia. Sul piano affettivo sarà importante ascoltarsi reciprocamente, evitando di voler avere sempre l’ultima parola. Un’attività fatica a decollare, ma se saprete reinventarvi ed eliminare ciò che è superfluo, riuscirete a trovare la vostra strada.

6️⃣- Gemelli - La solitudine non è un difetto, è uno spazio prezioso per ascoltarvi. Non riempitelo con relazioni sbagliate solo per paura di restare senza nessuno. Chi vi ama davvero arriverà e riconoscerà il cuore, ma intanto imparate a bastarvi. La vostra compagnia è già speciale. Siete persone dolci, affettuose e profondamente legate ai valori familiari. Vi prodigate sempre per chi amate, e questo vi rende davvero speciali, ma è arrivato il momento di imparare ad amarvi di più, mettendo voi stessi al primo posto.

Gli ultimi giorni non sono stati facili: avete dovuto affrontare ansie e forse anche sensi di colpa che vi hanno appesantito. Da questa giornata in poi, concedetevi una sorta di “pulizia interiore” e allontanate tutto ciò che vi infastidisce o vi appesantisce. Potrebbe essere utile iniziare a tenere un diario per liberare la mente e mettere ordine nei pensieri. Dedicate del tempo alla meditazione, aumentate il consumo di frutta e verdura e cercate di ridurre tè e caffè, specialmente se soffrite di stress o di pressione alta. Anche coltivare le passioni – e ne avete tante – e muovervi ogni giorno, vi aiuterà a risollevare l’umore e a ritrovare il sorriso.

5️⃣- Cancro - Siete un segno che si sacrifica molto nella vita, ma non permettete che il lavoro, la famiglia o gli obblighi sociali definiscano chi siete.

La vostra identità è molto più grande di un ruolo o di uno stipendio. Gli ostacoli di oggi sono l’occasione per reinventarvi, per scoprire nuovi talenti. E anche in amore, non lasciate che lo stress vi allontani: comunicare è già di per sé amare. Questo venerdì potrebbe far riemergere alcune incertezze che da tempo si affacciano nella mente. Nonostante qualche passo indietro compiuto di recente, siete riusciti comunque a rimettervi in cammino. Eppure c’è ancora qualcosa che vi turba e potreste ritrovarvi a rifletterci sopra più del dovuto. È un periodo in cui è necessario rivedere tutto con attenzione e correre ai ripari. Se una strada non porta più da nessuna parte, provate a cercarne una nuova: insistere su un percorso sbagliato non porterà risultati.

La vita cambia continuamente e chi sa adattarsi riesce a vincere, senza rimanere prigioniero del passato.

4️⃣- Leone - Ci sono momenti nella vita in cui bisogna osare, anche rischiando: chi non prova, non potrà mai ottenere nulla. Siete combattenti nati, non vi lasciate mai schiacciare dalle difficoltà e per chi amate siete pronti a tirare fuori tutta la forza. Questa giornata si preannuncia promettente: finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Non è escluso che arrivino novità importanti su cui riflettere con attenzione. La mente sarà particolarmente lucida, pronta a valutare anche un possibile cambio di direzione. La prudenza che vi contraddistingue continuerà a essere una grande alleata, ma intanto lavorate per perfezionare sempre di più le varie capacità.

Vi aspetta un fine settimana stimolante. Il dolore vi ha insegnato quanto valete. Non è colpa vostra se qualcuno non ha saputo riconoscere il vostro valore. Adesso è il momento di guarire, non di chiudervi. L’amore vero non tradisce, ma eleva. Lasciate che il tempo faccia spazio a qualcuno che sappia apprezzarvi davvero.

3️⃣- Bilancia - Sappiate che ogni piccolo gesto conta. Anche quando sembra che nessuno se ne accorga, il vostro amore tiene insieme ciò che è fragile. Non dimenticate però di ritagliarvi spazi solo per voi: non potete amare gli altri senza amarvi prima. Questo venerdì vi regala una boccata d’aria fresca. Siete tra coloro che amano il weekend perché offre l’opportunità di recuperare le energie fisiche e mentali spese nei giorni precedenti.

È stata una settimana faticosa, vi siete sentiti come se steste correndo una maratona senza sosta! Nonostante qualche difficoltà economica, non avete alcuna intenzione di lasciare spazio allo sconforto. A volte vi capita di avere momenti liberatori, in cui un pianto vi aiuta a sciogliere le tensioni. Chi ha figli potrebbe ricevere una notizia lieta che porterà gioia e orgoglio. L’amore sarà protagonista sotto le lenzuola, con passione e complicità per le coppie più affiatate.

2️⃣- Capricorno - Non lasciate che una delusione cancelli tutto il bene che siete in grado di dare. Le cicatrici non sono fallimenti, ma prove del vostro coraggio. Se una porta si è chiusa, è perché qualcosa di più giusto per voi vi aspetta altrove. Non smettete di crederci. Vi aspetta un venerdì dinamico e pieno di piacevoli distrazioni. Il corpo sembra riprendersi bene e anche la mente, messa a dura prova nelle scorse settimane, tornerà a essere più lucida e serena. Avrete voglia di mettervi in gioco e di farvi notare. È tempo di tirare fuori i sogni che tenete nel cassetto, perché queste ore potrebbero portare fortuna ai progetti a cui state lavorando. Anche l’amore di coppia gode di una fase positiva; i più giovani attendono un evento speciale che porterà emozioni forti. La serata sarà perfetta per una pizza e un bel film: però cercate di non farvi prendere la mano e di andare a dormire a un orario decente.

1️⃣- Sagittario - Finalmente un giorno di respiro! La settimana vi ha messi a dura prova, prosciugando le energie e facendovi sentire spaesati. Alle porte del weekend, l'aria risulta più frizzante. In famiglia o sul lavoro avete dovuto affrontare situazioni non facili. Anche se non avete ancora risolto tutto, questo weekend rappresenta una pausa rigenerante. Tornerete a percepire la luce, a sentire la voglia di muovervi e di godervi ogni momento. Chi si è sempre impegnato senza sosta per gli altri e per costruire la propria carriera merita un riconoscimento, che potrebbe arrivare a breve. Approfittate di queste ore per ricaricare le batterie e raccogliere tutta l’energia possibile in vista delle nuove sfide che vi attendono. Ricordate che ogni fatica vi sta rendendo più forti. Anche se gli imprevisti sembrano rallentarvi, non stanno fermando il vostro cammino: vi stanno solo insegnando a percorrerlo con più consapevolezza. In amore, non chiudete il cuore per paura di soffrire: siete fatti per amare e per essere amati.

Astrologia della giornata

Nelle prossime ore Mercurio entra in Toro, segnando un passaggio molto significativo. In un momento astrale del genere, il focus si sposta verso discorsi più pratici e orientati ai risultati. Per l'amore si può continuare a fare affidamento su Venere in Ariete, che infiamma la passione, favorisce il flirt e il desiderio di intimità. Con Marte in Leone, invece, è possibile puntare alla carriera, all'ottenimento di risultati tangibili.

Fino al giorno 24 di questo mese, c'è un forte Saturno in Pesci che permette di scavare a fondo nella propria spiritualità oltre a portare un senso di responsabilità maggiore, se non di limitazione in ambiti creativi o emotivi. Occhio ai potenziali imprevisti dovuti a Urano in Toro.